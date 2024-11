OÖN-Christkindl: 60 Jahre Hilfe für Menschen in Not in Oberösterreich

Die OÖN Christkindl-Aktion unterstützt Oberösterreicher, die unverschuldet in Not geraten sind.

Schlimme Diagnosen, schwere Unfälle oder der plötzliche Tod eines Familienmitglieds - jedes Jahr geraten Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher völlig unverschuldet durch Schicksalsschläge in Not. Plötzlich reicht das Geld nicht mehr für das tägliche Leben. Hier hilft die Christkindl-Aktion der OÖNachrichten. Auch zum 60-jährigen Jubiläum werden dieses Jahr wieder Spenden gesammelt - jeder gespendete Euro kommt direkt dorthin, wo er am meisten gebraucht wird.

1964 gab der Brief einer 14-Jährigen aus Regau den Anstoß für die größte Spendenaktion des Landes. Seither hält die Spendenbereitschaft der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher für Landsleute in Not an - allein im vergangenen Jahr sammelte die OÖN-Leserfamilie in der Vorweihnachtszeit 697.625,58 Euro. Mehr als 400 Familien konnten unterstützt werden.

Christkindl-Team im Einsatz

Bis Weihnachten ist das Christkindl-Team - Karoline Ploberger und Sarah Kowatschek aus der Redaktion, Kerstin Jansen aus dem Sekretariat und Heidi Reichl - im Einsatz, um jedes einzelne Hilfsansuchen zu prüfen und sicherzustellen, dass die Spendengelder genau bei jenen Landsleuten ankommen, die sie am dringendsten benötigen. Noch nie musste auch nur ein einziger Spendeneuro, der auf das Konto des OÖN-Christkindls einging, für die Verwaltung ausgegeben werden. Das Medienhaus Wimmer, Herausgeber der OÖNachrichten, trägt sämtliche Kosten - vom Personal bis hin zu den Räumlichkeiten.

Wenn auch Sie Oberösterreichern in Not helfen möchten, können Sie ganz einfach hier spenden. Auch auf zahlreiche Betriebe, Institutionen und Vereine ist jedes Jahr wieder Verlass. 106 Großspender haben die Christkindl-Aktion 2023 unterstützt. Firmen, die sich an der diesjährigen Weihnachtsaktion beteiligen möchten, können sich unter k.ploberger@nachrichten.at melden. Das Christkindl-Team sagt DANKE für jede Unterstützung!

