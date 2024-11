Familie Weber hat nur einen Wunsch: "Wieder in unser Haus ziehen zu können"

Christian Weber und seine Familie haben nur einen Weihnachtswunsch: „Endlich wieder in unser Haus ziehen zu können“, sagt der 52-Jährige. Ein Jahr ist seit dem verheerenden Brand vergangen, der das Zuhause der Webers in Weyer zerstörte. Es ist der 9. November 2023, den sie wohl nie vergessen werden: Christian Weber ist zu Hause, weil er sich von einer Knieoperation erholt. Als er am Morgen in die Küche geht, riecht er Rauch. Gerade noch rechtzeitig kann er gemeinsam mit seinem