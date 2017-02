Saturday Night Fever LIVE: Die Black Wings führen 4:3 gegen Innsbruck

LINZ. Ungewohnt, aber wichtig: Wegen der Nationalteam-Pause ist diesmal der Samstag Matchtag für die Black Wings. Mit den OÖNachrichten sind Sie beim Eishockey-Heimspiel der Linzer gegen Innsbruck in der Pick Round auf Puckhöhe. Beißt der EHC gegen die "Haie" nur 48 Stunden nach der 2:4-Auswärtsniederlage zurück?

EHC Liwest Black Wings Linz: Die Eishockeycracks um Dan DaSilva, Marc-André Dorion, Brett McLean, Sébastien Piché und Brian Lebler (v. li.) wurden zu Oberösterreichs Mannschaft des Jahres gekürt. Bild: gepa

EHC LIWEST BLACK WINGS - HC INNSBRUCK 4:3 (4:0, 0:3). Tore: 1:0 (6.) Potulny, 2:0 (7.) Lebler, 3:0 (13.) McLean, 4:0 (15.) Moderer, 4:1 (27.) Ross, 4:2 (35.) Bishop, 4:3 (36.) Smith

Pause in Linz. Zwei Drittel sind absolviert. Die Black Wings, die nach 15 Minuten 4:0 geführt haben, liegen nur noch 4:3 voran. Jetzt ist es eine Zitterpartie. Völlig unnötig.

39. Minute: Fast der Ausgleich für die Tiroler. Ein "Hai" schlägt über die Scheibe. So weit hätte es nie kommen dürfen. Den Black Wings droht das Match zu entgleiten. Gut, dass gleich Pause ist. Es läuft wenig rund.

35:54 Minuten: TOR FÜR INNSBRUCK 4:3! Was ist denn jetzt los? Doppelschlag für Innsbruck binnen 69 Sekunden aus dem Nichts - binnen . Smith verkürzt. Was nach einem Kantersieg ausgesehen hat, ist jetzt eine ganz enge Geschichte. "Das hätte ich nicht gedacht", schüttelte Manager Perthaler den Kopf.

34:45 Minuten: TOR FÜR INNSBRUCK 4:2! Geht da noch was für die "Haie"? Hunter Bishop, der am Donnerstag zwei Mal getroffen hat, verkürzt auf 2:4. Unglücklich für Ouzas, die Scheibe wandert durch die Schoner.

33. Minute: Linz wieder verstärkt im Angriffsdrittel, aber im Moment nicht zwingend. Ist auch nicht notwendig.

Tor in Wien: Die Caps sind gegen Salzburg 1:0 in Führung gegangen. Der KAC hat auf 3:1 gegen Bozen erhöht. Was bedeutet das für die Blitztabelle der Pick Round? 1. Wien 16 Punkte, 2. Salzburg 15, 3. Linz 14, 4. Klagenfurt 12, 5. Innsbruck 6, 6. Bozen 4.

27. Minute: "Mike Ouzas"-Sprechchöre! Der Goalie bleibt kurz liegen, rappelt sich aber wieder auf.

26:59 Minuten: TOR FÜR INNSBRUCK: 1:4 NICHOLAS ROSS verkürzt, sein Schuss wird unhaltbar abgefälscht.

Noch keine Tore im Spitzenspiel Vienna Capitals gegen Salzburg.

27. Minute: Linz jetzt ein bisschen zu verspielt. Was für eine Chance für DaSilva. Die Black Wings spielen das konsequent weiter. Sie haben Lust auf mehr.

25. Minute: Innsbruck ist wieder komplett. Druckperiode überstanden.

24. Minute: Powerplay Black Wings - und schlechte Nachrichten von D'Aversa: Es hat ihn schlimmer als erwartet erwischt. Die Nase ist ordentlich lädiert, regelrecht "aufgerissen". Der Verteidiger wird heute nicht mehr auf das Eis zurückkehren und muss ins Krankenhaus. Er hat den Puck von unten auf die Nasenspitze bekommen. Große Schmerzen, viel Blut. Trotzdem: "Ich gehe davon aus, dass er nicht allzu lange ausfällt", sagt Manager Perthaler. Einen weiteren Ausfall können die Wings gar nicht brauchen.

Auch der Samstagabend zieht bei den Besuchern: Die offizielle Zuschauerzahl ist da - 4800

21. Minute: Stangenschuss Innsbruck - durch Smith. Black-Wings-Verteidiger D'Aversa ist noch immer nicht zurück.

Das 2. Drittel läuft

In fünf Minuten geht's weiter: Bei aller Begeisterung muss auch ein Moment zum Innehalten bleiben. "Heute spielen wir für dich", stand auf einem Transparent, das Linzer Fans vor dem Eröffnungsbully entrollt haben. Gemeint ist Görtschi, ein glühender Black-Wings-Anhänger, dem nicht mehr viel Zeit bleibt. Er ist schwerkrank, sein sehnlicher Wunsch, die Mannschaft noch einmal live in der Halle sehen zu können, ist mit herzlicher Hilfe seiner Weggefährten möglich gemacht worden. Und ja: Die Mannschaft spielt für ihn, es steht 4:0.

Drittelpause: Die Black Wings führen hochverdient 4:0. Das geht auch in dieser Höhe in Ordnung.

19. Minute: Starker Save von Linz-Goalie Ouzas. Hinten steht die Null.

Es läuft wie am Schnürchen. Was tut sich in Znojmo? Die Tschechen haben in der Quali-Runde Fehervar 3:1 geschlagen und damit gute Karten für ein Viertelfinal-Ticket. In der Pick Round führt der KAC 2:1 gegen Bozen.

14:55 Minuten: TOOOOOOOOOOOOR für die Black Wings: 4:0 KEVIN MODERER macht das wunderbar. Nach Idealpass von Geburtstagskind Piché hebt der Grazer den Puck mit der Rückhand an Chiodo vorbei ins Netz. Saisontor Nummer vier für Moderer, sein erstes seit 23. Oktober 2016. Die Fans skandieren: "Macht sie alle, schießt sie aus der Halle."

15. Minute: Riesenchance für Fechtig. Er verzieht.

12:21 Minuten: TOOOOOOOOOOOOR für die Black Wings: 3:0 Dorion, DaSilva und da zappelt die Scheibe schon wieder im Netz. BRETT MCLEAN überwindet Chiodo, der jetzt unter Dauerbeschuss steht. Das sieht nach einer ziemlich eindeutigen Angelegenheit aus.

12. Minute: Gutes Penalty-Killing der Black Wings, die wieder komplett sind.

Es geht weiter. Vorerst ohne D'Aversa. Neben Lebler ist auch Mario Altmann angeschlagen. Nicht auszuschließen, dass beide für das Nationalteam (Österreich-Cup in Graz/Donnerstag bis Samstag) absagen müssen. Linz-Manager Christian Perthaler über D'Aversa: "Ein normales Cut, ich hoffe, er kommt gleich zurück."

10. Minute: D'Aversa bekommt die Scheibe ins Gesicht und blutet stark. Der Linz-Verteidiger fährt in die Kabine, Klubarzt Werner Kleschpis folgt ihm. Nach wie vor Powerplay Innsbruck. Die Eismeister versuchen das Blut vom Eis zu wischen. Keine Kleinigkeit. Es dauert.

9. Minute: Innsbruck wirkt geschockt, aber noch nicht geschlagen. Handgemenge auf dem Eis: Eine kleine Raufeinlage mit Brett Palin im Mittelpunkt. 2+10 Strafminuten für Palin. 8:4 Torschüsse für Linz.

6:13 Minuten: TOOOOOOOOOOR für die Black Wings: 2:0 Auftakt nach Maß für den EHC: BRIAN LEBLER nimmt das Zuspiel von Dan DaSilva direkt. EIne schöne Aktion. Stark von Lebler, der fit gespritzt wurde. Der Torjäger laboriert an Rückenproblemen. Nur 29 Sekunden zwischen beiden Treffern. In dieser Tonart kann es weitergehen.

5:44 Minuten: TOOOOOOOOOOR für die Black Wings: 1:0 Die Scheibe zappelt im Netz: Vorarbeit von David Franz und Joel Broda - und dann ist RYAN POTULNY zur Stelle. Er macht das eiskalt und überwindet Chiodo.

6. Minute: Linz macht Druck, ein Pass von Loik vor das Tor findet keinen Abnehmer.

3. Minute: Innsbruck ist wieder komplett.

2. Minute: Linz macht Druck. Noch ohne Erfolg.

In der Qualifikationsrunde ist bereits ein Match beendet: Dornbirn gewann in Ljubljana 4:0. Znojmo führt zwölf MInuten vor der Sirene 3:1 gegen Fehervar.

Blitzstart in Klagenfurt: Der KAC führt gegen Bozen 1:0!

16 Sekunden auf der Uhr, Powerplay Black Wings: Klingelt's gleich. Lamoureux wärmt die Kühlbox.

Auf geht's! Das Spiel hat begonnen.

Linz-Trainer Rob Daum passt sich dem Outfit seiner Cracks an: Er trägt eine Krawatte in Petrol.

Black-Wings-Pressesprecher Klaus Führer informiert uns gerade über zwei Geburtstagskinder bei den Black Wings: Sébastien Piché feiert seinen 29er, Erik Kirchschläger ist 21. Da ist ein Geschenk fällig. Nämlich ein Sieg.

Der "Sprecher" Gerold Rachlinger peitscht das Publikum ein, die Spieler sind auf dem Weg auf das Eis: Mit der Nummer 29 Mike Ouzaaaas, ... In Kürze geht's los in der Keine-Sorgen-EisArena

Noch fünf Minuten bis zum Spielbeginn.

Innsbruck rückt hier mit nur dreieinhalb Linien an.

Die Aufstellung:

Im Tor beginnt wieder Andy Chiodo, der die Wings in der Olympiaworld mit Glanzparaden zur Verzweiflung gebracht hat.

1. Linie: Ross, Lindner - Bishop, Spurgeon, Schennach

2. Linie: Mitterdorfer, Stach - Sedivy, Lamoureux, Smith

3. Linie: Pedevilla, Saringer - Paulweber, Huber, Mössmer

Reservisten: Teschauer, Frischmann

In einer knappen halben Stunde geht's los. Bei den Tirolern fehlt mit Stürmer John Lammers kurzfristig eine der Stützen, der Legionär ist krank.

Ein Blick auf das Line-up der Black Wings: Robert und Philipp Lukas, Rick Schofield und Stefan Gaffal sind erwartungsgemäß nicht an Bord.

Im Tor beginnt Mike Ouzas.

1. Linie: Altmann, Dorion - Oberkofler, Hisey, Spannring

2. Linie: Piché, D'Aversa - Loik, Moderer, Franz

3. Linie: Kirchschläger, Palin - Lebler, McLean, DaSilva

4. Linie: Fechtig, Mayrhauser - Broda, Potulny, Hofer

Will heißen: Keine Veränderungen im Vergleich zur 2:4-Niederlage vom Donnerstag, die Linz-Manager Christian Perthaler enttäuscht hat: "Nach außen hat es gewirkt, als würde die Mannschaft das Match zu einfach nehmen. Bei allem Respekt vor Innsbruck: Aber es kann nicht sein, dass wir erst in der 54. Minute das erste Tor schießen."

Heute muss sich vieles zum Positiven verändern. Es muss eine "Vollgasveranstaltung" werden.

