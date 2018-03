Ab 18:30 Uhr live: Black Wings wollen die Serien-Führung gegen Zagreb

ZAGREB. Nach zwei Spielen in der KeineSorgen Eisarena wechselt die Viertelfinalserie der Black Wings Linz und Medvescak Zagreb den Schauplatz und gastiert innerhalb von zwei Tagen zweimal in Kroatien. Wir berichten live ab 18:30 Uhr:

KHL Medvescak Zagreb Black Wings Linz Erstes Bully: 19.03. - 19:15

Rückkehr von Robert Lukas

Nach drei verpassten Playoff-Spielen kehrt heute Robert Lukas in das Line-Up der Black Wings zurück. Für den Routinier ist es das erst zweite Playoff-Match in den letzten beiden Jahren, weil "Bobby" im Vorjahr in den Playoffs nach einer Gehirnerschütterung verletzt ausgefallen war.

Auf der Gegenseite verliert Zagreb einen wichtigen Mann im Sturm: Mike Aviani wurde vom Department of Players Safety am Samstag für drei Spiele gesperrt. Grund dafür war ein dreckiger Crosscheck gegen Joel Broda in Spiel 4. Mehr zu den Aufstellungen erfahren Sie vor dem Spiel.

Und noch einmal: Wir haben für Sie ein Quiz angelegt, in dem Ihnen 15 Fragen zum Playoff gestellt werden. Gutes Gelingen!

Mehr zum Thema