Bruckner University Big Band lässt mit besinnlichem Jazz aufhorchen

Er wollte den Unterricht in Schwung bringen. Seine Studierenden sollten das, was sie über Jazz und improvisierte Musik lernen, auch umsetzen. Das war der ursprüngliche Gedanke von Christian Radovan, als er die Bruckner University Big Band vor etwas mehr als vier Jahren ins Leben rief.

"Schon bald habe ich gemerkt, dass großes Potenzial drinsteckt. Das hat mich nicht mehr losgelassen", sagt der Vollblutmusiker mit einem Lachen. Als das erste Konzert über die Bühne ging, war für den Gründer klar: "Das ist eine Band, die man auch international herzeigen kann." Der Elan des jungen Ensembles steigerte sich mit jedem Auftritt, sodass sich das einstige Uni-Projekt auch im Ausland einen Namen gemacht hat. Zwei Konzertreisen führten die Band nach Südafrika, wo der gebürtige Linzer Radovan den Großteil seiner Kindheit verbracht hatte. Dort sammelten sie Bühnenerfahrung vor tausenden Zuschauern.

Heuer sollten die Studierenden beim Jazz Festival am Genfer See auftreten. Diese Pläne fielen aber wegen der Corona-Pandemie ins Wasser. Anstatt eine Pause einzulegen, realisierte Radovan mit der 22-köpfigen Band ein neues Vorhaben: die CD "Christmas Vibes".

Zugabe für Menschen in Not

Die weihnachtlichen Arrangements von "Have Yourself A Merry Little Christmas" bis "Winter Wonderland" nahmen die Musiker in Sommerkleidung auf, um sie rechtzeitig zu Adventbeginn unter die Leute zu bringen. "Unser Glück war, dass wir ein sehr großes Studio zur Verfügung hatten", sagt der Bandleiter im Hinblick auf die Corona-Bedingungen. Herausgekommen ist ein besinnliches Jazz-Potpourri, eine schwungvolle Abwechslung zu den gängigen Weihnachtsliedern, und dennoch etwas, "das man im Radio spielen könnte", ist Christian Radovan überzeugt. Sein Favorit: die Interpretation des uralten englischen Klassikers "Coventry Carol" samt A-cappella-Einlage. "Mehr Gefühl geht nicht", sagt Christian Radovan. Mit den besinnlichen Klängen will die Bigband nicht nur Herzen berühren, sondern auch öffnen: Die Hälfte der Einnahmen spenden die Musiker an die Christkindl-Hilfsaktion der OÖNachrichten, um auch jenen eine Freude damit zu machen, die in diesem Krisenjahr in eine finanzielle Notlage geraten sind.

Wer sich mit Weihnachtsklassikern "made in Linz" auf den Heiligen Abend einstimmen und gleichzeitig Gutes tun möchte, leistet mit dem Kauf von "Christmas Vibes" einen wertvollen Beitrag. (vega)

Die CD "Christmas Vibes" ist ab sofort unter shop@bruckneruni.at sowie in der OÖN-Geschäftsstelle in den Linzer Promenaden Galerien zum Preis von 18 Euro erhältlich. Einen Vorgeschmack hören Sie im Video am Ende des Artikels. Zusätzlich werden zehn Exemplare auf nachrichten.at/gewinnspiele verlost.

Fragen & Antworten zur Christkindl-Aktion

Wo kann ich spenden?

In jeder Bank sowie über E-Banking können Sie eine Spende auf das Christkindl-Konto überweisen. IBAN: AT942032 0000 0011 1790.

Wer wird unterstützt?

Das OÖN-Christkindl hilft ausschließlich Menschen, die in Oberösterreich leben und unverschuldet in eine Notlage geraten sind.

Wie wird geholfen?

Landsleute bekommen eine finanzielle Unterstützung. Es werden keine Sozialvereine oder andere Hilfsorganisationen unterstützt, sondern direkt Menschen in Not.

Wie viel meiner Spende kommt bei Notleidenden an?

100 Prozent, denn das Medienhaus Wimmer, unter dem die OÖNachrichten publiziert werden, trägt alle Kosten – vom Personalaufwand bis zu den Räumlichkeiten. Dadurch kommt jeder Cent Ihrer Spende bei notleidenden Oberösterreichern an.

Ist die Spende steuerlich absetzbar?

Ja. Wir benötigen dazu Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihr Geburtsdatum.

Diese Daten werden Anfang 2021 an das Finanzamt weitergeleitet und automatisch in Ihrem Steuerakt berücksichtigt.

An wen können sich Firmen und Institutionen wenden, wenn sie ans OÖN-Christkindl spenden möchten?

Bitte per E-Mail an Verena Gabriel, v.gabriel@nachrichten.at.

Ab 2000 Euro werden Spendenfotos landesweit veröffentlicht. Bei Spenden bis 1999 Euro erscheinen die Fotos in den Lokalausgaben.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen "Christmas Vibes": Besinnlicher Jazz für das OÖN-Christkindl

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. OÖN-Christkindl Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.