Madonna-Slalom: Kristoffersen gewann vor Hirscher

MADONNA DI CAMPIGLIO. Marcel Hirscher hat sich auch im Flutlicht-Slalom von Madonna di Campiglio nur Henrik Kristoffersen geschlagen geben müssen.

Marcel Hirscher Bild: (GEPA pictures)

Aufreibende Streitigkeiten mit dem norwegischen Skiverband wegen eines Sponsordeals mit Red Bull hin oder her – der Norweger Henrik Kristoffersen bleibt im Slalom-Weltcup das Maß der Dinge. Der Norweger, der schon im Vorjahr sechs der sieben Saisonslaloms für sich entschied, gewann heute das Nachtrennen in Madonna di Campiglio mit 33 Hundertstel Vorsprung auf ÖSV-Star Marcel Hirscher. Beide fuhren dabei in einer eigenen Liga. Der Dritte Stefano Gross (It) wurde mit 1,35 Sekunden Rückstand Dritter.

Der Liveticker zum Nachlesen

"Henrik ist ein Phänomen. Ich bin aber sehr zufrieden mit meiner Leistung", sagte Hirscher, der am Montag beim Parallel-Riesentorlauf in Alta Badia schon in Runde eins ausgeschieden war.

Gibt Veith bald ein Comeback?

Österreichs Ski-Damen übten derweil eifrig in Semmering, wo nächste Woche mit zwei Riesentorläufen (einer statt Courchevel) und einem Slalom nun gleich drei Rennen stattfinden. Auch Olympiasiegerin Anna Veith war mit von der Partie. Ob die 27-jährige Salzburgerin nach ausgeheilter Knieverletzung schon ihr Comeback geben wird, ist aber ungewiss. "Vielleicht, ich weiß es selber nicht", lautete Veiths Antwort auf diese Frage in einem Ö3-Interview.

"Körperlich bin ich bei 70 Prozent, da fehlt schon noch viel. Ich muss mir das ganz genau anschauen, ob es Sinn ergibt, in dieser Verfassung Rennen zu fahren. Der Kopf will unbedingt, das kann aber einem auch im Weg stehen, wenn man es zu extrem will. Ich will eine gescheite, keine emotionale Entscheidung treffen."

Die Gesamtweltcup-Gewinnerin von 2014 und 2015 betrat auf der eisigen Weltcup-Piste am Semmering Neuland nach ihrer am 21. Oktober des Vorjahres im Training in Sölden erlittenen schweren Knieverletzung. "Ich habe versucht, ein Gefühl aufzubauen. Es ist von Lauf zu Lauf besser geworden. Ich habe mich angefreundet mit den harten Bedingungen und bin positiv überrascht", berichtete Veith.

Bis Montag hat sie Zeit, eine Entscheidung über einen Start am Semmering zu treffen.

