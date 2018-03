LIVE: Black Wings wollen heute mit Sieg in Zagreb ins Halbfinale

18:55 Uhr Das Aufwärmen auf dem Eis ist beendet.

18:54 Uhr In der Halle dominieren akustisch derzeit Techno-Beats. Was uns zum nächsten Geburtstags-Glückwunsch bringt: Der oberösterreichische DJ Rene Rodrigezz feiert heute sein Geburtsjubiläum. Gratulation von unserer Seite an den Fan der Black Wings, den der eine oder andere sicher bereits im VIP-Bereich der KeineSorgen Eisarena getroffen hat.

18:52 Uhr Die Debreziner-Hotdogs sind hier in der Halle der absolute Renner. Selbst die Linzer Spieler, die heute nicht zum Einsatz kommen, also Flo Janny, Laurens Ober und Gerd Kragl haben sich bereits damit eingedeckt. Mahlzeit, die Herren!

18:49 Uhr Interessant: In der Vorschau auf das heutige Spiel stand als Referee Trpimir Piragic als zweiter Hauptschiedsrichter drin. Der ehemalige Kapitän von Medvescak absolvierte seine gesamte aktive Eishockeykarriere bei den Bären und erzielte in insgesamt 70 Spielen 35 Tore und 62 Assists. Der heute 34-Jährige beendete nach der Saison 2011/12 seine aktive Karriere und wurde Schiedsrichter. Ohne dem Kroaten unterstellen zu wollen, dass er einseitig gepfiffen hätte (das tat er nämlich in Spiel eins nicht, da war er im Einsatz) - die Umbesetzung war eine gute Entscheidung. Die Referees wären da von der ersten Minute an unter kritischer Beobachtung der Fans und Spieler gestanden.

18:46 Uhr Noch knapp eine halbe Stunde bis zum Anpfiff.

18:43 Uhr Die Referees der heutigen Partie heißen übrigens Gergely Kincses und Mark Lemelin. Kevin Kontschieder und Marton Nemeth sind die Linesmen. Bis auf Kincses ist es also dasselbe Line-Up bei den Referees wie gestern.

18:40 Uhr Mario Puskarich, übrigens gebürtiger US-Amerikaner (Geburtsort: Cape Coral, Florida), besitzt ebenfalls einen kroatischen Pass. Zumindest der Name klingt fast kroatisch. Der Stürmer dürfte also tatsächlich Vorfahren aus Europa haben.

18:36 Uhr Medvescak Zagreb bringt einen weiteren Spieler ins Line-Up zurück und tritt heute mit folgender Besetzung an:: Kevin Carr steht im Tor, Vilim Rosandic ist sein Backup. 1. Linie:

Tomas Kudelka, Garrett Noonan - Sondre Olden, Tyler Morley, Mikko Lehtonen 2. Linie:

Drew Schiestel, Harri Tikkanen - Tomas Netik, Tero Koskiranta, Nik Simsic 3. Linie:

Ivan Puzic, Michael Boivin - Marko Poyhonen, David Brine, Jozef Balej 4. Linie:

Mark Cepon, Adam Deutsch - Mario Puskarich, Ivan Jankovic, Tom Zanoski

18:35 Uhr Und da kommen die Cracks zum Aufwärmen auf die Spielfläche. Die Zuseherzahlen im Dom Sportova halten sich noch in Grenzen. Noch sind keine 100 Fans in der halle, die rund 50 Linzer Fans sind allerdings schon da und halten ihre Doppelhalter in die Höhe!

18:34 Uhr Zurück zum Spiel. Das ist die Aufstellung der Liwest Black Wings: Im Tor steht Mike Ouzas. Paul Mocher ist Backup. 1. Linie:

Mario Altmann, Erik Kirchschläger - Brian Lebler, Rick Schofield, Dan DaSilva 2. Linie:

Shane O'Brien, Marc-Andre Dorion - Joel Broda, Corey Locke, Fabio Hofer 3. Linie:

Sebastien Piche, Jonathan D'Aversa - Patrick Spannring, Philipp Lukas, Kevin Moderer 4. Lnie:

Robert Lukas - Stefan Gaffal, Andreas Kristler, Mark Naclerio, Zintis Zusevics

18:33 Uhr Und dann die Überraschung: Die Line-Ups sind da! Die Black Wings spielen mit exakt derselben Aufstellung wie gestern.

18:31 Uhr Wie fast immer fehlt hier jede Spur von den Line-Ups. Die Mannschaften kommen demnächst auf das Eis um sich für die heutige Partie einzuschießen.

18:29 Uhr Sie planen einen Ausflug nach Zagreb? Nach der Besichtigung der Innenstadt muss gesagt werden, dass die kroatische Hauptstadt einen Besuch wert ist. Vor allem die Einkaufsstraße Ilica, der Obstmarkt und das Maksimir-Stadion von Dinamo Zagreb sind beeindruckende Ausflugsziele. Und wie es der Zufall wollte, sahen wir sogar eine Halbzeit des Zweitliga-Fußball-Duells zwischen Dinamo 2 und Lucko. Das Spiel endete schließlich 1:1. Großer Fußball, der aber eher an die OÖ-Liga, denn an eine zweithöchste Spielklasse erinnerte.

18:27 Uhr Auch einem Geburtstagswunsch kommen wir gerne nach: Manfred Haudum hat heute den 48er - und dazu wünschen wir natürlich alles, alles Gute!

18:25 Uhr Der Chef des VIP-Bereichs in der KeineSorgen Eisarena, Jacky, will über unseren Liveticker verlautbaren, dass seine Mitarbeiter am Freitag frei haben, wenn die Black Wings heute gewinnen. Nicht, dass vielleicht jemand vor verschlossenen Türen steht. Das wollen wir natürlich gern ausrichten. Außerdem spart er sich damit dann ein E-Mail, das er heute noch schreiben müsste.

18:23 Uhr Die Sponsoren-Abordnung der Black Wings hat sich in der Halle eingefunden. Die Stimmung ist gut, man ist zuversichtlich.

18:20 Uhr Angesprochen darauf, dass er gestern nach dem Check gegen Boivin die Provokationen nicht erwidert hat und die Hand des Kroaten in seinem Gesicht toleriert hat, sagt der Stürmer: "Wir wollen keine unnötigen Strafen nehmen, das hat uns der Trainer aufgetragen. Auch Joel hat ja in Linz nicht zurückgeschlagen."

18:17 Uhr Wir haben bei Patrick Spannring nachgefragt, ob die Linzer heute Gefahr laufen könnten, dass man den angeschlagenen Gegner vielleicht unterschätzt. "Nein, das kann einfach nicht passieren. Wir sind alle Profis und da weiß man, dass man keine Mannschaft zu keinem Zeitpunkt unterschätzen darf. Nicht einmal, wenn wir gegen Enns spielen würden. Wir müssen unser Spiel spielen und so herauskommen wie gestern", sagt Spannring.

18:15 Uhr Noch exakt eine Stunde bis Spielbeginn.

18:12 Uhr Auch Graz-999ers-Coach Doug Mason soll heute als Besucher im Stadion sein.

18:10 Uhr Währenddessen haben die Black Wings das Aufwärmprogramm mit einem Fußballspiel neben der Eisfläche beendet und kehren nun in die Kabinen zurück. Die Cracks legen jetzt die Ausrüstung an. Das Fußballspiel endete mit einem Finale zwischen Hofer und Spannring - ein klassisches Lustenauer Derby also. Hofer gewann.

18:05 Uhr Jede Menge Informationen... Auf der Linzer Spielerbank werden die Türen zum Eis mit Kontak-Spray eingesprüht. Keine Ahnung, was da schon wieder nicht funktioniert.

18:00 Uhr Wir sind zugegebenermaßen heute mit einem Ohrwurm im Hotel nahe der Halle aufgewacht. Der Tor-Jingle der Bären geht einem einfach nicht mehr aus dem Kopf. Für alle Ohrwürmer, die wir mit diesem Video verursachen, wollen wir uns natürlich im Vorhinein schon herzlichst entschuldigen:

17:57 Uhr Hier noch einmal die Highlights des gestrigen Spiels in der Video-Zusammenfassung:

17:55 Uhr "Ich glaube, die vergessen uns mit den Soletti-Packungen", ist ein Kollege entsetzt über die Zustände hier in der Halle.

