10 Jahre Hartlauer-Fotogalerie: Die besten Bilder für den guten Zweck

"Doppelt Freude schenken" lautete am Montag das Motto bei der 10. und letzten Fotogalerie der Firma Hartlauer auf dem Linzer Pöstlingberg. Denn alle Fotos von internationalen Künstlern in der Galerie werden dem guten Zweck gewidmet - in diesem Jahr kommt der Erlös der OÖN-Christkindl-Aktion zugute. "Und das ist für uns eine besondere Ehre", sagte Gino Cuturi, geschäftsführender Gesellschafter des Medienhauses Wimmer. "Robert Hartlauer und ich kennen uns seit 35 Jahren und wir wollten in diesem Jahr einen Abend gestalten, um etwas Gutes zu tun. Passend dazu feiert unser OÖN-Christkindl heuer das 60 Jahre Jubiläum."

Robert Hartlauer Bild: Peter C. Mayr

"Daher ist es unser Ziel, tatsächlich alle Bilder zu verkaufen. Denn so gibt es ein schönes Geschenk zu Weihnachten und man tut Gutes", sagte Robert Hartlauer, Geschäftsführer des Familienunternehmens, der an diesem Abend selbst mit seiner Kamera die besten Momente festhielt. "Was sollte auch sonst aus ihm werden - die Eltern waren beide Fotografen, auch bei Robert Hartlauer ist die Kamera seit der Geburt angewachsen", sagte Chris Hinterobermaier, Kurator der Ausstellung und guter Freund von Hartlauer.

Die ganze Welt hervorheben

"Aber es gäbe keine Ausstellung ohne gute Fotografen", betonte Hartlauer. Genau sie standen an diesem Abend im Rampenlicht, nachdem sie ihre Werke beim CEWE Photo Award unter dem Leitspruch "Our world is beautiful" eingereicht hatten. "Gemeinsam haben wir in den vergangenen zehn Jahren mehr als 45 Ausstellungen gestaltet. Das ergibt die Fläche eines ganzen Fußballfelds", sagte CEWE-Geschäftsführer Ewald Hahn. "Unsere erste Ausstellung war 'Europe is beautiful', die letzte soll nochmal die ganze Welt hervorheben." Für die CEWE-Preise der vergangenen zehn Jahre gab es insgesamt mehr als 500.000 Einreichungen - immer wieder auch oberösterreichische Beteiligung. "Ich glaube, die Oberösterreicher können einfach gut fotografieren", sagte Hahn.

Die geladenen Fotografen des CEWE Photo Awards Bild: Peter C. Mayr

Ohne die drei K

Das Besondere der Ausstellung, die bis 2. Dezember am Pöstlingberg zu sehen ist und deren Werke für den guten Zweck zum Verkauf stehen: "Es sind Bilder, die nichts mit den drei K - Krieg, Krisen, Katastrophen - zu tun haben", so Kurator Hinterobermaier.

Die Galerie mit Blick auf Linz Bild: Peter C. Mayr

Rund 140 Gäste folgten der Einladung von Hartlauer, CEWE und den OÖNachrichten, darunter rund 20 von CEWE geladene Fotografen der ausgestellten Bilder. Hans Peter Gratz & friends gaben der Veranstaltung den musikalischen Rahmen, verköstigt wurden die Gäste von Mahl 12 und süßen Köstlichkeiten der Konditorei Jindrak.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger