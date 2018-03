Ab 18:30 Uhr live: Black Wings wollen den Ausgleich in der Serie

LINZ. Die Black Wings können mit einem Sieg heute die Viertelfinalserie ausgleichen. Es könnte allerdings auch bereits das letzte Heimspiel für die Black Wings sein. Wir berichten live ab 18:30 Uhr:

V. l. Die Black-Wings-Cracks Shane O’Brien, Brian Lebler, Corey Locke, Fabio Hofer und Marc-André Dorion Bild: GEPA pictures/ Walter Luger

Black Wings Linz KHL Medvescak Zagreb Erstes Bully: 16.03. - 19:15

Alle



Live-Kommentar

Wir berichten live ab 18:30 Uhr aus der KeineSorgen Eisarena.

Eigentlich ist es heute ein Spiel, das keine unmittelbare Entscheidung in der Viertelfinalserie herbeiführen wird. Aber durchaus eine Vorentscheidung, in welche Richtung die Serie weitergehen wird. Zwei Szenarien:

Sieg Black Wings: Mit einem zweiten Sieg in Folge würden die Linzer die Serie auf 2:2 stellen und das Momentum auf Seiten der Stahlstädter lassen. Das anfangs angekratzte Selbstvertrauen bliebe auf einem hohen Level und man würde die Serie bei Null neu starten lassen. Linz müsste eines der beiden Auswärtsspiele gewinnen, um sich ein Spiel 7 zu sichern.

Mit einem zweiten Sieg in Folge würden die Linzer die Serie auf 2:2 stellen und das Momentum auf Seiten der Stahlstädter lassen. Das anfangs angekratzte Selbstvertrauen bliebe auf einem hohen Level und man würde die Serie bei Null neu starten lassen. Linz müsste eines der beiden Auswärtsspiele gewinnen, um sich ein Spiel 7 zu sichern. Sieg Medvescak Zagreb: Mit einem 3:1 nach diesem Spiel wäre die Messe für die Black Wings wohl gelesen. Denn dann müsste das Team von Troy Ward zweimal in Zagreb gewinnen, um sich in ein Spiel 7 in Linz zu retten. Und die Kroaten hätten wieder das vielzitierte Momentum auf ihrer Seite. Eine Niederlage der Black Wings würde also mit ziemlicher Sicherheit bedeuten, dass man kein Heimspiel mehr hat.

Die Bären kamen bereits gestern zurück nach Linz, wo sie ihr Equipment gelagert hatten. Denn nicht nur die Eisfläche im heimischen Dom Sportova in Zagreb ist an diesem Wochenende nicht verfügbar, auch die Kabine mussten die Kroaten zugunsten der Junioren-Synchron-Eiskunstlauf-WM räumen. Dafür hatten die Cracks von Trainer Doug Bradley am Mittwoch einen Tag frei. Wie übrigens auch die Black Wings - eigentlich. Denn Trainer Troy Ward berief ein Team-Meeting am Vormittag ein.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema