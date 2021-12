Das Christkindl hilft Nicole Blümel, einen Hebelift zu finanzieren

"Sieben Mal am Tag kommt jemand bei mir vorbei und muss mich auf die Toilette setzen", sagt die 32-Jährige, bei deren Geburt spastische Tetraparese diagnostiziert wurde.

Gegen Mitternacht kommt der letzte Assistent, um Nicole auf die Toilette zu begleiten. Dann ist die junge Frau bis in die frühen Morgenstunden auf sich allein gestellt. "Meine Wunschvorstellung ist, dass keiner der Assistenten mehr in der Nacht zu mir kommen muss. Es ist frustrierend und fast beschämend, wenn man mit 32 Jahren noch eine Windel tragen muss, nur weil ich meine Blase nicht kontrollieren kann", sagt die Linzerin. Um ihren Wunsch zu erfüllen, unterstützt das OÖN-Christkindl die junge, lebensfrohe Frau und hilft bei der Finanzierung eines Hebelifts, den sie in der Toilette und im Schlafzimmer installieren möchte.