Elfjährige leidet an spastischer Tetraparese: "Ich wünsche mir, dass sie selbstständig gehen kann"

Konzentriert steigt Maria die Stiegen hinunter und hält das Geländer fest umklammert. Cornelia R. beobachtet ihre Tochter mit einem stolzen Blick. Dass die Elfjährige inzwischen fast selbstständig gehen kann, grenzt für ihre Mutter und ihre ältere Schwester Veronika an ein Wunder. Maria leidet an spastischer Tetraparese – die Muskeln in Armen und Beinen waren stark verkrampft und „hart wie Steine“, sagt Mama Cornelia.