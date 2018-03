Black-Wings-Kommentar: So nicht!

Man darf schon ein Spiel verlieren - aber nicht so, wie es die Eishockeycracks der Black Wings am Sonntag in Zagreb getan haben. Ein Kommentar von OÖN-Redakteur Alexander Zambarloukos:

Bild: GEPA pictures/ Matthias Hauer

Der desaströse Auftritt im dritten Drittel, in dem die Linzer nur durch Gegentore und Strafminuten in Erscheinung traten, war nicht nur ein grobes Foul an den mitgereisten Fans, sondern auch imageschädigend für den Verein, dem die Anhänger schon in der „regular season“, in der es vergleichsweise um wenig geht, die Tür einrennen.

Ja, Linz ist eine Eishockey-Hauptstadt, viele Spieler scheinen das aber nicht begriffen zu haben. Hängende Schultern, Frust-Attacken, kaum eine Spur von Aufbäumen – das ist auch Anti-Werbung in eigener Sache.

Nur drei Cracks (Lebler, Kristler, Spannring) haben Verträge für die kommende Saison, viele werden sich nach neuen Arbeitgebern (und es gibt deutlich unwirtlichere als die Black Wings) umschauen müssen. Oder sie erkennen den Ernst der Lage und schlagen sportlich zurück. Sofort.



