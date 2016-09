Ab 18.45 Uhr: Black Wings gastieren bei Olimpija Ljubljana

LJUBLJANA. Die Black Wings treffen heute als Tabellen-Zweiter auswärts auf den Vorletzten, Olimpija Ljubljana. Wir berichten live ab 18:45 Uhr.

Bild: OÖN/Georg Markhart

Olimpija Ljubljana Black Wings Linz Erstes Bully: 30.09. - 19:15

Wir berichten ab 18.45 Uhr live aus der Hala Tivoli.

Die Vorzeichen sind klar: Geht es nach den jüngsten Duellen, sind die Black Wings heute klarer Favorit gegen Olimpija Ljubljana. Zehn von zwölf Spielen gegen das notorische Liga-Schlusslicht konnten die Linzer gewinnen. Allerdings taten sich die Oberösterreicher in der slowenischen Hauptstadt - zumindest in der Vorsaison - immer sehr schwer.

Möglicherweise kommt es heute zu einem EBEL-Debüt: Die Stahlstadt-Cracks wollen Mike Ouzas in einer der drei Auswärtspartien in den kommenden fünf Tagen schonen. Gerüchten zufolge ist der Kanadier gestern beim Linzer City Night Run mitgelaufen, was ein weiteres Indiz dafür sein könnte, dass einem seiner jungen Kollegen das Vertrauen geschenkt wird. In den bisherigen Spielen war nicht klar, wer der Backup für Ouzas in dieser Saison sein wird. Sowohl Florian Janny, als auch Dominic Divis standen je zweimal im Aufgebot.

