Schillernde Unterstützung für die Christkindl-Aktion

Die Poxrucker Sisters stellen sich am 14. Dezember in den Dienst der guten Sache.

Zwei Fixsterne am OÖN-Christkindlhimmel verbinden auch dieses Jahr wieder Kultur und Hilfsaktion.

Was wäre das OÖN-Christkindl ohne die traditionelle Christkindl-Gala, die auch heuer wieder im Landestheater über die Bühne geht? Am Samstag, 14. Dezember, erwartet die Zuschauer ein abwechslungsreicher Abend der Nächstenliebe und Kultur – und das mit besonderen Künstlern aus Oberösterreich. So etwa die Poxrucker Sisters, die mit ihrem Dialektpop das Publikum begeistern.

Verzicht auf Gage

Neben ihnen bringt auch die Schuhplattler-Gruppe „Dürnberger Plattinger“ österreichische Tradition auf die Bühne. Schauspielerin Maria Hofstätter berührt die Zuschauer mit einer Weihnachtsgeschichte. Als weiteres Highlight kann sich das Publikum schon jetzt auf Alois Mühlbacher, Österreichs besten Countertenor, freuen.

Das könnte Sie auch interessieren: OÖN-Christkindl: 60 Jahre Hilfe für Menschen in Not in Oberösterreich

Wie in den vergangenen Jahren kommen auch die jungen, aufstrebenden Talente nicht zu kurz: Die Musical Theatre Academy Puchenau entführt die Besucher wie auch in den vergangenen Jahren in eine weihnachtliche Welt. Nina Sofie Berghammer wird mit ihrer Elektro-Geige auftreten, und mit dem Ensemble Castor stellt sich eines der besten Barock-Ensembles Österreichs in den Dienst der guten Sache.

Bildergalerie: Das erwartet Sie bei der OÖN-Christkindl-Gala 2024 Schauspielerin Maria Hofstätter (Foto: Mihai M. Mitrea) Bild 1/13 Galerie ansehen

So unterschiedlich die Acts auch sind – sie eint, dass alle Künstlerinnen und Künstler auf ihre Gage verzichten und ein Zeichen der Solidarität setzen. Der Erlös aus dem Kartenverkauf gut direkt an jene Oberösterreicher, die unverschuldet in Not geraten sind.

Operette "Paganini"

Ein weiteres Highlight in der Christkindl-Zeit findet am 8. Dezember im Linzer Musiktheater statt: Die bekannte Operette „Paganini“ ist eine weitere schillernde Inszenierung von Thomas Enzinger. Paganini zieht mit seinem Geigenspiel und seinem charismatischen Auftreten die Welt in seinen Bann und erobert Frauenherzen – von der Zofe bis zur Fürstin. Ein unterhaltsames, gefühlvolles und spannendes Theatererlebnis erwartet die Besucherinnen und Besucher. Ein Teil des Kartenerlöses kommt ebenfalls Notleidenden in Oberösterreich zugute.

Das war die Christkindl-Gala 2023

Bildergalerie: Das war die OÖN-Christkindl-Gala 2023 Das war die OÖN-Christkindl-Gala 2023 (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/36 Galerie ansehen

Unterstützen Ihre Spende für die OÖN-Christkindl-Aktion Informieren Alle Fragen und Antworten rund um das Christkindl Wollen Sie helfen oder brauchen Sie Hilfe? Die wichtigsten Informationen zur Christkindl-Aktion auf einen Blick: zu den FAQS

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper