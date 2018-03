"Shitstorm" im Netz: Jetzt müssen die Black Wings auf dem Eis antworten

LINZ. Linz kämpft heute (19.15 Uhr) um den ersten Sieg im Play-off-Viertelfinale gegen Zagreb.

Kämpferisch: Linz-Kapitän Philipp Lukas und Zintis Zusevics (li.) Bild: BWL / Reinhard Eisenbauer

Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Black Wings sind angezählt wie ein Boxer am Boden, heute (19.15 Uhr, OÖN-Liveticker auf nachrichten.at) müssen sie angesichts eines 0:2-Rückstands in der Best-of-7-Viertelfinalserie nicht nur gegen Zagreb gewinnen, sondern sich auch wieder in die Herzen ihrer Anhänger spielen. Denn die jüngste 2:6-Niederlage in Kroatien hat Spuren hinterlassen. Auf die Eishockeycracks prasselte ein heftiger "Shitstorm" im Netz ein.

"Peinlich" – "Sollten mal die Einstellung überdenken" – "Zeit, Charakter zu zeigen. Schaulaufen Ende" – "So viel Potenzial verschenken, da gehört auch was dazu" – "Das ist ja fast a Frechheit, was die zusammenspielen" – "Zum Schämen die Leistung" – "Das soll Play-off-Hockey sein!? So gewinnst nicht mal einen Blumenstrauß".

"Es ist noch lange nicht vorbei"

Der Stachel der Enttäuschung steckt tief – Fans, Mannschaft, Trainer und Führungsetage haben sich den Start in die K.o.-Phase ganz anders ausgemalt. Man kann sich jetzt dem Schicksal ergeben – oder eine Reaktion zeigen. "Es ist noch lange nicht vorbei", gibt sich Stürmer Andreas Kristler kämpferisch: "Wir lassen uns nicht fallen, sind bereit. Es geht schnell im Sport, dass sich das Blatt dreht."

Das weiß auch Coach Troy Ward: "Es ist einfacher, dieses Spiel zwei hinter sich zu lassen, als das erste (3:4 n.V., Anm.). Aber dafür brauchst du die richtige Einstellung. Wir haben viermal hintereinander verloren, das war verdient. Wir müssen uns jetzt in den Spiegel schauen und Antworten finden", sprach der US-Amerikaner Klartext. Ohne die Zuversicht zu verlieren: "Ich war in meiner Karriere schon einmal 0:3 in einer Play-off-Serie hinten und habe es noch gedreht."

Zagreb hat verständlicherweise keine Lust auf eine Wende: "Wir gewinnen das 4:0", kündigte Stürmer Tyler Morley dem Kärntner Vorstandsmitglied der Kroaten, Michael Markota (Ex-KAC-Nachwuchs-Goalie), an. Mit solchen Aussagen sollte man sehr vorsichtig sein, sie machen einen Gegner noch heißer. Die Black Wings können es kaum erwarten, sich heute zu rehabilitieren. Voraussichtlich ohne Verteidiger Robert Lukas, der krank ist: "Es geht ihm ein bisschen besser, aber ich glaube nicht, dass es sich ausgeht", sagt EHC-Manager Christian Perthaler: "Wir müssen zusammenrücken. Zagreb muss spüren, dass wir unbedingt gewinnen wollen."

