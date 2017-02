Wie reagieren die Black Wings auf die Verletzungs-Misere?

LINZ. Nach viertägiger Pause bittet Black-Wings-Trainer Rob Daum seine Eishockeycracks morgen Vormittag wieder zum Training. Die letzte intensive Vorbereitungsphase auf die am 26. Februar beginnenden Play-offs startet. Allerdings mit vielen Fragezeichen. Wie reagiert der EHC Liwest Linz auf die Verletzungs-Misere?

Black-Wings-Trainer Rob Daum Bild: GEPA pictures/ Matthias Hauer

"Nein, wir haben keinen Neuen an Bord. Priorität haben die Spieler, die hier sind. Wir hoffen natürlich, dass sie gesund werden", sagt Linz-Coach Daum, dem die vielen Ausfälle zu schaffen machen. Zwei kleine Lichtblicke gibt es freilich: Stefan Gaffal nimmt nach seiner leichten Blutvergiftung wieder das Mannschaftstraining auf. Auch Kapitän Philipp Lukas wird nach seiner Schleimbeutel-OP im Fuß erste Gehversuche auf dem Eis unternehmen - allerdings ohne Vollkontakt.

Bruder Bobby hat nach seiner schweren Gehirnerschütterung eine MRI-Untersuchung, erst danach wird man wohl die Zeitspanne bis zu einem möglichen Comeback abstecken können. Ebenfalls nicht dabei: Die beim Österreich-Cup in Graz engagierten Teamspieler Mario Altmann, Erik Kirchschläger und Daniel Oberkofler, die am Donnerstag (20.20 Uhr, ORF Sport + live) auf Ex-Weltmeister Slowakei treffen werden.

Schofield braucht noch Zeit

Die für morgen geplant gewesene Rückkehr von Rick Schofield (Bänderverletzung in der Schulter) verzögert sich leicht: "Er hat keinen Rückschlag erlitten, es dauert nicht mehr lange, bis er auf dem Eis zurück sein wird. Ich bin zuversichtlich", erläuterte Daum.

Für Jonathan D'Aversa kommt das Donnerstag-Training zu früh. Der Verteidiger wurde beim 7:3-Erfolg über Innsbruck am vergangenen Samstag vom Puck im Gesicht getroffen worden: "Er hat eine dicke Nase, aber das bereitet mir keine Sorgen", sagt Daum. Nachsatz: "Wenn die Meisterschaft weitergeht, ist er dabei." Soll heißen: Am kommenden Dienstag (19.15 Uhr) im Schlagerspiel der Pick Round auswärts gegen Spitzenreiter Vienna Capitals. Bis dahin will auch Brian Lebler (Rückenprobleme) wieder "on fire" sein.

"Die Situation ist überhaupt nicht einfach"

Ungeachtet dessen stellt sich die Frage: Mit welchem Line-up werden die Black Wings in die Play-offs starten. Bis Mittwoch, 15. Februar, sind noch Tauschvorgänge möglich. Ein Transfer zeichnet sich im Moment nicht ab: "Wir werden wahrscheinlich bis zur letzten Minute warten und dann Entscheidungen treffen. Diesbezüglich gibt es unglaublich viele Varianten, über die wir uns den Kopf zerbrechen. Die Situation ist überhaupt nicht einfach", gesteht Daum.

Wenn Bobby Lukas bis zum Play-off-Start am 26. Februar nicht fit wird, muss dann ein Ersatz-Verteidiger verpflichtet werden? "Nicht unbedingt", sagt Daum: "Bobby wäre ein großer Verlust für uns, er hat eine enorme Play-off-Erfahrung. Aber es ist nicht so, dass wir in der aktuellen Besetzung keine Play-offs spielen könnten." Sollte Lukas erst später fit sein, könnte es auch sein, dass der EHC ihm einen Kaderplatz freihält.

Doch das hätte aufgrund der Punkteregelung Konsequenzen für einen anderen Spieler. Werden die Lukas-Brüder wieder angemeldet und meldet sich Schofield fit, müsste wohl ein Legionär weichen. Als Wackelkandidat Nummer eins gilt Rob Hisey, der von seiner Hochform weit entfernt ist. Sein "Ersatz", Ryan Potulny, hat dem Mann mit der Nummer 26 auf jeden Fall die Show gestohlen.

Es werden zähe Tage ...

Auszeichnung für Dan DaSilva

Dan DaSilva, Topscorer des EHC, sitzt nicht auf dem Zitterbalken. Im Gegenteil: Der Kanadier hat das zweitschönste Tor in der Champions League 2016/17 erzielt. Sein Volleyschuss ins Kreuzeck zum 1:3 gegen den SC Bern nach Vorarbeit von Hisey schaffte es bis ins Finale des "Fan-Votings". Am Ende setzte sich aber Yunost-Minsk-Spieler Alexander Kogalev mit 58,1:41,9 Prozent der Stimmen durch. Frölunda Göteborg hat übrigens den Titel durch ein 4:3 nach Verlängerung gegen Sparta Prag erfolgreich verteidigt.

"Mister Eishockey" Nasheim kehrt in die EBEL zurück

Neues gibt es auch von Rick Nasheim, TV-Experte bei Sky und langjähriger Starspieler und Co-Trainer in Diensten der Black Wings. Der 54-Jährige verstärkt den Betreuerstab der Dornbirn Bulldogs. Nasheim wird zunächst Scouting-Aufgaben wahrnehmen, um eine schlagkräftige Mannschaft für die kommende Saison der Erste Bank Liga zusammenzustellen. Der Vertrag mit Coach Dave McQueen wurde um ein Jahr verlängert.

