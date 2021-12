Fynn hat sein Lachen nach neun Herzoperationen nicht verloren

Wegen des seltenen CHARGE-Syndroms hat der Körper des kleinen Fynn viele Schwachstellen. Die größte ist aber sein Herz. Im Frühjahr erfolgte die neunte Operation, bis zur zehnten sei es nur eine Frage der Zeit, sagt seine Mutter Sylvia Eichmeir. "Wir hoffen, dass die jetzige Herzklappe ein paar Jahre hält." Die Alleinerzieherin aus Vöcklabruck ist rund um die Uhr mit der Pflege ihres siebeneinhalbjährigen Sohnes beschäftigt. Der Bub ist auf der linken Seite taub und blind, kann nicht gehen oder krabbeln und braucht daher einen Rollstuhl und Therapien wie Physio oder Logopädie.

Zusätzlich sind wegen seines schweren Herzfehlers regelmäßige Kontrollen im Spital notwendig. Die 33-jährige Mutter ist daher auf ein Auto angewiesen. Das Problem: Fynns neuer Rollstuhl passte nicht mehr in den Wagen. Auch die Rechnungen für Hilfsmittel und Therapien hatte sie im Hinterkopf, als sie sich an das OÖN-Christkindl wandte. Wenige Tage später durfte sich die alleinerziehende Mama über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk freuen: Der Innviertler Hans Eidenhammer unterstützt die Familie mit einem größeren Auto. Der Kfz-Mechaniker hat es sich in seiner Pension zur Aufgabe gemacht, das Leben von Familien mit beeinträchtigten Kindern zu erleichtern, indem er gebrauchte Autos auf Vordermann bringt und verschenkt. Sylvia Eichmeir zeigte sich überwältigt: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin", sagt sie.