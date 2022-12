Die Suche nach dem Glück: "Da kommen selbst Wiener zu uns"

"Einmal nur glücklich sein" – diesen sehnlichen Wunsch besingt die temperamentvolle und lebensfrohe Gräfin Mariza in der gleichnamigen Operette, die seit der Premiere am 22. Oktober das Publikum im Linzer Musiktheater immer wieder aufs Neue begeistert. Für die dänische Sopranistin Carina Tybjerg Madsen ist die Operette "eine Art Märchenland, etwas, das den Menschen in harten Zeiten der realen Welt guttut".

Genau in dieses künstlerische Märchenland wurden Donnerstagabend die zahlreichen Besucher des Linzer Musiktheaters entführt – und das für einen guten Zweck. Denn während sich das Publikum von den musikalischen Klängen des Bruckner Orchesters, der schauspielerischen, tänzerischen und gesanglichen Darbietung des Opernensembles sowie durch das kreative Bühnenbild verzaubern ließ, kam der Reinerlös aus dem Kartenverkauf für diesen Operettenabend dem OÖN-Christkindl und dem Tips-Glücksstern zugute.

Alle Bilder von der Benefizveranstaltung sehen Sie hier:

"Pfiffig und grandios"

Als sich der unterhaltsame Abend schließlich dem Ende zuneigte und Gräfin Mariza mit dem verarmten Grafen Tassilo das ersehnte Glück fand, nahm der tosende Applaus der Zuschauer lange kein Ende. Sichtlich beeindruckt zeigte sich auch Rudolf Cuturi, Herausgeber der OÖNachrichten: "Die Mitwirkenden hatten Spaß, die Inszenierung war pfiffig und grandios, ich habe so etwas noch nie gesehen. Wir können als Linzer wirklich stolz sein, so ein tolles Ensemble zu haben. Da kommen selbst Wiener zu uns nach Linz ins Theater."

Und tatsächlich haben sich an diesem Abend auch Zuschauer aus Wien unter das Publikum gemischt, wie etwa Aurelia Kammerhofer und Florian Pühringer, die die Operettenkarten – ein Geburtstagsgeschenk – im Musiktheater einlösten. "Schön, dass wir mit unserem Besuch auch etwas Gutes tun", sagte die junge Wienerin.

Sondervorstellung "Gräfin Mariza" für OÖN-Aktion Mit einem Benefiz-Operettenabend im Linzer Musiktheater wurde die OÖN-Weihnachtsaktion "Christkindl" unterstützt.

Für Gino Cuturi, geschäftsführender Gesellschafter von Wimmer Medien, ist das soziale Engagement eine der wichtigsten Aufgaben für das Medienhaus: "Wie wir feststellen konnten, dreht sich vieles im Leben um die Liebe und um Menschen, die Unterstützung und Glück brauchen. Wir hatten an diesem Abend doppeltes Glück: Wir konnten ein hervorragendes Stück sehen und gleichzeitig Gutes tun."

Von diesem Glück werden nun zahlreiche Familien in Oberösterreich profitieren: Denn einen Scheck in der Höhe von 15.000 Euro überreichte das Christkindl Dietmar Mascher, stellvertretender Chefredakteur der OÖN, und Tips-Chefredakteur Josef Gruber.

Landestheater als Unterstützer

"Auf unser Christkindl-Team kommen nun noch drei wichtige Wochen zu, um das Geld an jene im Land zu verteilen, die es besonders dringend benötigen", sagte Mascher und bedankte sich bei Thomas Königstorfer, kaufmännischer Direktor des Landestheaters Linz, für die tatkräftige künstlerische Unterstützung, auf die sich das OÖN-Christkindl jedes Jahr aufs Neue verlassen kann.

Eine Gala voller Stars

Auf die Operette "Gräfin Mariza" folgt kommenden Freitag, 9. Dezember, die traditionelle Christkindl-Gala im Linzer Schauspielhaus. Zahlreiche Künstler und prominente Gäste aus der Region werden das Publikum mit besinnlichen Einlagen in Weihnachtsstimmung versetzen.Die Besonderheit: Weil alle Mitwirkenden auf ihre Gagen verzichten, kann der Reinerlös aus dem Kartenverkauf für notleidende Familien im ganzen Land gesammelt werden. Mit dabei sind unter anderem Musicalstar und Publikumsliebling Daniela Dett, die St. Florianer Sängerknaben oder Zither-Koryphäe Wilfried Scharf. Lassen Sie sich von diesem Abend in die schönste Zeit des Jahres begleiten! Christkindl-Gala der OÖN, 9. Dezember (19.30 Uhr), Linzer Schauspielhaus, Karten unter: www.landestheater-linz.at, Tel: 0732/7611-400