Black Wings belohnten sich mit Oktoberfest-Besuch

LINZ. Linzer Eishockeycracks trafen nach Sprung auf Platz eins ihren Ex-Kollegen Andrew Kozek in München.

Kozek und Linz-Stürmer McLean Bild: (OÖN)

"Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey hey." Die Black-Wings-Fans hatten den 4:3-Sieg nach Penaltyschießen über den KAC richtig ausgekostet, gestern nützten einige Spieler den freien Tag für einen – natürlich schaumgebremsten – Trip zum Oktoberfest nach München. Nicht zuletzt, um einen alten Bekannten zu treffen. Und zwar Andrew Kozek, der in der vergangenen Saison 45 Tore für den EHC erzielt hat und jetzt in der deutschen Liga für Nürnberg stürmt.

Ein bisschen Abwechslung darf nach dem guten Liga-Start schon sein, auch wenn die Linzer Eishockeycracks um Center Brett Mc Lean bereits heute (19.15 Uhr) wieder vom Thron der Erste Bank Liga stürzen könnten. Gibt es im Nachtragsmatch zwischen den Graz 99ers und den Vienna Capitals einen Gewinner nach regulärer Spielzeit (60 Minuten), würde dieser auf Platz eins klettern.

"Egal, es ist sowieso nur eine Momentaufnahme", weiß EHC-Coach Rob Daum, der noch deutlichen Steigerungsbedarf sieht. Vor allem im Powerplay. Von 16 Möglichkeiten wurden nur zwei verwertet, der KAC hat sogar in Unterzahl zwei Mal getroffen. "Das sollte natürlich nicht passieren. Aber es ist wichtig, Punkte zu sammeln und sich weiter zu verbessern", betont EHC-Manager Christian Perthaler.

Er ist eigentlich der Einzige in der Liga, der mit den Zuschauerzahlen bisher zufrieden sein darf. 4400 gegen Dornbirn, 4600 gegen Klagenfurt – damit sind die Linzer auch in der Fan-Rangliste die Nummer eins. Übrigens überlegen vor Graz (3352), dem KAC (3227) und den Vienna Capitals (3166), die sogar zum Schlager gegen Red Bull Salzburg (5:3) nur 3500 Anhänger nach Kagran lockten. "Wenn es kälter wird, werden auch dort wieder mehr Fans in die Halle kommen. Ich mache mir da keine Sorgen", hält Perthaler den Puck flach.

Showdown gegen Crosby & Co

In Toronto sind sie beim World Cup of Hockey von derartigen Negativwerten weit entfernt. Dort begeistert das Schaulaufen der NHL-Asse auf Nationalteamebene die Massen. Mehr als 19.000 wollen die in der Nacht auf morgen (2 Uhr, sport1 live) beginnende Best-of-3-Finalserie zwischen Favorit Kanada um Superstar Sidney Crosby und der von Ralph Krueger betreuten Auswahl Europas sehen. Mitten drin statt nur dabei ist Österreichs Top-Stürmer Thomas Vanek: "Das wird ein echtes Erlebnis."

Mehr zum Thema