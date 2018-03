Von 0:2 auf 2:2: Black Wings wollen nachlegen

ZAGREB. Nach zwei Spielen in der KeineSorgen Eisarena wechselt die Viertelfinalserie der Black Wings Linz und Medvescak Zagreb den Schauplatz und gastiert innerhalb von zwei Tagen zweimal in Kroatien. Wir berichten live ab 18:30 Uhr:

Bild: GEPA pictures/ Walter Luger

KHL Medvescak Zagreb Black Wings Linz Erstes Bully: 19.03. - 19:15

18:25 Uhr Wir warten noch immer auf die offiziellen Aufstellungen. Die kommen wohl wie üblich erst sehr kurz vor Spielbeginn. 18:20 Uhr Florian Janny kommt zu uns herauf. Er wird heute nicht spielen - soviel steht fest. Für ihn steht Paul Mocher im Line-Up. 18:17 Uhr Hier noch einmal die Video-Highlights des 8:4-Sieges der Black Wings am Freitag gegen Zagreb: 18:15 Uhr In exakt einer Stunde geht es hier los. 18:10 Uhr Joel Broda feierte am Freitag übrigens seinen 150. Scorerpunkt in der EBEL. 18:05 Uhr Mike Aviani, kroatisch-kanadischer Doppelstaatsbürger wird in dieser Serie nicht mehr zum Einsatz kommen. Er wurde wegen eines ziemlich dreckigen Cross-Checks gegen Joel Broda für drei Spiele gesperrt. Aber sehen Sie selbst: 18:03 Uhr Dass der im schwedischen Gävle geborene Adam Deutsch kroatische Vorfahren hat, darf indessen bezweifelt werden. 18:00 Uhr Insgesamt 23 Spieler im Kader der Kroaten haben den Pass eines Import-Spielers, zehn wurden allerdings eingebürgert. Auch Mike Ouzas, der nur knapp zwei Jahre bei den Bären gespielt hat, hat einen kroatischen Pass bekommen. Er hat zumindest tatsächlich kroatische Vorfahren. 17:55 Uhr Allem Anschein nach sollen heute Adam Deutsch und Tom Zanoski vor einem Comeback stehen. Wie ihre Namen schon verraten beides typisch kroatisch-stämmige Eishockeyspieler. Nein, Spaß beiseite, beide sind natürlich eingebürgert und verstärken das Heimteam. 17:50 Uhr Das sagten übrigens die Cracks der Black Wings am Freitag nach dem 8:4-Sieg im OÖN-TV-Interview zur heutigen Partie: 17:45 Uhr Auch bei den Linzern gibt es einen Rückkehrer: Robert Lukas. Er bestreitet heute sein 1028. Spiel in der EBEL. 17:40 Uhr Einer oder zwei Spieler kommen bei den Bären heute in den Kader zurück - laut einem Insider. Mehr dazu später. 17:35 Uhr Auch einige Sponsoren sind heute bei den Linzern mit dabei. 6er-BMW, Porsche Panamera, Audi A8 - vor dem Spielerbus parken ziemlich teure Schlitten. Manager Perthaler hat heute die Aufgabe, sie durch die Halle zu führen. 17:30 Uhr Auf der Videowall ist übrigens bereits das Spiel 7 am Freitag in Linz als "nächste Spiele" angeführt. Die Bären rechnen also mit einem Sieg der Linzer in dieser Doppel-Runde in Kroatien. 17:25 Uhr Wir sind im Pressebereich angekommen und auf einmal wird es laut in der Halle. Eine Werbung wird auf der Videowall eingespielt - vom bekannten S-Budget-Sackerl, das plötzlich in tiefer Stimme auf kroatisch redet. Unglaublich. Unheimlich. 17:20 Uhr Die Spieler der Black Wings sind bereits längst in ihrer Kabine. Die ersten haben sich bereits umgezogen und werden in Kürze zum Fußballspielen hier in die Arena herauskommen. 17:15 Uhr Servus und herzlich willkommen aus Zagreb!

Rückkehr von Robert Lukas

Nach drei verpassten Playoff-Spielen kehrt heute Robert Lukas in das Line-Up der Black Wings zurück. Für den Routinier ist es das erst zweite Playoff-Match in den letzten beiden Jahren, weil "Bobby" im Vorjahr in den Playoffs nach einer Gehirnerschütterung verletzt ausgefallen war.

Auf der Gegenseite verliert Zagreb einen wichtigen Mann im Sturm: Mike Aviani wurde vom Department of Players Safety am Samstag für drei Spiele gesperrt. Grund dafür war ein dreckiger Crosscheck gegen Joel Broda in Spiel 4. Mehr zu den Aufstellungen erfahren Sie vor dem Spiel.

