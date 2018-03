Riesige Vorfreude auf ein "Derby"

ZAGREB. Die Black Wings und ihre Fans können das Semifinale gegen Salzburg kaum erwarten.

Rick Schofield, Zintis Zusevics, Robert Lukas & Co. stehen im Halbfinale. Bild: GEPA pictures

Nach dem hart erkämpften 5:4-Triumph in Zagreb und dem Einzug ins Eishockey-Play-off-Semifinale, das die Black Wings vor einem Jahr noch verpasst hatten, gab Black-Wings-Trainer Troy Ward den Marschbefehl zu einer dezenten Kabinenparty. "Wir stoßen an – so halte ich es immer, wenn eine Serie vorbei ist. Wir dürfen stolz auf dieses Etappenziel sein, haben es im Kopf entschieden, weil wir uns nach dem 0:2-Rückstand nicht unterkriegen ließen", erläuterte der Amerikaner.

Manager Christian Perthaler orderte im Dom Sportova eine Ladung Bier – von einer ausgelassenen Feier konnte aber keine Rede sein. Dafür waren die Spieler nach dem mit 4:2 Siegen gewonnenen Kräftemessen mit dem 19-maligen kroatischen Meister zu fertig, außerdem ist der Hunger nicht gestillt. Es geht weiter, immer weiter. Und zwar schon am Sonntag (17.20 Uhr) im Salzburger Volksgarten gegen "Krösus" Red Bull.

Sturm auf die Tickets

"Ein cooles Derby, ganz speziell! Das werden nur Heimspiele für uns. Wir haben eine wirklich gute Chance, können und wollen unbedingt Meister werden", lächelte Linz-Stürmer Fabio Hofer und verwies auf die Begeisterungsfähigkeit der oberösterreichischen Anhänger. Mehr als 1000 wollen zur ersten Partie in die Mozartstadt pilgern, schon kurz nach der Schlusssirene in Zagreb gingen 45 Reservierungen beim Fanclub "Overtime" ein.

"Diese unglaublichen Zuschauer sind ein Plus für uns", betonte Ex-NHL-Verteidiger Shane O’Brien, der die nächste enge Serie "gegen die talentierteste Mannschaft der Liga" erwartet. Die Ergebnisse der "Regular Season" bestätigen die Aussage des Kanadiers. In sechs Duellen gab es drei Linzer Siege und drei Erfolge der Salzburger, die sich im Viertelfinale gegen Dornbirn durchsetzten.

Jetzt werden die Karten neu gemischt. Das weiß auch Perthaler, dem ein Stein vom Herzen fiel: "Ich habe gegen Zagreb wirklich gelitten, das ist an die Substanz gegangen, obwohl ich nicht mitgespielt habe." Die Black Wings standen ziemlich unter Druck: "Ein Halbfinale für Linz ist praktisch ein Muss", betonte der Manager.

Es gibt aber keine Selbstverständlichkeit im Sport. Frag nach in Kärnten. Die selbsternannte Eishockey-Hochburg ist erstmals seit acht Jahren nicht mehr in einer Runde der letzten vier vertreten. Ein Schock. Villach scheiterte in der Qualifikation, der KAC im Viertelfinale an Bozen.

Das ist nicht das Bier der Black Wings, die jetzt gut regenerieren müssen. Nach der Rückkehr aus Zagreb um 4.15 Uhr in der Früh genossen die Cracks gestern einen freien Tag, für heute hat Ward ein Team-Meeting angesetzt. Die Vorbereitung auf Salzburg geht in ihre heiße Phase.

Nicht nur Hofer kann das Duell mit den "Roten Bullen", bei denen er von 2010 bis 2014 gespielt hat, kaum erwarten. Auch Andreas Kristler, der im Sommer von Salzburg nach Linz kam, merkt man die Vorfreude an: "Es geht um sehr viel. Wenn wir so auftreten wie in den Spielen 3 und 4 gegen Zagreb (8:2 und 8:4, Anm.), wird sich jede Mannschaft gegen uns schwer tun", sagt der Osttiroler.

Der EHC war mit Abstand die Torfabrik im Viertelfinale. In den sechs Matches gegen Zagreb gelangen 30 Tore. Allein sieben davon gingen auf das Konto von Brian Lebler. Weiter so!