17:52 Uhr Wir haben für Sie gestern übrigens noch die Stimmen zum Spiel eingeholt:

17:50 Uhr In der halle wird alles für eine TV-Übertragung vorbereitet. Die Plätze auf den Tribünen wurden noch gestern nach Spielende gereinigt. Aktuell teilen Vereinsmitarbeiter Soletti-Packungen auf den Sitzen aus.

17:45 Uhr Egal, mit wem Sie heute aber über die Semifinali sprechen wollen - es wird Ihnen kein Verantwortlicher der Black Wings eine Auskunft geben. Das Motto in den Playoffs lautet nämlich "von Spiel zu Spiel denken". Und deshalb ist die Serie gegen Zagreb noch nicht beendet und somit wird auch nicht der leiseste Gedanke an ein Semifinale verschwendet. Und das ist auch gut so. Denn wie schwierig der vierte Sieg in einer Serie ist, wissen heuer Salzburg und Wien ganz genau. Sie führten in den Serien nämlich bereits 3:0, mussten zuletzt aber je zwei Niederlagen in Folge einstecken.

17:42 Uhr So lautet die Tabelle nach dem Grunddurchgang: 1. Vienna Capitals

2. Red Bull Salzburg

3. Black Wings Linz

4. Klagenfurter AC

5. Medvescak Zagreb

6. HC Innsbruck

7. Dornbirner EC

8. HCB Südtirol

17:40 Uhr Zwei Beispiele dazu: Fall 1: Kommen die Mannschaften weiter, die aktuell in Führung liegen, bestreiten Die Vienna Capitals das Semifinale gegen Bozen, Red Bull Salzburg beginnt daheim gegen die Black Wings. Fall 2: Nehmen wir an, Dornbirn und Innsbruck schaffen die Wende und gewinnen die Serien und Bozen und Linz steigen ebenfalls auf. Dann wäre Linz das nach der Regular Season bestplatzierte Team (Rang drei) und würde gegen Bozen (Rang acht) beginnen. Innsbruck (Rang sechs) würde gegen Dornbirn (Rang sieben) beginnen.

17:35 Uhr Wie geht es dann weiter? Eine vieldiskutierte Frage unter einigen Fans, mit denen wir gesprochen haben. Also - es funktioniert so: Das nach der Regular Season bestplatzierte Team spielt gegen die nach der Regular Season am schlechtesten platzierte Mannschaft. Das zweite Halbfinale bestreiten die beiden übrigen Mannschaften. Das besser platzierte Team nach dem Grunddurchgang hat Heimvorteil.

17:30 Uhr Parallel zum heutigen Spiel macht das EBEL-Viertelfinale auch in Innsbruck, Dornbirn und Bozen Station. Sowohl Innsbruck, als auch Dornbirn können die Serie heute mit einem Heimsieg ausgleichen. Die beste Ausgangslage hat der HCB Südtirol: Die Italiener können die Serie vor eigenem Publikum heute mit einem Sieg beenden.

17:25 Uhr Zum Spiel: Die Black Wings können mit einem Sieg heute die Serie beenden und ins Halbfinale aufsteigen. Gewinnen die Bären, geht die Serie zurück nach Linz, wo am Freitag das alles entscheidende Spiel 7 stattfindet.

17:20 Uhr Mark Szücs verrät beim Aussteigen aus dem Bus, dass er heute wieder ein sehr gutes Gefühl hat. Die Mannschaft sei bereit, die Herausforderung anzunehmen.

17:15 Uhr Apropos Goalie: Black-Wings-Torhütertrainer Jürgen Penker verrät uns, dass die Linzer heute im Tor mit demselben Aufgebot spielen wie gestern. Das heißt: Paul Mocher ist Backup-Goalie und Mike Ouzas wird starten.

17:10 Uhr Gleich danach waren die Kroaten auf dem Eis - mit fast allen Spielern und beiden Torleuten.

17:05 Uhr Die Black Wings hatten heute Vormittag ein optionales Eistraining von 9:15 Uhr bis 10:00 Uhr, in Anspruch genommen hat das aber niemand bei den Linzern. Die Spieler haben Fußball gespielt und Dehnübungen absolviert.

17:00 Uhr Pünkltich 2:15 Stunden vor Spielbeginn fährt der Bus der Black Wings vor der Halle vor.