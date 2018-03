LIVE: Black Wings wollen in Zagreb die Serienführung holen

Womöglich ist das Marcus-und-Martinus-Konzert schon heute. Spaß beiseite, bis später.

Also gut. Fans verlassen ihre Plätze, die Spieler sind in den Kabinengängen verschwunden und die Eismaschine kommt heraus. Wir melden uns in einer Viertelstunde wieder. Vielleicht lässt es sich aufklären, was der Grund für diese Pause ist.

33. Minute (2. Drittel) Der Sprecher hat etwas von 20 Minuten Unterbrechung geredet.

33. Minute (2. Drittel) Irgendetwas muss auf der Eisfläche gerichtet werden. Die Spieler gehen in die Kabinen. PAUSE!

33. Minute (2. Drittel) Unterbrechung!

33. Minute (2. Drittel) Irgendetwas wird diskutiert zwischen dem Referee und den Kapitänen.

33. Minute (2. Drittel) Akustische Gegenwehr der Linzer - aber die hören wir nicht, sondern wir sehen nur, dass die Leute im Auswärtssektor etwas schreien. Unglaublich, wie laut das hier ist.

33. Minute (2. Drittel) Power Break.

32. Minute (2. Drittel) Also das ist jetzt richtig laut. Offenbar wollen die Fans die eigene Mannschaft aufwecken. Aber die kriechen schon auf dem Zahnfleisch daher, wie man auf gut österreichisch sagen würde.

32. Minute (2. Drittel) Ouzas hält einen Schuss von Boivin.

32. Minute (2. Drittel) "Zagreb" - "Medvescak" - die beiden Seiten der Halle brüllen sich jetzt an. Es ist richtig laut.

31. Minute (2. Drittel) Hofer mit einem Ablenker vor dem Tor, aber die Scheibe geht drüber.

31. Minute (2. Drittel) DaSilva im Konter, aber er wartet mit dem Querpass auf Broda etwas zu lang und bleibt an einem Verteidiger hängen.

31. Minute (2. Drittel) Es geht jetzt hin und her.

30. Minute (2. Drittel) Schofield schießt, Carr wehrt ab, aber Spannring verpasst die Scheibe beim Nachschuss. Glück für die Kroaten.

30. Minute (2. Drittel) Jetzt wiedre einmal die Bären.

29. Minute (2. Drittel) Zagreb ist wieder komplett.

29. Minute (2. Drittel) Moderer ist wieder auf dem Eis.

29. Minute (2. Drittel) Ein Schuss von Broda geht knapp daneben.

29. Minute (2. Drittel) Linz wieder in Position.

28. Minute (2. Drittel) Die Linzer nehmen viel Zeit von der Uhr, lassen den Gegner laufen. Sehr clever.

28. Minute (2. Drittel) Hofer stark an der Scheibe.

28. Minute (2. Drittel) Locke startet etwas zu früh. Die Linzer laufen ins Abseits.

27. Minute (2. Drittel) Die Bären können sich befreien.

27. Minute (2. Drittel) Power Break vor dem Powerplay.

27. Minute (2. Drittel) Jankovic muss in die Kühlbox. Wegen Beinstellens. Power Play Black Wings!

27. Minute (2. Drittel) Hofer ideal auf Broda im Konter, aber der setzt die Scheibe neben das Tor.

27. Minute (2. Drittel) Lebler fängt die Scheibe bei einem Angriff der Kroaten ab. Stark gemacht.

26. Minute (2. Drittel) Linz wieder komplett.

26. Minute (2. Drittel) Moderer ist zumindest wieder auf der Spielerbank. Er dehnt sich. Könnte also etwas Muskuläres gewesen sein.

26. Minute (2. Drittel) Spannring lenkt einen Schuss ins Fangnetz. Gut gemacht!

26. Minute (2. Drittel) Ouzas wehrt einen Schiestel-Schuss ab.

26. Minute (2. Drittel) Philipp Lukas bringt die Scheibe raus.

25. Minute (2. Drittel) Und noch einmal Kirchschläger mit der Befreiung.

25. Minute (2. Drittel) Schofield befreit die Linzer nach gutem Stellungsspiel von Kirchschläger.

25. Minute (2. Drittel) Die Kroaten wieder in Position. Dann wird ein Schuss ins Fangnetz abgelenkt.

24. Minute (2. Drittel) Powerplay Zagreb - und es brennt ein erstes Mal, Ouzas wehrt einen Abpraller aber mit den Schienen ab.

24. Minute (2. Drittel) Lebler muss raus. Er geht wegen einer Bankstrafe. Zu viele Spieler auf dem Eis.

24. Minute (2. Drittel) Wieder eine Strafe angezeigt.

24. Minute (2. Drittel) Morley schießt am kurzen Eck vorbei.

24. Minute (2. Drittel) Naclerio auf Kristler, aber ein Verteidiger ist dazwischen.

23. Minute (2. Drittel) Gaffal spielt in Linie vier. Also fehlt Moderer tatsächlich.

23. Minute (2. Drittel) Philipp Lukas ist wieder da. Zusevics spielt nach wie vor in seiner Reihe.

22. Minute (2. Drittel) Zagreb wieder komplett.

22. Minute (2. Drittel) Und dann können sich die Bären wieder befreien.

22. Minute (2. Drittel) D'Aversa trifft nur den Schuh eines Verteidigers.

22. Minute (2. Drittel) Die Bären können sich zweimal befreien.

21. Minute (2. Drittel) Ein Schuss von Dorion geht knapp daneben.

21. Minute (2. Drittel) Piche mit dem Schuss, aber Carr hält irgendwie. Gesehen haben kann er nichts.

21. Minute (2. Drittel) Philipp Lukas ist übrigens wieder auf der Spielerbank. Er trägt das Dress mit der Nummer 52.

Die Pause ist vorbei, das 2. Drittel beginnt. Zagreb für zwei Minuten in Unterzahl.

Die Spieler sind zurück, jetzt gilt es, die Leistung aus dem ersten Drittel zu bestätigen.

Die Schuss-Statistik des ersten Abschnitts: 5:17 aus Zagreber Sicht. Eindeutig.

Zagreb plant offenbar nicht wirklich mit dem Aufstieg ins Halbfinale. Denn vor der Halle hängt ein Plakat, dass die zwei Youtube-Stars Marcus und Martinus einen Auftritt im Dom Sportova haben - am 27. März. Das ist der Tag, an dem Spiel 2 ausgetragen wird. Würden die Bären etwa Salzburg im Halbfinale bekommen, wäre das der Termin für das erste Heimspiel der Bären. Gibt's doch gar nicht.

In vier Minuten geht es hier weiter. Der Mittelabschnitt wird Ihnen präsentiert von Liwest.

Die Linzer führen hier verdient - auch in dieser Höhe. Das erste Drittel ist für die Black Wings perfekt verlaufen. Jetzt gilt es, diese Leistung im Mittelabschnitt zu bestätigen.

Das 1. Drittel ist zu Ende, es geht in die Pause.

20. Minute (1. Drittel) Toooooooooooooor für die Black Wings!

20. Minute (1. Drittel) Jetzt kommen die Referees. Oder doch nicht. Noch einmal drauf schauen.

20. Minute (1. Drittel) Auf der Uhr läuft bereits die Pausenzeit herunter, die Eismaschine steht auf dem Feld, aber die Spieler warten noch auf den Bänken.

20. Minute (1. Drittel) Die Strafe gegen Schiestel war übrigens ein 2+2. Also gehen die Linzer auf jeden Fall mit Powerplay in die Pause.

20. Minute (1. Drittel) Tooooooooooooooor für die Black Wings! Brian Lebler trifft wenige Zehntelsekunden vor der Sirene. Die Referees schauen sich die Situation trotzdem an.

20. Minute (1. Drittel) Schiestel muss hinaus. Es wurde dazwischen aber weitergespielt. Da hatten die Referees wohl ein schlechtes Gewissen wegen der Aktion vorhin. Powerplay Black Wings.

20. Minute (1. Drittel) Strafe angezeigt.

20. Minute (1. Drittel) Keine Strafen. Der Kapitän geht währenddessen schon in die Kabine.

20. Minute (1. Drittel) Schrecksekunde: Philipp Lukas bekommt einen Stock ins Gesicht und blutet stark. Er muss wohl genäht werden.

20. Minute (1. Drittel) Zusevics war jetzt mit Lukas und Spannring auf dem Eis.Ist Moderer verletzt?

20. Minute (1. Drittel) Spannring mit schönem Check an der Bande.

19. Minute (1. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Bären.

19. Minute (1. Drittel) Zagreb wirkt behäbig und müde. Mag vielleicht subjektiv sein, die Kollegen sehen es aber ähnlich.

19. Minute (1. Drittel) Locke spielt die Scheibe vor das Tor, aber ein Verteidiger fängt den Pass ab.

18. Minute (1. Drittel) Die Linzer haben den Druck im Pressing jetzt etwas herausgenommen. Dennoch erobern sie die Scheibe stets schnell zurück. Kraftsparend und clever.

18. Minute (1. Drittel) Jetzt wieder die Kroaten.

18. Minute (1. Drittel) O'Brien spielt heute wieder eine tadellose Partie. Er fängt den nächsten Angriff der Bären im Alleingang ab.

18. Minute (1. Drittel) Die Linzer fahren ins Abseits.

17. Minute (1. Drittel) Zagreb wieder komplett.

17. Minute (1. Drittel) Kristler mit einem Versuch, aber Carr hält.

17. Minute (1. Drittel) Broda mit einem Fehlpass.

17. Minute (1. Drittel) Noonan haut Schofield mit den Fäusten nach einem Angriff ins Gesicht. Aber es sieht so aus, als gäbe es keine Strafe.

16. Minute (1. Drittel) Akustisch hört man hier fast nur die Fans der Bären. Das ist ziemlich laut. So laut wie in Linz aber nicht.

16. Minute (1. Drittel) Aber wieder bringt ein Kroate den Schläger in einen Pass und lenkt die Scheibe ins Aus.

16. Minute (1. Drittel) Die Linzer fahren wieder an.

16. Minute (1. Drittel) Und noch einmal. Die Kroaten können sogar kontern, aber Ouzas hält den Schuss von Olden.

15. Minute (1. Drittel) Die Bären können sich befreien.

15. Minute (1. Drittel) Deutsch muss also für das Foul gegen Schofield auf die Strafbank. Powerplay Black Wings!

15. Minute (1. Drittel) Kein Tor!

15. Minute (1. Drittel) Die Referees schauen die Szene jetzt wohl zum 132. Mal an. Das heißt - es wird eine streitbare Entscheidung sein. Soviel dürfte fest stehen.

15. Minute (1. Drittel) "Das Problem ist, dass weltweit keiner weiß, was Goalie-Interference genau bedeutet. Das ist von Liga zu Liga verschieden", sagt Jake Dowell, der heute wieder die Bully-Statistik für die Black Wings macht.

15. Minute (1. Drittel) Die Schiedsrichter schauen sich den Treffer an. Noch immer.

15. Minute (1. Drittel) Lebler trifft nach einem Schofield-Alleingang ins leere Tor. Allerdings wurde der Torhüter dabei behindert. "Normalerweise dürfte es das Tor nicht geben. Torhüter-Interference", sagt Florian Janny.

14. Minute (1. Drittel) Die Linzer spielen heute gut aus der eigenen Zone heraus und überwinden das Mitteldrittel sehr schnell.

14. Minute (1. Drittel) Power Break in Zagreb.

14. Minute (1. Drittel) Ein Angriff der Bären wird gut verteidigt.

14. Minute (1. Drittel) Die Bären sind wieder komplett.

13. Minute (1. Drittel) Piche mit dem Schuss, aber Carr hält wieder.

13. Minute (1. Drittel) Die Kroaten fangen einen Pass ab und können die Scheibe rausbringen.

13. Minute (1. Drittel) Linz mit sehr hohem Druck.

12. Minute (1. Drittel) Gut verteidigt von D'Aversa.

12. Minute (1. Drittel) Fehlpass von DaSilva und die Bären kontern.

12. Minute (1. Drittel) Hofer und ein Verteidiger der Kroaten sitzen. Hofer hatte zugegebenermaßen etwas gegen Carr nachgestochert.

12. Minute (1. Drittel) Dann gibt es ein erstes Mal heute handfeste Argumente. Es gibt wohl Strafen für die zwei Streithanseln.

12. Minute (1. Drittel) Stangenschuss für die Black Wings.

12. Minute (1. Drittel) Die Linzer in Position.

12. Minute (1. Drittel) Und es gibt sie! Zanoski muss gehen. Powerplay Black Wings!

12. Minute (1. Drittel) Haken gegen Locke, Stockschlag gegen Broda, schön langsam könnte es hier eine Strafe geben.

11. Minute (1. Drittel) Die Partie wird sehr sehr schnell gespielt. Es geht jetzt wieder hin und her.

11. Minute (1. Drittel) Spannring schießt neben das Tor.

11. Minute (1. Drittel) Jetzt dürfen die Linzer nur nicht zu viel wollen und müssen defensiv ihre Aufgaben erledigen.

10. Minute (1. Drittel) Zagreb wieder komplett. Brine kann kontern, aber Ouzas entschärft den Schuss.

10. Minute (1. Drittel) Piche verzieht nur ganz knapp.

10. Minute (1. Drittel) Linz in Position.

9. Minute (1. Drittel) Die Black Wings haben jetzt Power Play.

9. Minute (1. Drittel) Hofer scheitert nur denkbar knapp vor dem Tor der Kroaten.

9. Minute (1. Drittel) Abgelenkter Schuss der Gastgeber, aber Kirchschläger kann klären.

8. Minute (1. Drittel) Toooooooooooor für die Black Wings! DaSilva überwindet Carr zum 2:0! Doppelschlag Black Wings!

8. Minute (1. Drittel) Unmittelbar davor hatte Carr bei einem Schuss von O'Brien ärgste Probleme, die Scheibe lag frei vor der Linie.

8. Minute (1. Drittel) Tooooooooor für die Black Wings! Jonathan D'Aversa trifft von der Blauen Linie in die Maschen.

8. Minute (1. Drittel) Guter Check von D'Aversa.

8. Minute (1. Drittel) Lehtonen bekommt eine Strafe wegen Beinstellens. Das war nicht sehr clever gelöst.

8. Minute (1. Drittel) Wieder die Bären, aber wieder können sich die Linzer befreien.

7. Minute (1. Drittel) Ouzas hält einen scharfen Schuss aus kurzer Distanz von Koskiranta.

7. Minute (1. Drittel) Spannring bringt die Scheibe raus.

7. Minute (1. Drittel) Stefan Gaffal sitzt die Strafe ab.

7. Minute (1. Drittel) Davor gibt's ein Power Break.

7. Minute (1. Drittel) Linz bekommt eine Bankstrafe für zu viele Spieler auf dem Eis. Powerplay Medvescak.

7. Minute (1. Drittel) Strafe angezeigt.

7. Minute (1. Drittel) O'Brien ideal auf Lebler, aber der wird von einem Gegenspieler gestellt.

6. Minute (1. Drittel) Netik verzieht auf der anderen Seite ebenfalls nur knapp.

6. Minute (1. Drittel) Auch Lebler verfehlt das Ziel mit einem Schuss.

6. Minute (1. Drittel) Wieder die Linzer im Angriff. Schofield schießt nur Zentimeter neben das Bärengehäuse.

5. Minute (1. Drittel) Die Sturmlinien der Kroaten sind etwas undurchschaubar angeordnet. Jetzt spielt Simsic mit Jankovic und Zanoski.

5. Minute (1. Drittel) Open-Ice-Hit gegen Moderer. Aber fair.

4. Minute (1. Drittel) Hofer schießt, Locke kommt aber nicht mehr dazu, die Scheibe am langen Eck abzulenken.

4. Minute (1. Drittel) Locke spielt die Scheibe vor das Tor, aber ein Verteidiger lenkt ab.

4. Minute (1. Drittel) Etwa 50 Fans aus der Stahlstadt werden das heute sein.

3. Minute (1. Drittel) Auch Robert Lukas kommt auf das Eis. Mit Piche in diesem Fall.

3. Minute (1. Drittel) Bei den schnellen Angriffen der Hausherren müssen die Linzer aufpassen. Morley scheitert an Ouzas.

3. Minute (1. Drittel) Ein erster Schuss der Hausherren verfehlt das Ziel.

3. Minute (1. Drittel) Die Ersatzspieler der Black Wings kommen zu uns herauf. Wir sollen schreiben: Liebe Grüße von Florian Janny! Das richten wir natürlich gern aus.

2. Minute (1. Drittel) Doppelchance Black Wings. Spannring scheitert zweimal an Carr.

2. Minute (1. Drittel) Kirchschläger spielt heute tatsächlich neben Altmann. Erwartet hätte man Robert Lukas. Aber der ist offenbar noch nicht fit genug.

2. Minute (1. Drittel) Broda mit dem Schuss, aber Carr hält.

2. Minute (1. Drittel) Ein Schuss der Linzer wird ins Fangnetz abgelenkt.

1. Minute (1. Drittel) Eine erste Möglichkeit der Bären verpufft hinter dem oberösterreichischen Gehäuse.

1. Minute (1. Drittel) Es geht nach vorne bei den Blakc Wings, aber Zagreb steht gut.

1. Minute (1. Drittel) Die Zagreber erobern die Scheibe. Das war übrigens in beiden Spielen so, in denen am Ende die Linzer gewannen.

Los geht's! Gute Unterhaltung wünscht Liwest!

19:15 Uhr Lebler, DaSilva, Schofield, O'Brien, Dorion und Ouzas bilden die Starting-Six der Black Wings heute.

19:14 Uhr Pfiffe bei der Aufstellung der Black Wings.

19:12 Uhr "Willkommen Linza", sagt er wieder freundlich. Servus!

19:10 Uhr Der Sprecher der Bären ruft sein Team auf das Eis.

19:08 Uhr Noch immer fehlt auf dem Video-Würfel der Liwest-Schriftzug im Black-Wings-Logo. Auf der Videowall ist das richtige Logo in Verwendung. Hoffentlich ist hier kein Vertreter des Linzer Hauptsponsors hier. Sonst gibt's Ärger.

19:06 Uhr Die Lichter im Dom Sportova sind ausgegangen. Die Eisfläche wurde bereits gereinigt.

19:05 Uhr Die Referees der heutigen Partie heißen übrigens Mark Lemelin und Christoph Sternat. Kevin Kontschieder und Marton Nemeth sind die Linesmen.

19:01 Uhr Medvescak Zagreb spielt mit folgender Aufstellung: Kevin Carr steht im Tor, Vilim Rosandic ist sein Backup. 1. Linie:

Tomas Kudelka, Garrett Noonan - Sondre Olden, Tyler Morley, Mikko Lehtonen 2. Linie:

Drew Schiestel, Harri Tikkanen - Tomas Netik, Tero Koskiranta, Nik Simsic 3. Linie:

Ivan Puzic, Michael Boivin - Marko Poyhonen, David Brine, Jozef Balej 4. Linie:

Mark Cepon, Adam Deutsch - Ivan Jankovic, Tom Zanoski

18:57 Uhr Das Aufwärmen ist beendet. In 20 Minuten geht es los.

18:56 Uhr Zurück zum Spiel. Das ist die Aufstellung der Liwest Black Wings: Im Tor steht Mike Ouzas. Paul Mocher ist Backup. 1. Linie:

Mario Altmann, Erik Kirchschläger - Brian Lebler, Rick Schofield, Dan DaSilva 2. Linie:

Shane O'Brien, Marc-Andre Dorion - Joel Broda, Corey Locke, Fabio Hofer 3. Linie:

Sebastien Piche, Jonathan D'Aversa - Patrick Spannring, Philipp Lukas, Kevin Moderer 4. Lnie:

Robert Lukas - Stefan Gaffal, Andreas Kristler, Mark Naclerio, Zintis Zusevics

18:55 Uhr Im ersten Spiel der Black Wings im Grunddurchgang gegen Zagreb wurde ein Bub im Sektor A von einer herausspringenden Scheibe am Schienbein getroffen. Daraufhin eilte der Physiotherapeut der Bären zu Hilfe und kühlte das Bein des Sechsjährigen aus dem Mühlviertel. Es entwickelte sich eine Freundschaft, denn der Bub schenkte dem Mitarbeiter der Bären im darauffolgenden Heimspiel gegen Zagreb eine Zeichnung und eine Tafel Schokolade. Es wurde viel hin und her geschenkt. Unter anderem Mühlviertler Speck, Getränke und so weiter. Und heute ist es soweit, dass die Eltern des Jungen in die Halle eingeladen wurden. Vom Physiotherapeuten der Bären. Starke Geste in so einer heiß umkämpften Serie. Großes Lob von unserer Seite für diese Courage!

18:50 Uhr Fakt ist, dass Linz eines dieser beiden Spiele gewinnen muss. Denn aktuell reichen den Kroaten zwei Heimsiege zum Aufstieg.

18:47 Uhr Manager Christian Perthaler ist mit einer Abordnung an Sponsoren in der Halle eingetroffen. Er glaubt, dass dieses Spiel heute das entscheidende in dieser Serie ist. Dem lässt sich natürlich etwas abgewinnen. Denn: Gewinnen die Linzer, stehen die Kroaten mit dem Rücken zur Wand. Das könnte in einem Aufeinandertreffen nur 24 Stunden nach dem vorhergehenden Spiel vorteilhaft sein.

18:45 Uhr Der heutige Liveticker wird Ihnen präsentiert von Liwest.

18:40 Uhr Co-Trainer Mark Szücs hat heute "ein gutes Gefühl. Ich glaube, wir haben das Momentum auf unserer Seite und können hier gewinnen."

18:35 Uhr Los geht's mit dem Warm-Up der Spieler auf dem Eis.

18:30 Uhr Die ersten Fans dürfen ins Stadion. Auch eine nicht ganz unbeträchtliche Anzahl an Linzern entert die Arena.

18:25 Uhr Wir warten noch immer auf die offiziellen Aufstellungen. Die kommen wohl wie üblich erst sehr kurz vor Spielbeginn.

18:20 Uhr Florian Janny kommt zu uns herauf. Er wird heute nicht spielen - soviel steht fest. Für ihn steht Paul Mocher im Line-Up.

18:17 Uhr Hier noch einmal die Video-Highlights des 8:4-Sieges der Black Wings am Freitag gegen Zagreb:

18:15 Uhr In exakt einer Stunde geht es hier los.

18:10 Uhr Joel Broda feierte am Freitag übrigens seinen 150. Scorerpunkt in der EBEL.

18:05 Uhr Mike Aviani, kroatisch-kanadischer Doppelstaatsbürger wird in dieser Serie nicht mehr zum Einsatz kommen. Er wurde wegen eines ziemlich dreckigen Cross-Checks gegen Joel Broda für drei Spiele gesperrt. Aber sehen Sie selbst:

18:03 Uhr Dass der im schwedischen Gävle geborene Adam Deutsch kroatische Vorfahren hat, darf indessen bezweifelt werden.

18:00 Uhr Insgesamt 23 Spieler im Kader der Kroaten haben den Pass eines Import-Spielers, zehn wurden allerdings eingebürgert. Auch Mike Ouzas, der nur knapp zwei Jahre bei den Bären gespielt hat, hat einen kroatischen Pass bekommen. Er hat zumindest tatsächlich kroatische Vorfahren.

17:55 Uhr Allem Anschein nach sollen heute Adam Deutsch und Tom Zanoski vor einem Comeback stehen. Wie ihre Namen schon verraten beides typisch kroatisch-stämmige Eishockeyspieler. Nein, Spaß beiseite, beide sind natürlich eingebürgert und verstärken das Heimteam.

17:50 Uhr Das sagten übrigens die Cracks der Black Wings am Freitag nach dem 8:4-Sieg im OÖN-TV-Interview zur heutigen Partie:

17:45 Uhr Auch bei den Linzern gibt es einen Rückkehrer: Robert Lukas. Er bestreitet heute sein 1028. Spiel in der EBEL.

17:40 Uhr Einer oder zwei Spieler kommen bei den Bären heute in den Kader zurück - laut einem Insider. Mehr dazu später.

17:35 Uhr Auch einige Sponsoren sind heute bei den Linzern mit dabei. 6er-BMW, Porsche Panamera, Audi A8 - vor dem Spielerbus parken ziemlich teure Schlitten. Manager Perthaler hat heute die Aufgabe, sie durch die Halle zu führen.

17:30 Uhr Auf der Videowall ist übrigens bereits das Spiel 7 am Freitag in Linz als "nächste Spiele" angeführt. Die Bären rechnen also mit einem Sieg der Linzer in dieser Doppel-Runde in Kroatien.

17:25 Uhr Wir sind im Pressebereich angekommen und auf einmal wird es laut in der Halle. Eine Werbung wird auf der Videowall eingespielt - vom bekannten S-Budget-Sackerl, das plötzlich in tiefer Stimme auf kroatisch redet. Unglaublich. Unheimlich.

17:20 Uhr Die Spieler der Black Wings sind bereits längst in ihrer Kabine. Die ersten haben sich bereits umgezogen und werden in Kürze zum Fußballspielen hier in die Arena herauskommen.