Video: So wütend war Kristoffersen nach Hirschers Fahrt

ZAGREB. Nicht alle konnten sich über Marcel Hirschers 50. Weltcupsieg beim Slalom in Zagreb freuen. Allen voran Henrik Kristoffersen, der seinen Gefühlen vor laufender Kamera freien Lauf ließ, als ihn Österreichs Ski-Star um 11/100 abfing.

Henrik Kristoffersen Bild: (GEPA pictures)

Der Norweger hatte nach einem starken zweiten Lauf und einem Fehler von Hirscher im oberen Teil wohl damit gerechnet, den Salzburger diesmal schlagen zu können, aber Hirscher stand am Ende dank eines starken Finishs erneut ganz oben am Stockerl. Dies ärgerte Kristoffersen so sehr, dass er im Zielraum um sich trat.

Eurosport Italien hat die Szene als GIF-Animation auf Twitter geposted und sie so beschrieben: "Wenn du glaubst, du kannst endlich einmal gewinnen, aber dann kommt der übliche Marcel Hirscher... Armer Kristoffersen!"

Quando pensi - per una volta - di poter vincere, ma poi arriva il solito Marcel Hirscher... ?? Povero Kristoffersen! #EurosportSCI | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/vCIrwZfYMY — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 4. Januar 2018

