Geht auf dem Schattenberg wieder ein Licht auf?

Vierschanzentournee: Hayböck ist heuer kein Favorit, aber wieder fit und in Oberstdorf mit Stockerlplätzen gesegnet

Michael Hayböck kehrt mit guten Erinnerungen nach Oberstdorf zurück. Vor einem Jahr war er hier Dritter, zuvor zweimal Zweiter gewesen. Bild: APA/AFP/JANEK SKARZYNSKI

Obwohl die aktuelle Weltcup-Saison mit einem 15. Rang in Engelberg als bestes Einzelergebnis und einem Preisgeld von 8900 Schweizer Franken nicht ideal gelaufen ist, beißt sich nach wie vor ein Hai auf dem Energie-AG-Helm von Michael Hayböck fest. Warum auch nicht? Der Raubfisch steht für Angriffslust, die der Kirchberg-Theninger bei der heute (16.30 Uhr, ORF eins) mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnenden Vierschanzentournee auf den Schattenberg transportieren will. Frei nach dem Motto: neues Springen, neues Glück.

Mit Oberstdorf verbindet der Oberösterreicher viele positive Erinnerungen. "Die Schanze taugt mir. Ich war hier dreimal auf dem Stockerl, aber unter anderen Voraussetzungen. Ich kam immer in Hochform hierher." Vor einem Jahr wurde Hayböck beim Sieg seines Kumpels und Zimmerkollegen Stefan Kraft Dritter, 2014 und 2015 war Michi sogar Zweiter gewesen.

"Kann meinen Fuß ignorieren"

Und heuer? Zum erweiterten Favoritenkreis zählt Hayböck nicht, das ist auf seinen Mitte Oktober auf Zypern erlittenen Bänderriss im linken Knöchel zurückzuführen: "Es hat gedauert. Ich wusste, dass es nach diesem Rückschlag schwierig werden würde. Aber mittlerweile bin ich wieder so weit, dass ich meinen Fuß ignorieren kann. Es geht mir gut", erläutert der "Musterschüler", der übrigens mit Auszeichnung maturiert hat.

Jetzt folgt quasi die nächste "Reifeprüfung" – unterstützt von Eltern, Onkel und Tante, die zum Wettkampf am Samstag nach Oberstdorf reisen werden. "Ich freue mich, die Tournee ist immer etwas Besonderes", sagt Michael Hayböck, der sich wieder in Richtung Top Ten orientieren möchte. Gut erholt, versteht sich.

"Ich habe die freien Tage zu Hause genossen, so wie es sich gehört, beide Omas besucht, viele Kekse gegessen und trotzdem nichts zugenommen", schmunzelte der 26-Jährige. Auch das vorweihnachtliche Training in Garmisch stimmt ihn zuversichtlich.

"... dann wird er gewinnen"

In Bayern war auch Gregor Schlierenzauer auf dem aufsteigenden Ast – aber über allen thronte der Herr Kraft: "Wenn er so springt wie in Garmisch, dann wird er die Tournee gewinnen", glaubt Schlierenzauer. Auch für Manuel Fettner, dessen Stiefbruder Daniel der neue ÖSV-Pressemann und Nachfolger des Welsers Florian Kotlaba ist, heißt der Favorit Kraft: "Ja, für mich ist er es." Und wie kommentiert der hochgelobte Salzburger, der die Tournee 2014/15 für sich entschieden hat, so viele Vorschusslorbeeren? "Wenn das der Manuel sagt, müssen wir das wohl glauben."

Im Schnee versunken

Kraft lächelt, aber eine gewisse Anspannung im rot-weiß-roten "Adlerhorst" ist durchaus zu spüren. Das ist den bescheidenen Resultaten vor der Tournee geschuldet. Ohne Ausreißer Kraft (dreimal in dieser Saison Dritter) sähe es ziemlich düster aus. Im Nationencup liegt Österreich nur auf Rang vier – mit Respektabstand auf Deutschland, Norwegen und Polen.

"Die Ausgangssituation ist nicht einfach, bis auf den Krafti hat noch keiner Form gezeigt. Aber morgen kann die Welt wieder anders ausschauen", betont Fettner.

Hoffentlich. Denn gestern versank Oberstdorf – überspitzt formuliert – im Schnee. Auf die fleißigen Helfer in der Audi-Arena, in die schon heute zur Quali mehr als 15.000 Besucher strömen werden, wartet Schwerstarbeit. Die ÖSV-"Adler" logieren 1,9 Kilometer entfernt im mondänen "Hotel Oberstdorf", also weg vom Schuss, aber mit perfekter Sicht auf die Schanze mit ihrem gleißenden Flutlicht.

Kraft: "Das Quartier ist cool. Wir haben hier schon einige Fußball-Tennis-Battles gehabt." Ablenkung schadet nie, denn der erste Stresstest steht vor der Tür. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.

