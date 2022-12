Hoffnung auf ein Wunder: "Ich gebe meinen Sohn nie auf"

Fährt Ben Reichinger in seinem Rollstuhl auf der Straße entlang, so hat der Achtjährige aus Linz immer ein strahlendes Lächeln auf den Lippen. "Er ist wirklich ein aufgewecktes und fröhliches Kind. Die Folgen seiner Krankheit möchte ich – so gut es geht – von ihm fernhalten. Ich möchte ihm seine Lebensfreude nicht nehmen", sagt seine Mutter Sabrina.