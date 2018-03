Nach Weltcup-Saison: So viel verdienten Hirscher und Co.

AARE. Die Preisgeld-Rangliste nach dem Ende der Alpinski-Weltcupsaison 2017/18 wurde veröffentlicht.

Nach der Saison wird abgerechnet! Wie viel haben Mikaela Shiffrin, Marcel Hirscher und Co. in dieser Weltcup-Saison verdient? Die Antwort liefert das offizielle Preisgeld-Ranking der FIS.

Das zeigt, dass die beiden Gesamtweltcup-Sieger auch in Sachen Einkommen die Nase vorne haben. Shiffrin und Hirscher verdienten in dieser Saison fast doppelt so viel wie der Drittplatzierte im Ranking.

Die Preisgeld-Rangliste der Saison 2017/2018



Damen:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 600.559,63 Euro

2. Wendy Holdener (SUI) 233.929,03 Euro

3. Lindsey Vonn (USA) 225.928,45 Euro

4. Viktoria Rebensburg (GER) 224.224,78 Euro

5. Sofia Goggia (ITA) 223.337,92 Euro

6. Federica Brignone (ITA) 190.951,96 Euro

7. Tina Weirather (LIE) 175.683,02 Euro

8. Petra Vlhova (SVK) 174.258,73 Euro

9. Frida Hansdotter (SWE) 127.229,55 Euro

10. Tessa Worley (FRA) 118.873,24 Euro

Weiter: 14. Anna Veith (AUT) 86.823,92 Euro - 16. Bernadette Schild 74.652,62 Euro - 17. Cornelia Hütter (AUT) 74.541,95 Euro - 19. Nicole Schmidhofer (AUT) 46.752,66 Euro

Herren:

1. Marcel Hirscher (AUT) 572.279,10 Euro

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 294.827,96 Euro

3. Beat Feuz (SUI) 222.891,07 Euro

4. Aksel Lund Svindal (NOR) 205.909,91 Euro

5. Kjetil Jansrud (NOR) 179.637,17 Euro

6. Vincent Kriechmayr (AUT) 147.362,29 Euro

7. Thomas Dreßen (GER) 144.222,37 Euro

8. Alexis Pinturault (FRA) 121.522,73 Euro

9. Andre Myhrer (SWE) 118.128,21 Euro

10. Matthias Mayer (AUT) 92.424,50 Euro

Weiter: 12. Michael Matt (AUT) 74.345,44 Euro - 15. Hannes Reichelt (AUT) 66.429,44 Euro - 16. Manuel Feller (AUT) 55.856,27 Euro - 17. Max Franz (AUT) 55.749,47 Euro

