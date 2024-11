Erste eigene Wohnung für querschnittgelähmte Welserin

„Inzwischen könnte ich gar nicht mehr bei meiner Mama leben“, sagt Lara M. (Name von der Redaktion geändert) und lacht. Fast ein Jahr ist es her, seit die 22-Jährige in ihre erste, eigene Wohnung übersiedelt ist. Warum das für Lara noch besonderer ist als für andere in ihrem Alter? Die junge Welserin sitzt im Rollstuhl, sie hat eine inkomplette Querschnittslähmung. Neun Jahre war sie alt, als sie von einem Auto erfasst wurde. „Die Autofahrerin war zu schnell unterwegs, sie