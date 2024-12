Paganini ließ seine Geige für das Christkindl spielen

„Wer spielt da auf der Geige so diabolisch? Ich will wissen, wer hier so schön spielt“, fragte sich nicht nur Anna Elisa, Fürstin von Lucca – dargestellt von der Künstlerin Carina Tybjerg Madsen, als sie die Bühne betrat. Es war der begnadete Teufelsgeiger Niccolò Paganini (dargestellt von Matjaz Stopinsek), der mit seinem Spiel an diesem Abend nicht nur die zahlreichen Frauenherzen auf der Bühne berührte.