Vorhang auf für ein Offensiv-Spektakel

LINZ. Das Eishockey-Play-off-Duell Salzburg gegen Linz garantiert viele Tore und Emotionen.

"Es wird ein Duell mit Emotionen." Shane O’Brien, Verteidiger in Diensten des EHC Liwest Linz, erwartet eine packende Best-of-7-Eishockey-Semifinalserie gegen die "Roten Bullen" aus Salzburg, die am Sonntag (17.20 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) mit Heimvorteil starten. Also in jener Volksgarten-Arena, wo die Black Wings in dieser Saison eine von drei Auswärtsbegegnungen mit dem "Liga-Krösus" für sich entschieden haben – am 30. November 2017 auf spektakuläre Art und Weise mit 5:4.

Trefferreich war auch das jüngste Kräftemessen in der Mozartstadt, die 5:9-Niederlage am 8. Februar ist den Oberösterreichern noch in schlechter Erinnerung. Anschließend hat O’Brien einen gewissen Matthew Generous (USA) gegoogelt. Der Salzburg-Legionär hatte es gewagt, sein ziemlich kräftiges Linzer Gegenüber zum Kampf herauszufordern. Dann gingen die Referees dazwischen. Es dürfte nicht der letzte Akt in diesem Privat-Duell gewesen sein ...

Linz-Spieler heiß begehrt

Bei den Black Wings, die aufgrund der kurzen Distanz (123 km) erst am Matchtag anreisen werden, sind alle Mann an Bord. Salzburg bangt noch um den Einsatz von Teamstürmer Thomas Raffl, der das sechste Viertelfinale in Dornbirn (6:2) verpasst hatte.

Unabhängig davon verfügen die "Eis-Bullen", die den mit Abstand teuersten Kader haben, über große Qualität. Vor allem in der Offensive: John Hughes (16 Tore/51 Assists), Ryan Duncan (18/35), Rob Schremp (10/41), Brant Harris (30/17) oder Peter Mueller (15/30) sind "Angriffsmaschinen", aber davon hat Linz auch jede Menge.

So viele, dass Graz-Coach Doug Mason am liebsten reihenweise Black-Wings-Cracks verpflichten würde. Auf seinem Wunschzettel sollen Sébastien Piché, Dan DaSilva, Joel Broda, Rick Schofield und Kevin Moderer stehen.

Kehrt Marco Brucker zurück?

Das lässt Linz-Manager Christian Perthaler völlig kalt: "Es ist klar, dass in dieser Zeit viel spekuliert wird. Vor allem bei Mannschaften, die schon ausgeschieden sind. Vor Saisonende wird es von unserer Seite sicher keine Stellungnahme zu Personalien geben." Auch nicht zur "Causa Marco Brucker".

Der Stürmer hat dem KAC mitgeteilt, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen, weil er sich schon mit einem anderen Klub aus der Erste-Bank-Liga geeinigt hat. Das könnten die Black Wings sein. Also jener Verein, bei dem der 26-jährige gebürtige Linzer seine ersten Gehversuche auf Eis gemacht hat. In der Meisterschaft spielte Brucker bis dato nur für Salzburg und Klagenfurt. Seine Bilanz: 416 Matches, 24 Tore, 58 Vorlagen. Da-zu kommen 14 Ländermatches.

Morgen ist kein Platz für Gerüchte, die Wahrheit passiert auf dem Eis. "Die Salzburger sind sicher der Favorit in der Serie, haben aber mehr Druck als wir. Von ihnen wird immer das Finale erwartet", weiß Perthaler.

Linz muss diszipliniert und defensiv kompakt auftreten. Die "Roten Bullen" haben das beste Powerplay in der Liga (Erfolgsquote 25,8 Prozent) und die zweitbeste Scoring-Effizienz. Die Nummer 1 in dieser Wertung sind die Black Wings. Das nährt die Zuversicht.

"Mein Team hat einen phantastischen Charakter, alles ist möglich", betont Trainer Troy Ward.

