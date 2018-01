Black-Wings-Lazarett schlägt Fehervar 6:3

LINZ. Ein Grippevirus hat sich in der Kabine der Black Wings ausgebreitet. Trotzdem lief es zuletzt beim 6:3-Sieg in Znojmo wie am Schnürchen. Geht es für die Linzer Eishockeycracks in dieser Tonart weiter? Ja. Das nächste 6:3 folgte auf den Fuß. Diesmal gegen Fehervar.

Brian Lebler gratulierte Fabio Hofer zum Tor zum 1:0. Bild: GEPA pictures/ Felix Roittner (GEPA pictures)

Liveticker aktualisieren

EBEL, 37. RUNDE:

EHC LIWEST BLACK WINGS LINZ - FEHERVAR 6:3 (2:0, 0:2, 4:1)

Tore: 1:0 (10.) Hofer (Assists: Locke, R. Lukas), 2:0 (17.) Franz (O'Brien, Kristler), 2:1 (24.) Latendresse (Gilbert, Manavian), 2:2 (38.) Hari (Lovecchio, Erdely), 2:3 (43.) Stipsicz (Latendresse, Luttinen), 3:3 (45.) Schofield (Lebler, R. Lukas), 4:3 (47.) Lebler (DaSilva, Dorion), 5:3 (59./empty net) Schofield (DaSilva, Lebler), 6:3 (60./empty net) Broda (Locke).

Keine-Sorgen-EisArena Linz, 4865 Zuschauer

Referees: Baluska/Gruber. Linesmen: Kontschieder/Nothegger

STARKE GESTE: Die Linzer Fans feiern ihren ehemaligen Verteidiger Brett Palin, der sich sichtlich gerührt für den Applaus bedankt. Auch wir sagen Danke fürs Mitlesen. Am Sonntag gegen 17 Uhr meldet sich dann in bewährter Manier Markus Prinz mit dem Liveticker aus Dornbirn. Wir wünschen noch einen angenehmen Abend. Und: Glückwunsch, Black Wings!

SCHLUSSSIRENE! Die Black Wings gewinnen nach 2:3-Rückstand 6:3 und schieben sich in der Tabelle vom vierten auf den zweiten Rang, weil sowohl der KAC (1:2 gegen Graz) als auch Salzburg (2:3 n.V. gegen Innsbruck) verloren haben. David Franz wird zum Man of the Match gekürt.

59:28 Minuten: TOOOOOOOOOR FÜR DIE BLACK WINGS - 6:3! Die Ungarn lassen ihren Keeper weiterhin auf der Bank, sie versuchen, das Unmögliche möglich zu machen und laufen ins offene Messer. Das nächste Empty-net-Goal: Diesmal durch Joel Broda. Am Ende ist es doch noch deutlich geworden.

58:34 Minuten: TOOOOOOOOOR FÜR DIE BLACK WINGS - 5:3! Konter der Black Wings. Rick Schofield stochert den Puck ins verwaiste Tor. Jetzt ist alles entschieden. Die Linzer werden das Match gewinnen. Für Schofield war es der zweite Treffer an diesem Abend.

59. Minute: Corey Locke hat den Matchpuck für den EHC, doch er scheitert. Timeout Fehervar. 100 Sekunden vor der Sirene nehmen die "roten Teufel" den Goalie raus und greifen an.

56. Minute: Ganz starke Abwehr von Ouzas. Lovecchio hat die Top-Chance auf den Ausgleich. Glück und Können retten die Black Wings. Die Ungarn kämpfen hier verbissen um zumindest einen Punkt. Sie drücken jetzt.

53. Minute: Das Spiel ist ziemlich fair, erst zwei Zweiminutenstrafen - eine für Linz, eine für Fehervar. Bei fünf gegen fünf sind die Black Wings das bessere Team, man muss aber auch die ambitionierte Vorstellung der Ungarn anerkennen. Die verkaufen ihre Haut hier sehr teuer und verlangen den Wings alles ab.

51. Minute: Die Black Wings haben jetzt die zweite Luft, sie setzen nach und Fehervar unter Druck. Die Linzer wollen das fünfte Tor. O'Briens Schuss wird abgelenkt.

46:37 Minuten: TOOOOOOOR FÜR DIE BLACK WINGS - 4:3! Über Dorion und DaSilva landet die Scheibe vor Brian Leblers Blatt, der Black-Wings-Topscorer lässt sich diese Möglichkeit aus kurzer Distanz nicht nehmen und zimmert den Puck unhaltbar ins Netz. Das Blatt hat sich schon wieder gedreht. Die Linzer brauchen nur 155 Sekunden, um aus einem 2:3-Rückstand eine 4:3-Führung zu machen. Respekt.

44:02 Minuten: TOOOOOOOR FÜR DIE BLACK WINGS - 3:3! Zu Befehl! Da ist der Ausgleich. 95 Sekunden nach dem 2:3 schlagen die Black Wings zurück. Feine Kombination! Über Robert Lukas und Lebler kommt der Puck zu Rick Schofield, der ansatzlos abzieht. "Das war jetzt wichtig", atmet EHC-Manager Perthaler erleichtert auf. Weiter so.

