LIVE: Black Wings gastieren in Fehervar

48. Minute (3. Drittel) Die Linzer sind wieder komplett.

47. Minute (3. Drittel) Dorion bringt die Scheibe aber raus.

47. Minute (3. Drittel) Noch einmal die Ungarn.

47. Minute (3. Drittel) Und gleich noch einmal. Gut gemacht!

47. Minute (3. Drittel) O'Brien befreit die Linzer.

47. Minute (3. Drittel) Ein Schuss geht über das Tor der Linzer.

46. Minute (3. Drittel) Die Linzer halten die Scheibe im Angriffsdrittel.

46. Minute (3. Drittel) Und der Goalie der Ungarn bleibt Sieger. Schofield scheitert nach drei schönen Haken am liegenden Goalie.

46. Minute (3. Drittel) Schofield gegen Carruth.

46. Minute (3. Drittel) Penalty für die Black Wings! Schofield wurde im Konter gelegt.

46. Minute (3. Drittel) D'Aversa muss in die Kabine. Keine Ahnung, warum.

46. Minute (3. Drittel) Altmann befreit die Linzer.

46. Minute (3. Drittel) Philipp Lukas muss nach einem Crosscheck in die Kühlbox. Powerplay Fehervar.

46. Minute (3. Drittel) Strafe gegen Linz angezeigt.

45. Minute (3. Drittel) Geht schon wieder. Er steht bereits wieder auf der Eisfläche. Harter Typ.

45. Minute (3. Drittel) Kristler wird währenddessen auf der Bank verarztet.

45. Minute (3. Drittel) Er wird von den Fans enthusiastisch beklatscht.

44. Minute (3. Drittel) Janny mit einem weiteren Save.

44. Minute (3. Drittel) Jetzt wieder die Ungarn.

44. Minute (3. Drittel) Das Spiel läuft weiter.

44. Minute (3. Drittel) Kristler hat es im Gesicht erwischt. Er muss auf die Bank.

43. Minute (3. Drittel) Ein Linzer liegt auf dem Boden.

43. Minute (3. Drittel) Wieder die Linzer, aber sie werden nach einem Handpass zurückgepfiffen.

43. Minute (3. Drittel) Konter der Gastgeber, aber die Scheibe geht an Freund und Feind vorbei und neben das Tor.

42. Minute (3. Drittel) Schuss der Linzer, aber wieder Carruth, diesmal mit dem Stock.

42. Minute (3. Drittel) Locke auf Hofer, aber der kommt nicht zum Abschluss.

42. Minute (3. Drittel) Lebler bringt die Scheibe nach einem kurzen Konter der Gastgeber wieder ins Angriffsdrittel.

41. Minute (3. Drittel) Die Black Wings drücken auf den Ausgleich.

41. Minute (3. Drittel) Carruth hält einen Versuch von Spannring.

41. Minute (3. Drittel) Die Linzer gewinnen das Bully.

Die Pause ist vorbei, das 3. Drittel beginnt.

Mit den Linzer Fans im Rücken braucht es jetzt eine gute, disziplinierte Leistung!

Und jetzt laufen auch die Hausherren wieder ein.

Und da kommen die Linzer wieder zurück!

Die Referees sind zurück.

In wenigen Minuten geht es weiter mit einem spannenden Schlussdrittel.

Die Linzer hätten sich mit diesem Angriffs-Furioso den Ausgleich längst verdient, scheiterten aber sowohl an den vielen Undiszipliniertheiten (Strafen) und am eigenen Unvermögen vor dem gegnerischen Tor.

4:3 - was für ein Spiel!

Das 2. Drittel ist zu Ende, es geht in die Pause.

40. Minute (2. Drittel) Noch einmal die Ungarn, aber ein Schuss geht drüber.

40. Minute (2. Drittel) Carruth mit einer Abwehr bei einem Linzer Weitschuss.

39. Minute (2. Drittel) Robert Lukas wird noch einmal zur Bande gecheckt. Das hat weh getan.

39. Minute (2. Drittel) Lebler mit einem Versuch, aber ein Verteidiger lenkt ab.

38. Minute (2. Drittel) Die Linzer in den letzten Minuten aber ganz klar besser.

38. Minute (2. Drittel) Im Gegenzug rettet Janny nach haarsträubenden Fehlpass von Broda.

37. Minute (2. Drittel) Schofield macht im Konter einen Haken zuviel, anstatt auf Broda abzulegen. Schade drum.

37. Minute (2. Drittel) Wieder die Linzer. Kristler mit dem Vorstoß.

36. Minute (2. Drittel) Robert Lukas wird unfair gegen die Bande gecheckt. Check gegen Kopf- und Nackenbereich. Das hätte eine Strafe sein müssen. Es geht aber weiter für Bobby.

36. Minute (2. Drittel) Wieder einmal die Ungarn, aber ein Angriff wird früh unterbunden.

36. Minute (2. Drittel) Tooooooooooor für die Black Wings! Fabio Hofer mit einem blitzsauberen Konter, den er nach schönem Haken ins leere Gehäuse einschiebt. 3:4!

35. Minute (2. Drittel) Broda mit der nächsten Chance - er schiebt die Scheibe am geschlagenen Carruth vorbei. Wahnsinn. Der hat die Seuche auf der Kelle.

35. Minute (2. Drittel) Der Anschlusstreffer wäre hochverdient.

35. Minute (2. Drittel) Broda mit dem Schuss, aber die Scheibe wird geblockt.

35. Minute (2. Drittel) Die Linzer attackieren sehr früh.

34. Minute (2. Drittel) Was für eine Partie! Die Zuseher kommen hier voll auf ihre Kosten.

34. Minute (2. Drittel) Power Break!

34. Minute (2. Drittel) Carruth wehrt einen Schuss von D'Aversa ab.

34. Minute (2. Drittel) Moderer mit einem schönen Check.

34. Minute (2. Drittel) Wieder die Linzer im Angriff.

33. Minute (2. Drittel) Die Linzer diktieren die Partie. Von Fehervar kommt derzeit gar nichts.

33. Minute (2. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Ungarn.

33. Minute (2. Drittel) Lebler scheitert an Carruth.

33. Minute (2. Drittel) Fehervar wieder komplett.

32. Minute (2. Drittel) Hofer mit der nächsten Chance, aber wieder Carruth.

32. Minute (2. Drittel) Locke mit dem nächsten Stangentreffer. Gibt's doch nicht. Schöne Vorarbeit von Hofer, der die Scheibe vor das Tor gespielt hat.

32. Minute (2. Drittel) DaSilva schießt, Lebler stochert nach, aber die Carruth hechtet sich auf die Scheibe.

32. Minute (2. Drittel) Die Linzer rollen wieder an.

31. Minute (2. Drittel) Latendresse befreit die Ungarn.

31. Minute (2. Drittel) Kristler mit dem Nachschuss, aber Carruth und die Verteidiger halten die Scheibe irgendwie über der Linie.

31. Minute (2. Drittel) Schofield mit dem Schuss, aber Carruth fängt sicher.

31. Minute (2. Drittel) Die Linzer kombinieren.

30. Minute (2. Drittel) Powerplay Black Wings! Manavian muss raus, O'Brien darf weitermachen.

30. Minute (2. Drittel) Manavian und O'Brien tauschen ein paar Nettigkeiten aus. Manavian hatte davor einen Linzer gefoult.

30. Minute (2. Drittel) Strafe angezeigt.

30. Minute (2. Drittel) Viele Fehlpässe im Aufbau bei den Black Wings zur Zeit.

30. Minute (2. Drittel) Janny mit einem Save. Gut gemacht.

29. Minute (2. Drittel) Die Linzer im Angriff, aber die Schiebe verspringt einmal vor Hofer, ehe der abziehen kann.

29. Minute (2. Drittel) Das Überzahlspiel der Ungarn ist heute verdammt stark. Auch wenn es diesmal nicht zu einem Treffer gereicht hat.

29. Minute (2. Drittel) O'Brien ist wieder da.

28. Minute (2. Drittel) Die Linzer blocken einen Schuss.

28. Minute (2. Drittel) Fehervar kombiniert.

28. Minute (2. Drittel) Pfostentreffer jetzt auch für die Gastgeber! Da wäre Janny nicht hingekommen.

27. Minute (2. Drittel) Und noch einmal die Befreiung.

27. Minute (2. Drittel) Die Linzer bringen die Scheibe raus, Fehervar rollt allerdings schon wieder an.

27. Minute (2. Drittel) O'Brien muss wegen Hakens auf die Strafbank. Powerplay Fehervar.

26. Minute (2. Drittel) Also, wenn man bisher eine Erkenntnis gewinnen konnte, dann die, dass die dritte Linie mit Spannring, Kristler und Lukas funktioniert.

26. Minute (2. Drittel) Da hätte Carruth keine Chance gehabt. Schade drum.

26. Minute (2. Drittel) Lattentreffer von Philipp Lukas!

26. Minute (2. Drittel) Die Stimmung ist übrigens nach wie vor großartig!

25. Minute (2. Drittel) Antonin Manavian wird als Torschütze durchgegeben.

25. Minute (2. Drittel) Janny mit einem schönen Save gegen Erdely.

25. Minute (2. Drittel) Ward nimmt Ouzas runter. Florian Janny kommt jetzt zu einem Einsatz.

25. Minute (2. Drittel) Die Scheibe zappelt in den Maschen. Es steht 4:2! Luttinen könnte der Torschütze gewesen sein.

25. Minute (2. Drittel) Die Linzer bringen die Schiebe nicht raus.

24. Minute (2. Drittel) Powerplay Fehervar. Dorion muss für zwei Minuten raus.

24. Minute (2. Drittel) Ein Pfiff der Referees. Es gibt eine Strafe gegen Linz.

24. Minute (2. Drittel) Fehervar im Vorwärtsgang. Aber die Linzer erkämpfen sich in der Rundung die Scheibe.

24. Minute (2. Drittel) "Ausgleich, Ausgleich", skandieren die Fans der Black Wings.

23. Minute (2. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Linzer.

23. Minute (2. Drittel) Ouzas mit einem Save bei einem Schuss von Harty.

23. Minute (2. Drittel) DaSilva verpasst einen Querpass von Broda.

23. Minute (2. Drittel) Sehr stark verteidigt von DaSilva.

22. Minute (2. Drittel) Piche mit einem Schuss, aber Carruth hält.

22. Minute (2. Drittel) Koger im Gegenzug mit der Riesenchance, aber Ouzas mit einem Big Save im Liegen! Wahnsinn! Geile Partie!

22. Minute (2. Drittel) Hofer verfehlt das Ziel nur ganz knapp.

21. Minute (2. Drittel) Jetzt wieder die Hausherren. Lebler mit einem harten Hit.

21. Minute (2. Drittel) Toooooooooooooooooooooooor für die Black Wings! Patrick Spannring stochert die Scheibe nach Dorion-Schuss in die Maschen. Erstes Saisontor für den Linzer!

21. Minute (2. Drittel) Kristler mit dem Schuss, aber Carruth wehrt vor Philipp Lukas ab.

21. Minute (2. Drittel) Die Ungarn gewinnen das Bully.

Die Pause ist vorbei, das 2. Drittel beginnt. Nach einem Ehrenanstoß. Das haben wir auch noch nicht erlebt, dass zwei Ehrenanstöße in einem Spiel durchgeführt werden.

Und jetzt kommen auch die Gastgeber zurück auf's Eis.

Die Hausherren lassen sich noch etwas Zeit.

Applaus für die Linzer Cracks, die soeben auf die Spielfläche zurückkehren.

Noch nicht ganz klar ist, warum Brett Palin nicht im Lineup von Fehervar steht. Die Kollegen aus Ungarn wissen auch nicht, warum der Ex-Linzer nicht spielt.

Die Führung für die Hausherren ist zwar nicht ganz unverdient - allerdings profiierten die Roten Teufel von einem Doppelschlag in einer sehr starken Phase der Gäste.

Mit einem etwas zu hohen 3:1 für Fehervar gehen wir in die erste Pause.

Das 1. Drittel ist zu Ende, es geht in die Pause.

20. Minute (1. Drittel) Robert Lukas schickt Corey Locke auf die Reise - dieser erreicht den Steilpass aber nicht. Gut gedacht, schlecht ausgeführt.

20. Minute (1. Drittel) Der zweiten Reihe der Linzer geht aktuell nur sehr wenig auf.

19. Minute (1. Drittel) Die Linzer üben viel Druck auf die Hausherren aus. Aber die kombinieren erstaunlich sicher.

19. Minute (1. Drittel) Doppelschlag Fehervar. Die Stimmung ist hier am Kochen. Unglaublich! Harri schießt die Ungarn per Abstauber zum 3:1. Noch schmeichelhafter.

19. Minute (1. Drittel) Das ist jetzt doch etwas schmeichelhaft.

18. Minute (1. Drittel) Harty zieht von der Blauen Linie ab und die Scheibe schlägt genau hinter Ouzas ein. Der hatte da gar nichts zu melden, weil ihm gleich drei Spieler die Sicht verstellt haben.

18. Minute (1. Drittel) Kirchschläger muss wegen Haltens in die Kühlbox. Powerplay Fehervar.

18. Minute (1. Drittel) Strafe gegen Linz angezeigt.

18. Minute (1. Drittel) Jetzt wieder einmal die Ungarn.

17. Minute (1. Drittel) Die vierte Linie erarbeitet sich die Scheibe im Angriffsdrittel, kann daraus aber kein Kapital schlagen.

17. Minute (1. Drittel) Die Linzer haben in den letzten paar Minuten jetzt deutliches Oberwasser.

17. Minute (1. Drittel) Broda schießt, aber ein Spieler wirft sich dazwischen.

16. Minute (1. Drittel) Es ist eine Partie, die nicht mit Torgelegenheiten geizt. Die tolle Stimmung auf den Rängen garniert diesen Eishockeyabend zu einer nachweihnachtlichen Gaumenfreude.

16. Minute (1. Drittel) O'Brien mit einem Schuss, aber Carruth hält.

16. Minute (1. Drittel) Robert Lukas blockt einen Schuss mustergültig.

15. Minute (1. Drittel) Auf der Anzeigetafel wird Philipp Lukas, der die Aktion eingeleitet hat, als Torschütze durchgegeben.

15. Minute (1. Drittel) Tooooooooor für die Black Wings! Kristler stochert die Scheibe nach schöner Kombination über die Linie. 1:1!

15. Minute (1. Drittel) Power Break.

15. Minute (1. Drittel) Koger kommt von der Strafbank, fängt einen Pass ab und fährt einen Konter. Aber Dorion holt ihn ein und kann ihn gemeinsam mit Ouzas am Torerfolg hindern.

14. Minute (1. Drittel) Nächste Chance für die Linzer, wieder ist ein Schläger dazwischen.

14. Minute (1. Drittel) Die Ungarn bringen die Scheibe hinaus, nachdem es erneut gebrannt hat vor der eigenen Kiste.

14. Minute (1. Drittel) DaSilva mit der Chance, aber die Scheibe geht knapp drüber.

13. Minute (1. Drittel) Wieder die Linzer. Sie kombinieren.

13. Minute (1. Drittel) Die Linzer verlieren die Scheibe im Kombinationsspiel.

13. Minute (1. Drittel) Koger bremst Schofield regelwidrig. Powerplay Black Wings!

13. Minute (1. Drittel) Strafe gegen Fehervar angezeigt.

12. Minute (1. Drittel) Erdely mit einem guten Vorstoß, aber Ouzas ist am kurzen Eck zur Stelle.

12. Minute (1. Drittel) DaSilva scheitert am herauseilenden Carruth. Big Save vom Goalie der Ungarn. Dafür gibt's tosenden Applaus von den Rängen.

11. Minute (1. Drittel) Chance für die Linzer, aber die Scheibe will nicht an Carruth vorbei.

11. Minute (1. Drittel) Linz wieder komplett.

11. Minute (1. Drittel) Schofield bringt die Scheibe raus.

10. Minute (1. Drittel) Latendresse diktiert das Kombinationsspiel der Magyaren.

10. Minute (1. Drittel) Und nochmal befreit Spannring die Linzer.

10. Minute (1. Drittel) Spannring und Lukas befreien die Linzer. Stark gemacht.

9. Minute (1. Drittel) Ouzas hält einen platzierten Schuss mit der Schulter. Guter Save.

9. Minute (1. Drittel) Moderer blockt einen Schuss.

9. Minute (1. Drittel) D'Aversa geht sehr robust zu Werke.

9. Minute (1. Drittel) Altmann muss wegen Spielverzögerungs in die Kühlbox. Powerplay Fehervar!

9. Minute (1. Drittel) Strafe gegen Linz angezeigt.

9. Minute (1. Drittel) Linz versucht's mit aggressivem Forechecking.

8. Minute (1. Drittel) Lebler mit dem Schuss, aber wieder Carruth.

8. Minute (1. Drittel) Nächster Schuss der Hausherren, Ouzas aber sicher.

8. Minute (1. Drittel) Latendresse spielt die Scheibe vor das Linzer Tor und Gilbert netzt zum 1:0 ein.

8. Minute (1. Drittel) Schuss von Piche, aber Carruth hält. War da Metall dabei?

7. Minute (1. Drittel) Spannring erkämpft sich die Scheibe, bringt sie aber nicht mehr zu Kristler, bevor der Goalie der Ungarn zupacken kann. Gute Chance.

7. Minute (1. Drittel) Außennetz!. Koger hat geschossen.

7. Minute (1. Drittel) Altmann blockt einen Schuss ab.

7. Minute (1. Drittel) Ein rassiges Spiel geht in das erste Power Break.

7. Minute (1. Drittel) Broda bleibt an einem Verteidiger hängen. Gibt's ja nicht.

6. Minute (1. Drittel) Ouzas wehrt einen Schuss der Ungarn ab.

6. Minute (1. Drittel) Locke stochert die Scheibe vor Gilbert aus der Gefahrenzone.

5. Minute (1. Drittel) Lebler bleibt bei einem schnellen Angriff hängen. Es geht hin und her.

5. Minute (1. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Linzer.

5. Minute (1. Drittel) Riesenchance für Erdely, aber er bringt die Scheibe nicht an Ouzas vorbei.

4. Minute (1. Drittel) Bei den Verteidigern rotieren die Linzer etwas durch.

4. Minute (1. Drittel) Ward spielt also auch heute wieder mit allen vier Linien durch.

4. Minute (1. Drittel) Jetzt wieder die Ungarn.

3. Minute (1. Drittel) Nächster Schuss der Linzer: Stefan Gaffals Schuss wird zur Beute von Carruth.

3. Minute (1. Drittel) Piche schießt, aber der Schuss wird abgefangen.

3. Minute (1. Drittel) Wahnsinn, wie gut die Stimmung hier ist. Memo: Nächstes mal Orhopax einpacken!

3. Minute (1. Drittel) Die Magyaren klären einen Querpass der Linzer vor dem Tor.

3. Minute (1. Drittel) Abgelenkter Schuss von der Blauen Linie, aber die Scheibe geht nicht bis zu Ouzas durch.

3. Minute (1. Drittel) Ouzas wehrt einen Schuss von Erdely ab.

2. Minute (1. Drittel) Großer Druck der ersten Linie der Linzer.

2. Minute (1. Drittel) Lebler scheitert vor dem ungarischen Tor.

2. Minute (1. Drittel) Wieder die Hausherren, aber Hofer erarbeitet sich die Scheibe.

1. Minute (1. Drittel) Die Defensive der Linzer arbeitet sehr konzentriert.

1. Minute (1. Drittel) Kristler rutscht aus und so kann Fehervar kontern.

1. Minute (1. Drittel) Die Linzer gewinnen das erste Bully.

Los geht's!

18:45 Uhr Offenbar gab es einen Ehrenanstoß mit einem Schulkind. Großer Applaus dafür.

18:45 Uhr Der Stadionsprecher versucht hier irgendetwas durchzusagen - aber es ist zwecklos. Und das, obwohl die Soundanlage inzwischen wieder funktioniert. Bist du deppat!

18:44 Uhr Starting-Six bei den Black Wings: Philipp Lukas, Kristler, Spannring, Dorion, Altmann und Ouzas starten für die Linzer die Partie.

18:43 Uhr Die Teams sind auf dem Eis. Ouzas steht also heute im Tor.

18:42 Uhr Jetzt geht's aber los. Es ist richtig laut und man versteht hier sein eigenes Wort nicht mehr. Der Linzer Anhang hat zwei Trommeln mit, die Fans aus Fehervar kontern aber sehr schnell und so ergibt sich eine akustische Watsche für jeden, der hier nicht mit guter Stimmung gerechnet hat.

18:40 Uhr „Nach der Weihnachtspause wollen wir wieder mit viel Energie ans Werk gehen und hart arbeiten, das gibt uns in jedem Spiel die Chance auf drei Punkte", sagt Fehervar-Coach Hannu Järvenpää.

18:39 Uhr In den beiden bisherigen Saisonduellen trafen Fabio Hofer und Brian Lebler jedes Mal. Können die beiden Erstlinien-Stürmer ihre Serie heute prolongieren?

18:38 Uhr Die Referees der heutigen Partie sind Vladimir Babic und Stefan Siegel. Maximilian Gatol und Christian Kaspar sind die Linesmen.

18:36 Uhr Drei Maskottchen - ein Teuferl und zwei Kühe - ziehen ihre Kreise auf der Spielfläche. Der Sprecher verliest die Aufstellungen.

18:34 Uhr Die Stimmung bei den Linzer Fans ist gut, dafür dürfte die Soundanlage in der Halle ausgefallen sein.

18:30 Uhr Noch zehn Minuten bis Spielbeginn. Die Zwischenzeit dürfen wir Ihnen mit dem Hinweis auf ein Weihnachts-Interview mit Lukas Haudum, dem wohl größten österreichischen Eishockeytalent aus Linz, nahelegen. Mehr dazu hier.

18:27 Uhr Der Fanclub Powerplay Enns ist heute mit 26 Personen angereist. Soviel wissen wird jetzt. Die jüngste Mitfahrerin ist acht Jahre, es ist ihre erste Auslands-Auswärtsfahrt! Früh übt sich...

18:25 Uhr Die Zwischenstände: Dornbirn - Bozen 0:1

Innsbruck - Salzburg 2:2

Villach - Zagreb 1:2

Znojmo - Wien 0:1



Die Partie in Graz gegen den KAC wird um 19:15 Uhr angepfiffen.

18:23 Uhr Fehervar liegt zwei Zähler vor Schlusslicht Bozen an zehnter Stelle in der Tabelle. Vier der sechs heutigen Partie haben allerdings bereits begonnen.

18:22 Uhr Oh oh! Florian Janny hat sich beim Aufwärmen offenbar weh getan. Er steht wieder, jedoch etwas wackelig.

18:20 Uhr Und so spielen die Hausherren heute: MacMillan Carruth spielt im Tor, Miklos Rajna ist sein Backup. 1. Linie:

Bence Stipsicz, Luka Vidmar - Daniel Koger, Janos Harri, Csanad Erdely 2. Linie:

Juha Uotila, Antonin Manavian - Jeff Lovecchio, Olivier Latendresse, David Gilbert 3. Linie:

Jonathan Harty, Daniel Szabo - Arttu Luttinen, Aron Reisz, Krisztian Szabo 4. Linie:

Mark Szaller - Peter Vince, Ferenc Kocsis, Zsombor Kiss

18:15 Uhr Endlich! Die Line-Ups sind da. So spielen die Black Wings heute: Im Tor steht Mike Ouzas. Florian Janny ist Backup. 1. Linie:

Mario Altmann, Marc-Andre Dorion - Brian Lebler, Corey Locke, Fabio Hofer 2. Linie:

Erik Kirchschläger, Jonathan D'Aversa - Joel Broda, Rick Schofield, Dan DaSilva 3. Linie:

Shane O'Brien, Robert Lukas - Patrick Spannring, Philipp Lukas, Andreas Kristler 4. Lnie:

Sebastien Piche; Stefan Freunschlag, David Franz, Stefan Gaffal, Kevin Moderer

18:10 Uhr Mit der Dunkelheit kommt hier in Ungarn auch die Kälte zurück in die Halle.

18:05 Uhr Die Spieler sind auf dem Eis. Das Aufwärmen beginnt.

18:00 Uhr Noch eine Dreiviertelstunde bis Spielbeginn. Von den Aufstellungen fehlt leider noch immer jede Spur. Deshalb machen wir uns noch einmal auf die Suche nach Informationen zum Spiel.

17:55 Uhr Die Halle hier in Szekesfehervar ist, wie Sie als treue Leser des OÖN-Livetickers ja bereits wissen, nach Gabor Ocskay benannt. Der ungarische Center spielte zwischen 1993 und 2009 für Fehervar und bestritt außerdem 187 Spiele für das ungarische Nationalteam. Er gilt als einer der erfolgreichsten Eishockeyspielern unseres Nachbarlands. Im Jahr 2009 starb Ocskay an einem Herzinfarkt.

17:50 Uhr Und dieser Christian Engstrand lieferte ausgerechnet bei einem Auswärtsspiel der Black Wings ein sehenswertes Tor. Aber sehen Sie selbst:

17:45 Uhr Davor spielte Palin in Schweden bei Mora IK, also jenem Klub, bei dem Andrew Kozek jetzt unter Vertrag steht. Der Ex-Linzer traf am 21. Dezember bei seinem Debüt übrigens gleich zum 2:4. Übrigens gegen einen gewissen Christian Engstrand im Tor von Jönköping, der schon einmal hier in Fehervar spielte.

17:40 Uhr Die Linzer treffen heute erstmals auf Brett Palin, der insgesamt zwei Spielzeiten für die Black Wings auflief. Sein Vertrag wurde im Sommer allerdings nicht verlängert.

17:35 Uhr Die Linzer Anhängerschaft feiert heute den "Petrol-Away-Day". Die meisten Fans haben sich das Shirt des Petrol-Day übergestreift.

17:30 Uhr Hurra, hurra, die Linzer sind in Fehervar. Soeben fährt der erste von zwei Fanbussen vor der Halle vor.

17:25 Uhr Es macht den Anschein, als würde Mike Ouzas heute im Tor spielen. Florian Janny wird wohl das Spiel am Donnerstag gegen Znaim bekommen. Durch den dichten Spielplan in der Weihnachtszeit will Black-Wings-Trainer Troy Ward auf der Torhüter-Position rotieren.

17:20 Uhr Wir versuchen, weitere Informationen zum Spiel zu bekommen. Bis gleich.

17:10 Uhr Und noch etwas von der Facebook-Seite der Black Wings: Ein Weihnachts-Video, das wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen:

17:05 Uhr Ein paar Statistiken gefällig? So steht es im Head-2-Head:

17:00 Uhr Wir haben mit Olivier Latendresse gesprochen, der vor zwei Jahren das Dress der Black Wings trug und sich hier beim Weihnachts-Spiel am 26. Dezember als einziger Linzer in die Torschützenliste eingetragen hat. Latendresse: "Spiele gegen Linz sind für mich noch immer sehr speziell, weil ich viele Freunde habe, die bei den Black Wings spielen. Ich habe die Zeit in Linz sehr genossen."

16:55 Uhr Derzeit dreht die Eismaschine ihre Kreise auf der Spielfläche.

16:50 Uhr Szekesfehervar wird von etwas mehr als 100.000 Einwohnern bevölkert und ist die Geburtsstadt von Ungarns Staatschef Victor Orban.

16:45 Uhr In exakt zwei Stunden wird die Partie hier angepfiffen.

16:40 Uhr Apropos Halle. Die Jegscarnoc (Eishalle) in Fehervar gilt als kälteste ihrer Art in der EBEL. Heute helfen allerdings die Außentemperaturen mit. Weil es wenige Kilometer vor Szekesfehervar aufgerissen hat, haben wir hier zehn Grad plus. So viele, wie schon sehr sehr lange nicht mehr.

16:35 Uhr Früher als geplant traf der Mannschaftsbus heute hier vor der Halle ein. Die Spieler sind bereits in den Kabinen.