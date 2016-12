Ab 18:45 Uhr: Black Wings zu Gast in Dornbirn

DORNBIRN. Das letzte Spiel vor Weihnachten absolvieren die Black Wings Linz bei den Dornbirner Bulldogs. Wir berichten live:

Rick Schofield traf beim ersten Saisonduell in Dornbirn. Bild: GEPA

Dornbirner EC Black Wings Linz Erstes Bully: 23.12. - 19:15

Wir berichten live ab 18:45 Uhr aus dem Dornbirner Messestadion.

Weihnachten dahoam

Für Fabio Hofer, Patrick Spannring und Bernhard Fechtig ist ein Auswärtsspiel in Dornbirn einen Tag vor Weihnachten eine glückliche Fügung. Denn so können die drei Vorarlberger dein Heiligen Abend in ihrer Heimat verbringen. Spannring und Fechtig stammen aus Dornbirn, Hofer aus der benachbarten Ortschaft Lustenau.

Die Linzer sind bereits gestern um 12:45 Uhr in Linz abgereist, um heute keine schweren Füße nach der zirka fünf Stunden langen Fahrt ins Ländle zu haben.

Der Kapitän fehlt

Krankheitsbedingt müssen die Black Wings heute auf ihren Kapitän - Philipp Lukas - verzichten. Das "C" auf der Brust wird wohl zu Brett McLean weitergereicht. Die Black Wings haben in dieser Spielzeit bisher drei Spiele gegen die Bulldogs absolviert, dreimal gab es volle Erfolge. Auf einen 5:2-Heimsieg im September folgte im Oktober ein 3:2-Auswärtssieg. Das jüngste Aufeinandertreffen - wieder in Linz - endete mit 4:3 für die Stahlstadt-Cracks.

