Ab 16:45 Uhr live: Black Wings im Playoff erstmals in Zagreb zu Gast

ZAGREB. Die Black Wings wollen in Spiel zwei der Viertelfinalserie gegen Zagreb ausgleichen. Wir berichten live aus der kroatischen Hauptstadt:

Harte Bandagen: Linz-Stürmer Moderer gegen Zagrebs Balej (re.) Bild: BWL / Reinhard Eisenbauer

KHL Medvescak Zagreb Black Wings Linz Erstes Bully: 11.03. - 17:30

Alle



Live-Kommentar



Premiere und Jubiläum in Zagreb

Noch nie spielten die Black Wings Mitte März noch in Zagreb. Dass der Dom Sportova in Zagreb zu einem wahren Hexenkessel werden kann, wenn bis zu 6358 Zuseher ihr Team voranpeitschen. Diesen Heimvorteil wussten die Bären stets zu nutzen. 15 ihrer 24 Saisonsiege feierten die Bären vor eigenem Publikum. Der Zuseherschnitt liegt angeblich knapp unter der 5000er-Marke. Und dass eine volle Arena eine Mannschaft nach vorne treiben kann, wissen die Black Wings bekanntlich selbst am besten. Auch Philipp Lukas, der heute sein 900. EBEL-Spiel im Dress der Black Wings bestreiten wird - eine Rekordmarke, die wohl gefühlte Ewigkeiten Bestand haben wird.

Schofield bringt Optimismus zurück

Bei den Linzern ist trotz der Niederlage am Freitag leichter Optimismus zu spüren. Denn erstens hatte man in Spiel eins die Zügel eigentlich immer in der Hand, verlor durch einige individuelle Fehler das Spiel aber denkbar knapp. Zweitens versprechen sich die Linzer durch die Rückkehr von Rick Schofield eine Verstärkung für die zweite Sturmreihe. Dafür muss Laurens Ober für heute absagen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema