LIVE: Black Wings gastieren bei den Capitals

WIEN. Spitzenspiel! Immer, wenn die Vienna Capitals und die Black Wings aufeinander treffen, gibt es Spannung bis zur letzten Minute. Heute wollen die Linzer das bessere Ende für sich haben. Wir berichten live ab 19 Uhr.

Die frisch gebackene oberösterreichische Mannschaft des Jahres tritt heute in Wien an. Bild: gepa

Vienna Capitals Black Wings Linz 2. Drittel 3. Minute Julian Großlercher (1:0) 7. Minute Rafael Rotter (2:1) 5. Minute Brian Lebler (1:1) 22. Minute Sebastien Piche (2:2)

30. Minute (2. Drittel) Lamoureux hält einen zaghaften Versuch von Hofer. 30. Minute (2. Drittel) Das war stark gemacht von den Linzer Unterzahl-Formationen! 30. Minute (2. Drittel) Die Linzer sind wieder komplett. 30. Minute (2. Drittel) Und gleich noch einmal der Befreiungsschlag. 29. Minute (2. Drittel) Dann können sich die Linzer befreien. 29. Minute (2. Drittel) Schuss aus kurzer Distanz, aber Ouzas wehrt ab. 28. Minute (2. Drittel) Das ist sehr stark, was die Black Wings hier machen. Das Forechecking hält die Wiener lang vom eigenen Tor fern, ehe sie einen ersten Angriff aufbauen können. 28. Minute (2. Drittel) Neben Palin muss ein zweiter Stahlstadt-Crack auf die Strafbank. Es gibt Powerplay für die Hausherren. 28. Minute (2. Drittel) Beide Cracks müssen für den Fast-Fight in die Kühlbox. Es geht weiter mit Vier-gegen-Vier. 28. Minute (2. Drittel) Rotter legt sich mit Palin an, aber die Schiedsrichter schreiten rasch ein. Sie bewahren ihn vor Schlimmerem. Das wäre nicht gut ausgegangen, Palin gilt als guter Kämpfer. 27. Minute (2. Drittel) Ein Schuss der Wiener geht knapp am Linzer Gehäuse vorbei. 27. Minute (2. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Black Wings. Der Steilpass war für Oberkofler gedacht, der die Scheibe nicht mehr erläuft. 27. Minute (2. Drittel) Jetzt wieder einmal die Linzer im Angriff. 26. Minute (2. Drittel) Moderer blockt einen Schuss ab. 26. Minute (2. Drittel) Ouzas hält einen Schuss aus spitzem Winkel. 26. Minute (2. Drittel) "Ohne Schiri habt ihr keine Chance" skandieren beide Fansektoren. 26. Minute (2. Drittel) Ein Schuss von Piche geht knapp neben das Tor der Gastgeber. 25. Minute (2. Drittel) Das ist jetzt schon etwas peinlich, was die Heimfans hier machen. Sie pfeifen nach einem völlig regulären Check von der Seite, weil die Referees keine Strafe geben. 25. Minute (2. Drittel) Und gleich noch einmal. Gut gemacht vom Kanadier! 25. Minute (2. Drittel) Schuss der Wiener, aber wieder hält Ouzas - diesmal ganz sicher. 25. Minute (2. Drittel) Die Heimfans fühlen sich benachteiligt. "Schiebung", monieren sie. 24. Minute (2. Drittel) Der Druck der Wiener wird wieder etwas größer. 24. Minute (2. Drittel) Da wurde es kurz hektisch vor dem Linzer Tor, weil Ouzas einen Schuss ausgelassen hat. Die Scheibe sprang neben das Tor. Glück für die Wings! 23. Minute (2. Drittel) Palin blockt einen Schuss der Wiener ab. 23. Minute (2. Drittel) Ouzas fängt einen Schuss, der vermutlich drüber gegangen wäre. 23. Minute (2. Drittel) Moderer feuert die Scheibe über das Kreuzeck. 22. Minute (2. Drittel) Ferland läuft ins Abseits. 22. Minute (2. Drittel) Und jetzt ist es soweit. 22. Minute (2. Drittel) Zwei Sekunden noch, dann sind die Wiener wieder komplett. 22. Minute (2. Drittel) Die Linzer weiter im Angriff. Ein Schuss von Schofield wird über das Tor ins Fangnetz gelenkt. 22. Minute (2. Drittel) 31 Sekunden bleiben den Black Wings noch in Überzahl. 22. Minute (2. Drittel) Tooooooooooooooor für die Black Wings! Piche trifft genau ins Eck zum 2:2! 21. Minute (2. Drittel) Fehlpass von DaSilva und die Linzer müssen raus. 21. Minute (2. Drittel) Lamoureux wehrt einen Schuss ab. 21. Minute (2. Drittel) Linz baut das Spiel auf. 21. Minute (2. Drittel) Die Wiener erobern die Scheibe und klären gleich einmal. Die Pause ist vorbei, das 2. Drittel beginnt. Und da sind die Black Wings! Auch das Mitteldrittel wird Ihnen präsentiert von Liwest und Kaiser Bier! Die Caps sind zurück! Gleich gehts weiter. In etwa einer Viertelstunde geht es hier weiter. Der erste Abschnitt war unterhaltsam und temporeich. Ein Spitzenspiel, das diesen Titel verdient. Das Mitteldrittel startet für die Linzer mit 1:17 Minuten in doppelter Überzahl. Da muss der Ausgleich her. Das 1. Drittel ist zu Ende, es geht in die Pause. 20. Minute (1. Drittel) Lebler feuert neben das Tor. 20. Minute (1. Drittel) Cuma stellt McLean das Bein und muss auf die Strafbank. 1:42 Minuten doppelte Überzahl! 20. Minute (1. Drittel) Nächste Strafe gegen Wien, völlig zurecht. 20. Minute (1. Drittel) McKiernan muss auf die Strafbank. Powerplay Black Wings! 20. Minute (1. Drittel) Strafe gegen die Caps angezeigt. 20. Minute (1. Drittel) Ein Schuss von Robert Lukas wird abgeblockt. 19. Minute (1. Drittel) Lamoureux wehrt einen weiteren Schuss der Black Wings ab. 19. Minute (1. Drittel) Wir befinden uns in den letzten beiden Minuten eines sehr schnellen Eröffnungsdrittels. 18. Minute (1. Drittel) Die Wiener spielen ein sehr aggressives Forechecking. 18. Minute (1. Drittel) Ein Schuss der Capitals geht am Tor der Linzer vorbei. 18. Minute (1. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Linzer. 17. Minute (1. Drittel) Die Heimfans peitschen ihr Team noch einmal nach vorne. 17. Minute (1. Drittel) Die Linzer bauen den nächsten Angriff auf. 17. Minute (1. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Capitals! 16. Minute (1. Drittel) Big Save von Lamoureux. DaSilva spielt zur Mitte auf McLean, der die Scheibe ablenkt, aber Lamoureux zeigt bei diesem Save alle Klasse! 16. Minute (1. Drittel) Oberkofler wird im Slot bedient, aber die Scheibe verspringt unmittelbar vor ihm. 16. Minute (1. Drittel) Lamoureux hält einen Schuss der Black Wings. 15. Minute (1. Drittel) Wieder die Wiener im Angriff. 15. Minute (1. Drittel) Power Break! 15. Minute (1. Drittel) Die Intensität in der Partie nimmt zu. Moderer und ein Wiener sagen sich da ziemlich nette Worte. 14. Minute (1. Drittel) Philipp Lukas wird bei einem Angriff unfair gestoppt. Es gibt aber keine Strafe. 14. Minute (1. Drittel) Und die nächste Chance für die Gastgeber. 13. Minute (1. Drittel) Wieder kommen die Wiener zu einer Möglichkeit, aber Ouzas reagiert glänzend. Was ist nur mit der Linzer Defensive los? 13. Minute (1. Drittel) Lebler stellt da einem Gegenspieler ein Bein, kommt aber ungeschoren davon. 13. Minute (1. Drittel) Die Black Wings agieren jetzt etwas abwartender in der Defensive. 12. Minute (1. Drittel) Lamoureux kann einen scharfen Schuss von Palin abwehren. 12. Minute (1. Drittel) Die Gastgeber liefern hier eine ganz starke Partie ab. 12. Minute (1. Drittel) Piche versucht es mit einem Steilpass, aber ein Wiener fängt die Scheibe ab. Wieder die Hausherren. 12. Minute (1. Drittel) Piche versucht es mit einem Steilpass, aber ein Wiener fängt die Scheibe ab. Wieder die Hausherren. 11. Minute (1. Drittel) Die Stimmung in der Halle ist gut. Die Trommler heizen hier richtig ein. 11. Minute (1. Drittel) Loik wird vor dem Tor ideal bedient, scheitert aber an Lamoureux. 10. Minute (1. Drittel) Ein Stürmer der Caps trifft nur Metall. 10. Minute (1. Drittel) Ein Angriff der Black Wings wird abgefangen, jetzt wieder die Wiener. 9. Minute (1. Drittel) Das Tempo in dieser Partie ist sehr hoch. 9. Minute (1. Drittel) Die Capitals mit einem schönen Gegenstoß, aber Ouzas hält die Scheibe. 8. Minute (1. Drittel) Power Break! 8. Minute (1. Drittel) McLean erobert die Scheibe und läuft alleine auf Lamoureux zu, aber der hält den Versuch des Erstlinien-Centers. Big Save! 8. Minute (1. Drittel) Es geht weiter, die Linzer im Angriff. 7. Minute (1. Drittel) Tor für die Caps! Wieder treffen die Wiener aus derselben Position, wie vorhin. Auch diesmal schlägt die Scheibe hinter Ouzas ein. Rotter ist der Torschütze. 7. Minute (1. Drittel) Schuss von Piche, aber die Scheibe schlägt neben dem Tor ein. 6. Minute (1. Drittel) Ein Schuss von Broda wird abgeblockt. 6. Minute (1. Drittel) Hier wird nicht lange gefackelt. Es geht schon wieder weiter. Die Caps greifen an. 5. Minute (1. Drittel) Tooooooooooooor für die Black Wings! Das beste Powerplay der Liga hat zugeschlagen! Brian Lebler wird als Torschütze durchgesagt - aber das ging extrem schnell. 1:1! 5. Minute (1. Drittel) Jetzt aber - Sharp sitzt in der Kühlbox. Die Strafe gibt's allerdings wegen Hakens. 5. Minute (1. Drittel) Sechs Spieler am Eis bei den Capitals - es gibt eine Strafe. Allerdings diskutieren die Referees noch. 5. Minute (1. Drittel) Strafe angezeigt. 5. Minute (1. Drittel) Schuss von Palin, aber wieder Lamoureux. 5. Minute (1. Drittel) Lamoureux hält einen Schuss aus spitzem Winkel sicher fest. 5. Minute (1. Drittel) Ein Querpass von McLean wird gerade noch abgelenkt. Die Linzer machen jetzt mehr für's Spiel. 4. Minute (1. Drittel) Die Caps laufen ins Abseits. 4. Minute (1. Drittel) Oberkofler bringt die Scheibe mit einem schönen Solo vor das Tor, aber da findet sich kein Abnehmer für seinen Querpass. 