Black Wings sind bereit für das Gipfeltreffen

LINZ. Beim dritten Sieg en suite, dem 4:1 gegen Fehervar, drehten Robert Lukas, Broda, Potulny und Lebler den Spieß um – am Mittwoch kommt Spitzenreiter Wien.

Joel Broda (Mitte) ist on fire: Saisontor Nummer 19 für den Stürmer Bild: GEPA pictures/ Walter Luger

Drei Siege en suite – so eine Mini-Serie hatten die Black Wings zuletzt Ende November/Anfang Dezember. Jetzt ist es wieder so weit. Die Linzer Eishockeycracks gewannen am Sonntag das attraktive und temporeiche Kräftemessen gegen Szekesfehervar 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) und stoppten damit den Höhenflug der Ungarn, die zuletzt sechs Auswärtsmatches in Folge gepunktet hatten.

Frühes Gegentor weggesteckt

Dass die „Roten Teufel“ gut drauf sind, bekam der EHC schon nach 39 Sekunden zu spüren. Erster Schuss, 0:1 – bitter, aber ein Grund, sich noch mehr in die Aufgabe zu verbeißen. Das 1:1 durch Verteidiger Robert Lukas aus Mittelstürmerposition war überfällig (29.), das 2:1 durch Joel Broda keine Überraschung. Der Bozen-Zugang ist ein echter Volltreffer. Der Kanadier hat nicht nur 19 Volltreffer zu Buche stehen, sondern auch im zehnten Match in Serie gepunktet. Eine feine Serie. „Er bringt so viel Kraft und Wucht mit, er ist ein Pferd“, adelte Linz-Coach Rob Daum jenen Flügelstürmer, dessen Vertrag ausläuft. „Ich hoffe, dass wir ihn verlängern können“, sagte EHC-Manager Christian Perthaler. Gleiches gilt übrigens für EBEL-Topscorer Dan DaSilva.

Ein anderer konnte diesmal nicht brillieren. Und zwar Rick Schofield, den ein grippaler Infekt ans Bett gefesselt hat. Kein Einzelfall. „Im Moment erwischt es uns wieder verstärkt. Das ist natürlich ungünstig, wenn so viele Spiele auf dem Programm stehen. Das geht ordentlich an die Substanz“, weiß Linz-Manager Christian Perthaler, der in der Kabine einen Spender zur Desinfektion aufstellen ließ, um die Ansteckungsgefahr im Keim zu ersticken.

Immerhin kehrte Kapitän Philipp Lukas (noch mit krächzender Stimme) ins Lineup zurück und rackerte in gewohnter Manier in der vierten Linie. „Alle hatten ihren Anteil, die Leistung war okay“, lobte Daum seine Schützlinge. Ryan Potulny, mit Tor zum 3:1 (55.) und Assist „Man of the Match“, sowie Brian Lebler (57.) hatten im Finish alles klar gemacht.

Der Zweite gegen den Ersten

Schon am Mittwoch (19.15 Uhr) wird ein echter Leckerbissen in der Stahlstadt serviert. Spitzenreiter Wien (am Sonntag 5:0 gegen Ljubljana) gastiert mit einem Neun-Punkte-Vorsprung bei jenen Wings, die sich auf Platz zwei vorgeschoben haben, weil Salzburg über Angstgegner Innsbruck gestolpert ist. Die „Roten Bullen“ schlitterten nur wenige Wochen nach dem 0:7 in Tirol in eine 1:5-Heimpleite.

Das Black-Wings-Programm während der Ferien

Mittwoch, 19.15 Uhr: EHC Linz – Vienna Capitals

Freitag, 19.30 Uhr: Innsbruck – EHC Linz

Sonntag, 1. Jänner, 17.30 Uhr: EHC Linz – Znojmo

Dienstag, 3. Jänner, 19.15 Uhr: Graz – EHC Linz

Freitag, 6. Jänner, 16 Uhr: Red Bull Salzburg – EHC Linz

Sonntag, 8. Jänner, 17.30 Uhr: EHC Linz – Klagenfurt

Capitals souverän aus Weihnachtspause

Tabellenführer Capitals ist erwartungsgemäß souverän aus der kurzen Weihnachtspause der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gekommen. Die Wiener machten am Montag mit Schlusslicht Ljubljana beim 5:0-Heimsieg kurzen Prozess und spielten nach Belieben auf. Das erste Tor durch Macgregor Sharp (20.) ließ zwar relativ lange auf sich warten, dann aber war der Bann gebrochen. Julian Großlercher (29.), Jonathan Ferland (35., 47./PP) und Benjamin Nißner (37.) machten das 5:0, die neunte Niederlage der Slowenen en suite bzw. ihren sechsten Erfolg hintereinander perfekt.

Für Salzburg begann beim 1:5 (1:3,0:0,0:2) nur der Auftakt plangemäß. Denn das frühe 1:0 durch Alexander Rauchenwald nach nicht ganz eineinhalb Minuten sollte der letzte Treffer der Hausherren bleiben. Noch im ersten Drittel sorgten Andrew Clark (9.), John Lammers (17./PP2) und Tyler Spurgeon (19./PP) für eine richtungsweisende Trendwende. Zwar steigerte sich Salzburg in den restlichen zwei Dritteln klar, ein Tor blieb der Truppe von Greg Poss dennoch verwehrt. Ondrej Sedivy (57.) und Hunter Bishop (60.) vollendeten im Finish den Kantersieg der sechstplatzierten Tiroler. Während Salzburg seinen Zick-Zack-Kurs fortsetzte, bestätigte Innsbruck nach dem 3:2-Heimsieg gegen Graz am Freitag seine aufsteigende Form. Davor hatten die "Haie" sechs Niederlagen en suite kassiert.

Schon zehn Mal in Folge behielt der KAC die Oberhand. Beim 3:2 n.V. (0:1,0:0,2:1-1:0) über Dornbirn lagen die Kärntner trotz spielerischer Hoheit zwar nach Treffern von Dustin Sylvester (17.) und Martin Grabher Meier (49.) lange Zeit im Rückstand, retteten sich aber dank Jamie Lundmark (50.) und Manuel Ganahl (57.) noch in die Verlängerung. Dort wurde Mitja Robar (63.) zum Matchwinner.

Der zweite Kärntner Club, der VSV, stand gegen Angstgegner Bozen hingegen mit leeren Händen da, erlitt bei der 2:5 (1:3,1:1,0:1)-Heimschlappe bereits die vierte Saisonniederlage gegen die Südtiroler. Graz feierte bei Znojmo einen 4:3 (0:1,2:2,1:0-1:0)-Erfolg nach Verlängerung.

Mehr zum Thema