42:27 Minuten: TOR FÜR FEHERVAR - 2:3! Und plötzlich ist das Match auf den Kopf gestellt. Fehervar geht nach 0:2-Rückstand mit 3:2 in Führung. Die Referees entscheiden nach Videobeweis auf Tor. Das Goal ging auf das Konto von Bence Stipsicz. Jetzt wird's zäh! Die Fans fordern "Ausgleich, Ausgleich".

42. Minute: Die Black Wings mobilisieren ihre letzten Kräfte, versuchen, wieder auf dem "Fahrersitz" Platz zu nehmen. Die Ungarn kontern.

Das dritte Drittel: Die Mannschaften sind zurück auf dem Eis, in Kürze geht's weiter. Showdown!

Wir werfen wieder einen Blick in die anderen Hallen: Die Spielstände nach dem zweiten Drittel: KAC - Graz 1:2, Zagreb - Villach 5:2, Vienna Capitals - Znojmo 2:2, Salzburg - Innsbruck 2:2. Bozen führt gegen Dornbirn nach 30 Minuten 2:0.

ZWEITE DRITTELPAUSE: Im zweiten Abschnitt hat ein bisschen der Nachdruck gefehlt. Die vielen Spiele gehen natürlich an die Substanz. Vor allem dann, wenn die Personaldecke verhältnismäßig dünn ist. Wie auch immer: Alles wieder offen. Das dritte Drittel verspricht zumindest viel Spannung.

37:59 Minuten: TOR FÜR FEHERVAR - 2:2! Jetzt ist es passiert. Schofield bringt die Scheibe nicht weg, Hari zieht ab, Ouzas sieht nichts, der Puck schlägt im linken Eck ein. Jetzt braucht es einer Reaktion der Black Wings.

35. Minute: Im Moment geht es hin und her. Die Ungarn bleiben gefährlich, die besseren Chancen hat jetzt wieder Linz. Top-Aktion von DaSilva, ein Fehervar-Verteidiger kann klären.

32. Minute: Doppelchance für die Black Wings: Erst Lebler, dann Hofer. Jetzt ist wieder mehr Tempo drin.

29. Minute: Handgemenge zwischen zwei "Bären": Palin und O'Brien gehen auf Konfrontationskurs. Keine wilde Sache. Jetzt müssen die Wings danach trachten, wieder das Heft in die Hand zu nehmen. Ein bisschen passiv ist die Herangehensweise, Fehervar kommt hier stark auf. Die "roten Teufel" geben sich hier nicht freiwillig geschlagen. "Linzer, Linzer", skandieren die 4865 Fans. Sie wissen, dass ihre Mannschaft jetzt Unterstützung braucht.

23:49 Minuten: TOR FÜR FEHERVAR - 2:1! Die Ungarn sind hier aggressiver aus der Kabine gekommen, der Mut wird belohnt. Die "roten Teufel" verkürzen auf 1:2, Torschütze ist ein ehemaliger Linzer, Olivier Latendresse, der den Puck aus der Luft nimmt. "Ich glaub, das war mit dem Schienbein", kommentierte EHC-Manager Perthaler die Aktion. Wie auch immer: Latendresse hat das gut gemacht, Ouzas war chancenlos.

Das zweite Drittel: Leichte Verzögerung, das Eis ist noch relativ feucht. Liegt möglicherweise an den warmen Außentemperaturen. Aber jetzt geht's weiter.

Ein Blick in die anderen Hallen: Die Zwischenstände nach dem ersten Drittel: KAC - Graz 1:1, Salzburg - Innsbruck 2:2, Zagreb - Villach 1:1, Vienna Capitals - Znojmo 0:1. Bozen - Dornbirn steht in der 8. Minute noch 0:0. In Kürze beginnt das zweite Drittel in Linz, das Schussverhältnis im ersten Abschnitt: 14:9 zu Gunsten der Black Wings

DRITTELPAUSE: Die Black Wings überstehen diese heikle Situation mit viel Einsatz, Moderer blockt einen Schuss, die 2:0-Führung der Linzer geht in dieser Form in Ordnung. Für David Franz war es übrigens der erste Saisontreffer. Glückwunsch!

18. Minute: Bobby Lukas sitzt wegen Stockchecks auf der Strafbank, Powerplay Fehervar

16:22 Minuten: TOOOOOOR FÜR DIE BLACK WINGS - 2:0! Feine Aktion der dritten Linie: Kristler bedient David Franz in der Mitte - 2:0. Ex-Black-Wings-Verteidiger Palin ist ziemlich bedient. Er konnte Kristler nicht aufhalten.

15. Minute: Jetzt der eine oder andere Entlastungsangriff der Ungarn, aber EHC-Goalie Mike Ouzas ist auf dem Posten.

13. Minute: Eine Top-Chance für Hofer, Fehervar ist wieder komplett, der Spielstand unverändert 1:0

9:31 Minuten: TOOOOOOR FÜR DIE BLACK WINGS - 1:0! Ganz feiner Alleingang von Fabio Hofer, der die Gegner umkurvt wie Marcel Hirscher die Slalomstangen. Präziser Abschluss ins rechte obere Eck. Bravo! Und jetzt die Chance auf Tor Nummer zwei. Powerplay Linz!

9. Minute: Belagerungszustand vor dem Tor der Ungarn. Nächster Schuss, aber zu unplatziert. Was tut sich auf dem Transfermarkt? "Im Moment nichts", sagt Manager Perthaler über die Stürmersuche.

5. Minute: In Linz steht's noch 0:0, das erste Tor der Runde ist in Zagreb gefallen. Die Kroaten haben gegen Villach das 1:0 erzielt, aber postwendend den Ausgleich kassiert. Auch die Black Wings nähern sich dem Gehäuse von Fehervar-Keeper Carruth gefährlich an. Vielleicht wird der Druck bald belohnt.

1. Minute: Die Black Wings starten druckvoll. Allerdings weiterhin ohne Verteidiger Sébastien Piché, der noch an den Folgen seiner beim 2:3 in Wien erlittenen Gehirnerschütterung laboriert. "Er war heute am Eis, fühlt sich aber noch nicht hundertprozentig wohl. Da muss man von Tag zu Tag schauen", berichtet EHC-Manager Christian Perthaler. Auch das Match am Sonntag in Dornbirn wird der Franko-Kanadier verpassen.

Die Aufstellungen sind da:

BLACK WINGS

Torhüter: Ouzas (Backup: Mocher)

1. Linie: R. Lukas, Altmann; Hofer, Locke, Lebler

2. Linie: Dorion, O'Brien; DaSilva, Schofield, Broda

3. Linie: Fechtig, Kirchschläger; Franz, Moderer, Kristler

4. Linie: D'Aversa; Koudelka, Freunschlag, Ober

Es fehlen: Ph. Lukas, Spannring, Gaffal (alle krank), Piché (verletzt), Janny

Trainer: Ward

FEHERVAR

Torhüter: Carruth (Backup: Rajna)

1. Linie: Vidmar, Stipsicz; Erdely, Hari, Lovecchio

2. Linie: Manavian, Uotila; Gilbert, Latendresse, Luttinen

3. Linie: D. Szabo, Palin; K. Szabo, Music, Koger

4. Linie: Vincze, Reisz, Kocsis

Trainer: Järvenpää

Herzlich Willkommen aus der Keine-Sorgen-EisArena! Anlässlich des morgigen Dreikönigstags servieren Ihnen die OÖNachrichten heute ein Spezialservice, nämlich einen "Live-Ticker light" von einem Eishockey-Heimspiel der Black Wings. Der Gegner kommt aus Ungarn und heißt Fehervar, also jene "roten Teufel", die noch eine reelle Chance auf die Top 6 und den damit verbundenen direkten Einzug ins Play-off-Viertelfinale haben.

Der EHC Liwest Linz ist also gewarnt, nicht zuletzt durch die 4:8-Niederlage im jüngsten direkten Duell mit dem Verein der Ex-Black-Wings-Cracks Brett Palin und Olivier Latendresse. Fehervar ist aktuell Tabellenachter und nur drei Punkte vom 6. Rang (Dornbirn) entfernt. Die Black Wings, die krankheitshalber und verletzungsbedingt einige Ausfälle zu beklagen haben, stehen vor diesem Match der 37. Runde auf Platz vier. 14 Zähler beträgt ihr Guthaben auf den ominösen Strich, der Play-off-Einzug dürfte demnach in Bälde geschafft sein. Im Grunddurchgang sind nur noch acht Runden zu absolvieren.

Einer der Patienten, die mit einem grippalen Infekt in Znojmo gefehlt haben, meldet sich heute zurück. Und zwar Verteidiger Jonathan D'Aversa.

Das erste Saison-Heimspiel gegen Fehervar gewannen die Black Wings in Runde acht hauchdünn 3:2. Die Linzer Torschützen am 1. Oktober 2017 hießen Brian Lebler (37./pp), Kevin Moderer (54.) und Fabio Hofer (57.). Mittlerweile sind die Ungarn, bei denen seit ein paar Wochen der ehemalige Villach-Coach Hannu Järvenpää das Trainerzepter schwingt, stabiler geworden. Von ihren jüngsten sechs Matches gewannen sie vier, zuletzt setzte es allerdings eine 1:5-Heimpleite gegen Meister Vienna Capitals.

Der EHC entscheid drei seiner jüngsten vier Partien in der Erste Bank Liga für sich und hat gleich drei Spieler in den Top Ten der Scorerwertung: Hinter Zagreb-Stürmer Tyler Morley (20 Tore/27 Vorlagen) ist Lebler (29/16) Zweiter, auf Rang drei liegt Corey Locke (13/30), auf Platz neun Dan DaSilva (15/23).

Erleben wir heute ein Offensivfeuerwerk? Abwarten. Schon morgen reisen die Black Wings nach Dornbirn, wo am Sonntag (17.30 Uhr) das Duell mit den Bulldogs auf dem Programm steht. Dann kommen Sie natürlich wieder in den Genuss eines "Live-Ticker-Originals". Markus Prinz wird sich aus dem Ländle melden. Viel Vergnügen!

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema