„Geschichte interessiert mich nicht“

Vierschanzentournee: Gregor Schlierenzauer will wieder dorthin, wo Stefan Kraft jetzt ist. An die Weltspitze. Mit der Vergangenheit hat der Überflieger a. D. abgeschlossen.

V. l. Michael Hayböck, Gregor Schlierenzauer, Stefan Kraft, Manuel Fettner Bild: gepa

Donnerstagabend ist Stefan Kraft, der gemeinsam mit Weltcup-Leader Richard Freitag (D), Andreas Wellinger (D), Daniel Andre Tande (Nor) und Kamil Stoch (Pol) zum engsten Kreis der Tournee-Favoriten zählt, als „Skispringer des Jahres“ ausgezeichnet worden. Doppel-Weltmeister, Gewinner der großen Kristallkugel, Skiflug-Weltrekordler (253,5 m) – am 24-jährigen Salzburger führte logischerweise kein Weg vorbei.

Früher hatte Gregor Schlierenzauer die Rolle des „Platzhirsches“ gepachtet, der Tiroler will nach seiner Auszeit und einigen Knieverletzungen wieder dorthin, wo Kraft jetzt ist. An die Spitze. 53 Weltcup-Einzelsiege hat der 27-Jährige aus Fulpmes gefeiert, der bis dato letzte liegt allerdings schon mehr als drei Jahre zurück, am 6. Dezember 2014 triumphierte Gregor in Lillehammer.

„Mental frisch wie noch nie“

Jetzt ist er nur noch einer von vielen im Zirkus. Auf die Frage, wie ihm denn der Schattenberg in Oberstdorf, wo heute (16.30 Uhr, ORF eins) der Tournee-Auftaktbewerb über die Bühne geht, liege, hatte Schlierenzauer folgende Antwort parat: „Da hab’ ich ein Luxusproblem. Denn es gibt wenige Schanzen, auf denen ich nicht gewonnen habe.“ Was nach einem Arroganzanfall klingt, wird postwendend entschärft. Auf knallhart ehrliche Weise. „Das ist alles Geschichte, und Geschichte interessiert mich nicht. Darum kann ich mir nichts kaufen.“

Der Blick ist ausschließlich auf Gegenwart und Zukunft gerichtet. Nach Oberstdorf ist das Neujahrsspringen in Garmisch (14 Uhr, ORF eins) und im Februar Olympia-Zeit. Das Einzel-Gold unter den fünf Ringen fehlt Schlierenzauer noch in seiner umfangreichen Trophäen-Sammlung.

Unter Druck lässt er sich aber nicht setzen: „Der kommt nur von außen. Ich bin total erholt, mental frisch wie vielleicht noch nie.“ Das liegt auch an seinem Individualtrainer Harald Rodlauer, die beiden bilden ein harmonisches Gespann. „Beim Springen schwingen Sensibilität und Feingefühl mit. Das passt schon so“, sagt Gregor, der sich auf einem guten Weg sieht: „Jetzt muss ich nur noch meine Trainingsleistungen im Wettkampf umsetzen.“

Bei der Tournee braucht Schlierenzauer niemandem mehr etwas zu beweisen. Der Überflieger a. D. hat zwei Gesamtsiege (2011/12, 2012/13) gefeiert und neun Einzelspringen – so viele wie kein anderer Österreicher in der Historie – gewonnen. Oberstdorf steht auch auf dem Zettel: 2006 und 2011.

Titelverteidiger im Allgäu ist aber ein anderer: Stefan Kraft.

Vierschanzentournee

Weltrekord in Oberstdorf: Bei frostigen Temperaturen (–7 Grad) pilgerten 14.400 Fans zur Quali, so viele haben noch nie zuvor bei einer Weltcup-Ausscheidung zugeschaut. Richard Freitag (D) blieb trotz wechselnden Windes und Wartezeiten auf dem Bakken cool, gewann die Quali mit einer Weite von 130,5 Metern und kassierte dafür 2000 Schweizer Franken. Zweiter wurde der Japaner Junshiro Kobayashi (133 m), Dritter Stefan Kraft (132,5 m). Auch die übrigen fünf Österreicher sind qualifiziert: Michael Hayböck (130 m) als 13., Manuel Fettner (125 m) als 23., Clemens Aigner (121,5 m) als 24., Daniel Huber (123 m) als 29. und Gregor Schlierenzauer (117 m) als 35.

K.o.-Duelle (Auswahl): Kot (Pol) – Aigner, Stoch (Pol) – Fettner, Huber – Granerud (Nor), Stjernen (Nor) – Tande (Nor), Schlierenzauer – Siegel (D), Nousiainen (Fin) – Wellinger (D), Peier (Sui) – Hayböck, Hamann (D) – Kraft, Boyd-Clowes (Can) – Freitag

Tournee-Programm

Oberstdorf

Heute, 16.30 Uhr: Auftaktspringen

Garmisch-Partenkirchen

31. Dezember, 14 Uhr: Qualifikation

1. Jänner, 14 Uhr: Neujahrsspringen

Innsbruck

3. Jänner, 14 Uhr: Qualifikation

4. Jänner, 14 Uhr: Bergiselspringen

Bischofshofen

5. Jänner, 17 Uhr: Qualifikation

6. Jänner, 17 Uhr: Dreikönigsspringen

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema