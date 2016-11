Ab 19 Uhr: Black Wings gastieren bei den Capitals

WIEN. Spitzenspiel! Immer, wenn die Vienna Capitals und die Black Wings aufeinander treffen, gibt es Spannung bis zur letzten Minute. Heute wollen die Linzer das bessere Ende für sich haben. Wir berichten live ab 19 Uhr.

Die frisch gebackene oberösterreichische Mannschaft des Jahres tritt heute in Wien an. Bild: gepa

Vienna Capitals Black Wings Linz Erstes Bully: 24.11. - 19:30

Alle



Live-Kommentar

Wir berichten ab 19 Uhr live aus der Wiener Albert-Schultz-Halle.

Linz gegen Wien, mehr Spannung geht nicht. Zumindest, wenn man einen Blick auf die ersten beiden Partien in dieser Spielzeit wirft, beide Male hatten die Caps das bessere Ende für sich. Allerdings erst in Overtime. Sowohl in Runde 1 in Wien, als auch in Runde 19 in Linz. Zu Saisonbeginn hieß es nach 60 Minuten und 37 Sekunden 4:3 für die Gastgeber, in Linz siegten die Wiener nach 62:10 Minuten mit 3:2.

Heute soll es in die andere Richtung gehen. Dafür müssen die Black Wings aber ein Schauferl zulegen, weiß Kapitän Philipp Lukas. Eine eindeutige Tendenz scheint im heutigen Spiel aber eher unrealistisch zu sein, denn die jüngsten neun Aufeinandertreffen endeten mit nur einem Tor Unterschied.

Wien ist aktuell Tabellenführer und damit in direkter Reichweite der Black Wings. Die Linzer haben 46 Zähler auf dem Punktekonto und wären bei einem Sieg Tabellenführer, weil die Teams mit derselben Tordifferenz (+26) in das Spiel gehen. Allerdings müssten die Linzer in regulärer Spielzeit gewinnen.

Personell fehlen bei den Black Wings weiterhin Rob Hisey und Geburtstagskind Stefan Gaffal (krank).

