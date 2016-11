Black Wings nach 3:2-Sieg Spitzenreiter

WIEN. Eishockey: Sonntag-Match in Bozen wird wie geplant über die Bühne gehen.

Riley Holzapfel (Capitals) und Mario Altmann (Black Wings) Bild: (GEPA pictures)

Auf das beste Powerplay der Erste Bank-Eishockey-Liga ist Verlass. Die Black Wings erzielten gestern auf dem Weg zum 3:2-(1:2, 2:0, 0:0)-Erfolg in Wien nicht weniger als drei Tore in Überzahl und stürzten damit die Capitals vom Thron. Bravo! Der neue Spitzenreiter aus Linz hat sich den Platz an der Sonne trotz zweimaligen Rückstands (0:1/3., 1:2/7.) redlich verdient.

Und das, obwohl Stefan Gaffal weiterhin nicht dabei ist, sondern nach einer Operation am Sprunggelenk (Abszess entfernt) mit Gips im Krankenhaus liegt. Seine Kollegen machten ihre Sache ausgezeichnet. Brian Lebler traf zum 1:1 (5./pp), Sébastien Piché zum 2:2 (22./pp2). Zum Matchwinner avancierte zum dritten Mal en suite Joel Broda, der neun Sekunden vor der zweiten Pause das 3:2 (40./pp) fixierte. Der Kanadier hatte schon bei den 4:3-Erfolgen über Znojmo und Ljubljana die alles entscheidenden Tore erzielt.

Das für Sonntag (15.30 Uhr) in Bozen angesetzte Match der Black Wings findet übrigens planmäßig statt. Die Südtiroler mussten bekanntlich das Spiel gegen Salzburg wegen einer Virusinfektion, die 13 Spieler ans Bett fesselte, absagen. Eine 0:5-Strafverifizierung bleibt den Italienern erspart, sie dürfen die Partie am Dienstag nachholen.

Wie auch immer: „Wir sollten körperliche Vorteile haben, die müssen wir ausnützen“, sagt Linz-Manager Christian Perthaler, dessen Cracks am Mittwoch von ServusTV zu einem Englisch-Kurs mit Fans begleitet wurden. „Es war lustig“, berichtete Kevin Moderer.

In der NHL schüttelte Thomas Vanek die Buh-Rufe der Buffalo-Anhänger, die ihm von 2005 bis 2013 zugejubelt hatten, ab und führte Detroit mit Assist und Pe-nalty-Shot zum 2:1-Sieg.

Der Liveticker zum Nachlesen

