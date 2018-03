Offene Rechnungen der Black Wings mit Salzburg

LINZ. Die Linzer Eishockeycracks haben noch keine einzige Play-off-Serie gegen die "Roten Bullen" gewonnen

Hunderte Black-Wings-Fans werden sich auf den Weg nach Salzburg machen. (bwl) Bild: BWL/Reinhard Eisenbauer

Heute, 15 Uhr, werden die Server der Roten Eis-Bullen aus Salzburg heiß laufen. Dann beginnt der Online-Ticketverkauf für das erste Eishockey-Semifinale gegen die Black Wings am Sonntag (17.20 Uhr) im Volksgarten. 3600 Karten werden dort aufgelegt, die oberösterreichischen Anhänger zapfen alle verfügbaren Quellen in der Mozartstadt an, um zur Völkerwanderung blasen zu können. Mehr als 1000 Schlachtenbummler werden erwartet. Der Hashtag "Heimspiel in Salzburg" ist Programm.

Das wird richtig stimmungsvoll – natürlich auch in Linz. Die Keine-Sorgen-EisArena wird ebenfalls aus allen Nähten platzen. Sämtliche Sitzplatztickets für die ersten beiden Matches an der Unteren Donaulände am kommenden Dienstag (20.20 Uhr) und am Karsamstag (17.30 Uhr) sind bereits vergriffen. Jetzt ist das Play-off-Fieber richtig ausgebrochen.

"Das wird unglaublich. Am liebsten würde ich schon heute spielen", lächelt Linz-Stürmer Fabio Hofer, der im bis dato letzten K.o.-Duell mit Salzburg vor vier Jahren noch das Trikot des Gegners getragen hat. Die "Eis-Bullen" gewannen damals die Best-of-5-Semifinal-Serie klar mit 3:0. Das Spezielle daran: Hofer hatte bereits einen Vertrag bei den Black Wings unterschrieben, stand aber noch auf der anderen Seite. Eine komplexe Situation.

"Als Profi musst du da drüberstehen, aber es war schon eine riesige Vorfreude auf Linz dabei, weil ich gesehen habe, was für eine Stimmung diese Fans erzeugen können", berichtet der Vorarlberger. Außerdem hatte er in Salzburg nur eine Mitläuferrolle, bei den Wings ist er zum absoluten Führungsspieler gereift. "Natürlich will ich den Roten Bullen zeigen, was ich draufhabe", betont Hofer.

Unabhängig davon spricht die Statistik für die Mozartstädter, die noch keine ihrer zwei Play-off-Serien gegen den EHC verloren haben.

Als das Bier ausging

Auch 2010 im Best-of-7-Finale hatten die Linzer das Nachsehen. Damals unterlagen sie 2:4, nachdem sie die ersten beiden Matches gewonnen hatten. Die Entscheidung fiel im längsten Match der Black-Wings-Geschichte. Und zwar am 6. April 2010. An diesem Tag war in der Linzer Halle schon das Bier ausgegangen, in der zweiten Verlängerung traf Doug Lynch nach exakt 82 Minuten und 27 Sekunden zum 4:3 für Salzburg.

Da sind noch Rechnungen zu begleichen. Vielleicht jetzt.