4. Minute (1. Drittel) Die vierte Linie der Hausherren schreibt also an. Das hätte sich Daum wohl anders vorgestellt. 3. Minute (1. Drittel) Tor für die Capitals! Julian Großlercher zieht aus spitzem Winkel ab und trifft über die Schulter von Ouzas genau unter die Latte. 1:0! 3. Minute (1. Drittel) Die Wiener wirken etwas aggressiver als die Linzer. 3. Minute (1. Drittel) Die Hausherren bauen den nächsten Angriff auf. 2. Minute (1. Drittel) Spannring scheitert aus spitzem Winkel, im Gegenzug bringen die Wiener die Scheibe aus aussichtsreicher Position nicht auf das Tor der Linzer. 2. Minute (1. Drittel) Schofield bringt die Scheibe ins Angriffsdrittel. 1. Minute (1. Drittel) Ein eher harmloser Schuss der Caps wird ins Fangnetz gelenkt. Bully im Drittel der Black Wings. 1. Minute (1. Drittel) Ein erster Schuss der Wiener geht neben das Tor der Linzer. 1. Minute (1. Drittel) In Spiel eins in dieser Saison haben die Linzer zu diesem Zeitpunkt schon geführt. 1. Minute (1. Drittel) Die Caps gewinnen den ersten Einwurf und gehen in den Angriff. LOOOOOS GEHTS! 19:30 Uhr Gleich geht's los! Wir wünschen Ihnen gemeinsam mit unseren Partnern Liwest und Kaiser Bier gute Unterhaltung. 19:29 Uhr Dorion, Robert Lukas, Lebler, DaSilva, McLean und Ouzas bilden die Starting-Six der Black Wings! 19:28 Uhr Ok, die Differenzen sind eindeutig überwunden. Die Westtribüne hält ein Banner hoch, auf dem steht "Unsere Stadt, Unser Verein". 19:27 Uhr Da sind die Linzer. Gleich geht's los! SPITZENSPIEL, Erster gegen Zweiter, oder einfach nur: Wien gegen Linz! 19:26 Uhr Mike Ouzas steht schon bereit. Gleich kommen die Linzer. 19:25 Uhr Die Fans der Capitals boykottierten übrigens die erste Partie in dieser Saison. Heute sieht es so aus, als wären die Differenzen mit dem Vorstand des Vereins überwunden. 19:24 Uhr Da sind die Capitals! Der Stadionsprecher schreit die Cracks auf das Eis. Ziemlich cool. 19:23 Uhr Die Linzer Fans sind noch nicht bereit. Die Heimfans sind in einem ersten Stimmungstest des Sprechers haushoch überlegen. 19:22 Uhr Das Maskottchen der Caps - Capitano - kommt auf die Eisfläche. Die Spieler werden ihm in wenigen Minuten folgen. 19:21 Uhr Noch einmal zur Ausgangssituation: Beide Teams halten bei einer Tordifferenz von +21. Gewinnen die Black Wings heute, überholen sie die Wiener. 19:18 Uhr Heute spielt auch die Wiener Austria in der Europa League ein Heimspiel. Deshalb bleibt es spannend, wie viele Fans den Weg nach Kagran finden werden. 19:17 Uhr "Linza, Linza, Linza" - der Auswärtssektor füllt sich langsam. 19:16 Uhr Für die Black Wings geht es am Sonntag weiter mit einem Auswärtsspiel in Bozen. 19:15 Uhr Eismaschinen reinigen die Spielfläche aktuell. Das Licht ist inzwischen ausgegangen. Alles ist bereit für den Einlauf der Teams. Allerdings wird das noch ein paar Minuten dauern, bis die Spieler aus den Katakomben zurückkommen. 19:13 Uhr Das heutige Spiel ist das Topspiel der 23. Runde. Wir haben aktuell genau die Hälfte des Grunddurchgangs absolviert. Nur dreimal konnten die Linzer in den bisherigen 22 Runden keine Punkte erobern. 19:10 Uhr Die Referees der heutigen Partie heißen Mark Lemelin und Milan Zrnic. Als Linesmen fungieren Elias Seewald und Gaspar Zgonc. 19:08 Uhr "Sie stehen nicht umsonst oben in der Tabelle. Aber sie stellen ihren Gameplan sehr selten um, spielen meist sehr berechenbar. Wir müssen heute besser spielen und unsere Chancen eiskalt ausnutzen", sagt der Trainer der Linzer. 19:05 Uhr Wir konnten noch mit dem Headcoach der Black Wings sprechen. Rob Daum erwartet die Wiener heute mit sehr aggressivem Forechecking. 18:53 Uhr Wir gehen noch einmal auf die Suche nach den aktuellsten Informationen zum heutigen Spiel. 18:50 Uhr Da sind die Spieler - die Stahlstädter spielen heute übrigens wieder in den petrolfarbenen Heimdressen, weil Wien in Gelb spielt. 18:48 Uhr Die ersten Auswärtsfans sind da! Sie bevölkern den Sektor hinter der Linzer Spielerbank. 18:45 Uhr Das Eis ist gereinigt und die Spieler stehen schon bereit, auf die Eisfläche zu kommen. In fünf Minuten startet das Warm-Up. 18:40 Uhr Zur Auflockerung noch einmal ein Video - nämlich jenes vom Dienstags-Spiel der Black Wings gegen Ljubljana. "Da müssen wir mehr Charakter zeigen", sagte uns Florian Janny heute rückblickend, "wir haben einfach nicht gut gespielt.": 18:38 Uhr Der heutige Liveticker wird Ihnen übrigens präsentiert von Liwest und Kaiser Bier. 18:35 Uhr So, jetzt noch eine Statistik, dann war's das mit den Zahlen - versprochen! Wir blicken auf die Chancenauswertung - und auch da liegen die Black Wings (10,72 %, Rang 2) vor den Capitals (10,19 %, Rang 5). 18:31 Uhr Nimmt man die Teamstatistiken her, heißt der Sieger bei den Special Teams Linz. Die Stahlstadt-Cracks haben ligaweit das effizienteste Powerplay (27,3 Prozent der PP-Möglichkeiten wurden genutzt - unglaublich, oder?) und das zweitbeste Unterzahlspiel (88,2 Prozent der gegnerischen Überzahlspiele wurden gekillt). Wien liegt nur auf Rang 8 (PP, 17,3 %) bzw Rang 9 (PK, 79,0 %). 18:29 Uhr Lamoureux bekommt es heute mit dem Top-Torschützen der Liga zu tun: Dan DaSilva hat bereits 16 Treffer auf seinem Konto, Joel Broda kommt als zweitbester Linzer auf elf Treffer. Die beiden besten Torschützen der Wiener heißen Kelsey Tessier (10 Tore) und Riley Holzapfel (10 Tore). 18:27 Uhr Bei den Wienern steht mit Jean-Philippe Lamoureux übrigens einer der konstantesten Goalies in der Liga im Tor. In dieser Saison hält der Kanadier bei einer Fangquote von 92 Prozent. 43 Gegentore hat er bisher kassiert. Sein Gegenüber, Mike Ouzas, hat bisher in weniger Spielen fast gleich viele Schüsse abgewehrt, 38 Gegentreffer kassiert und eine Fangquote von 92,6 Prozent. 18:26 Uhr Die Eismaschine dreht ihre Runden. Noch etwa zwanzig Minuten, bis die Cracks erstmals auf die Eisfläche kommen und das Einschießen beginnen. 18:25 Uhr Das Lineup der Black Wings haben wir richtig prognostiziert. Bei den Caps spielt erwartungsgemäß Jean Philippe Lamoureux im Tor, David Kickert ist sein Backup. 1. Linie:

Aaron Brocklehurst, Ryan Connor McKiernan - Jerry Pollastrone, Riley Holzapfel, Jonathan Ferland 2. Linie:

Jamie Fraser, Philippe Lakos - Andreas Nödl, Tylor Vause, Rafael Rotter 3. Linie:

Tyler Cuma, Collin Bowman - Ali Wukovits, Macgregor Sharp, Kelsey Tessier 4. Linie:

Dominic Hackl - Sascha Bauer, Benjamin Nißner, Julian Großlercher 18:20 Uhr Bei den Wienern fehlen heute Patrick Peter (Handverletzung), Felix Maxa (Knie) und Mario Fischer. In Kürze sollten die Lineups bei uns ankommen. 18:15 Uhr Die ersten Fans entern die Arena! Von Auswärtsfans ist derzeit noch nichts zu sehen. Mal schauen, wo man sie heute hin verfrachtet. Beim ersten Spiel mussten die Auswärtsfans ja während der Partie den Sektor wechseln. 17:58 Uhr Wir machen uns auf die Suche nach weiteren Informationen zum heutigen Spiel. 17:55 Uhr Derzeit wird das Eis gereinigt. In etwas mehr als eineinhalb Stunden geht es hier los. Das heutige Spiel wird Ihnen präsentiert von Liwest und Kaiser Bier. 17:50 Uhr So werden die Black Wings heute also spielen: Mike Ouzas steht im Tor der Black Wings, Florian Janny dürfte sein Backup sein. 1. Linie:

Sebastien Piche, Jonathan D'Aversa - Dan DaSilva, Brett McLean, Brian Lebler 2. Linie:

Robert Lukas, Marc-Andre Dorion - Joel Broda, Ryan Potulny, Fabio Hofer 3. Linie:

Mario Altmann, Brett Palin - Patrick Spannring, Rick Schofield, Daniel Oberkofler 4. Linie:

Erik Kirchschläger - Niklas Mayrhauser, Kevin Moderer, Philipp Lukas, Curtis Loik 17:45 Uhr Wir haben bereits mit Wings-Coach Rob Daum gesprochen. Er will Stefan Gaffal, der krankheitsbedingt ausfällt, mit Patrick Spannring in der dritten Linie ersetzen. 17:40 Uhr Das zweite unserer Videos ist - richtig geraten - jenes aus Runde eins. Die Black Wings spielten gut, mussten aber nach einem 3:3 in die Overtime und verloren nach wenigen Sekunden in der Verlängerung mit 3:4: 17:35 Uhr Zur Einstimmung auf das heutige Spiel haben wir zwei Videos herausgesucht. Hier das Video aus Runde 19 zwischen Linz und den Capitals. Das Duell in der Stahlstadt ging mit 3:2 an die Gäste aus Wien: 17:30 Uhr Aktuell läuft am Eis ein Jugendtraining, in den Katakomben erhalten die beiden Teams den Gameplan für das heutige Spiel. 17:20 Uhr Um 17:05 Uhr sind die Linzer in ihrem Mannschaftsbus hier vor der Halle vorgefahren. 17:15 Uhr Servus und herzlich willkommen aus der Albert-Schultz-Halle!

Linz gegen Wien, mehr Spannung geht nicht. Zumindest, wenn man einen Blick auf die ersten beiden Partien in dieser Spielzeit wirft, beide Male hatten die Caps das bessere Ende für sich. Allerdings erst in Overtime. Sowohl in Runde 1 in Wien, als auch in Runde 19 in Linz. Zu Saisonbeginn hieß es nach 60 Minuten und 37 Sekunden 4:3 für die Gastgeber, in Linz siegten die Wiener nach 62:10 Minuten mit 3:2.

Heute soll es in die andere Richtung gehen. Dafür müssen die Black Wings aber ein Schauferl zulegen, weiß Kapitän Philipp Lukas. Eine eindeutige Tendenz scheint im heutigen Spiel aber eher unrealistisch zu sein, denn die jüngsten neun Aufeinandertreffen endeten mit nur einem Tor Unterschied.

Wien ist aktuell Tabellenführer und damit in direkter Reichweite der Black Wings. Die Linzer haben 46 Zähler auf dem Punktekonto und wären bei einem Sieg Tabellenführer, weil die Teams mit derselben Tordifferenz (+26) in das Spiel gehen. Allerdings müssten die Linzer in regulärer Spielzeit gewinnen.

Personell fehlen bei den Black Wings weiterhin Rob Hisey und Geburtstagskind Stefan Gaffal (krank).

