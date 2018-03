8:4! Linz setzt Zagreb stark unter Druck

LINZ. Play-off-Viertelfinale: Die Black Wings schafften in der Best-of-7-Serie den 2:2-Ausgleich.

Rick Schofield (li., mit Dan DaSilva) traf einmal für die Linzer. Bild: Gepa

Über mangelnde Unterhaltung können sich die Fans in der Keine-Sorgen-EisArena nicht beklagen. 72 Stunden nach dem 8:2-Schützenfest der Black Wings über Zagreb fielen auch im gestrigen vierten Eishockey-Play-off-Viertelfinale die Tore wie die reifen Früchte. Wieder mit dem deutlich besseren Ende für den EHC, der mit einem 8:4-(3:2, 1:0, 4:2)-Erfolg in der Best-of-7-Serie zum 2:2 ausglich. Fortsetzung folgt am Montag (19.15 Uhr) im Dom Sportova in der kroatischen Hauptstadt.

Ebendort steigt am Dienstag (19.15 Uhr) auch Spiel sechs, in dem einer der beiden Kontrahenten den Sack zumachen kann. Die Anreise der Wings nach Zagreb erfolgt morgen um 13.30 Uhr, sie quartieren sich für zwei Nächte im "Hotel International" ein. Allerdings ohne Österreichs Teamchef Roger Bader und Straubings sportlichen Leiter Jason Dunham, die gestern zu "Spionagezwecken" in Linz vorbeischauten. Und so wie die 4865 Zuschauer einen heißen Tanz auf dem Eis serviert bekamen. Blitzstart inklusive.

"Die Stimmung ist grandios"

Nach nur 172 Sekunden führte der EHC durch Tore von Fabio Hofer (2.) und Joel Broda (3./pp) 2:0. Doch in dieser Tonart sollte es zunächst nicht weitergehen, Parallelen zu Spiel 1 (3:4 n.V.) taten sich auf, die "Bären" kamen per Doppelschlag binnen 52 Sekunden zum 2:2 (12.). Sollte jetzt wieder das große Zittern beginnen? Die Nervosität stieg, auch bei Linz-Manager Christian Perthaler: "Wir müssen gewinnen – es gibt nichts anderes." Gesagt, getan.

Dan DaSilva stellte auf 3:2 (13.), nur 72 Sekunden nach Zagrebs Ausgleich. Wichtig für die Psyche! "Die Stimmung in der Halle ist wie immer grandios. Nach dem 2:0 waren wir vielleicht nicht ganz so konzentriert, aber dann wurde es wieder besser", sagte Hofer, der in der 46. Minute das erlösende 5:2 nachlegen sollte – Saisontor Nummer 24 für den Mann mit der Nummer 23. Stefan Gaffal erhöhte sogar auf 6:2 (48.), Jonathan D’Aversa auf 7:2 (49./pp2), Brian Lebler auf 8:2 (52./pp). Zack, zack, zack..

Es wurde richtig bitter für die Kroaten, die ihren Frust entluden. Schmutzige Attacken auf dem Eis, verbale Ausraster auf der Bank (Coach Doug Bradley) – Zagreb wirkt richtig angezählt, auch wenn die "Bären" immer noch den Heimvorteil auf ihrer Seite haben. An den jüngsten beiden Niederlagen mit insgesamt 16 Gegentreffern werden sie aber ordentlich knabbern. Das ist sicher.

Ein bisschen was zum Nachdenken haben auch Salzburgs "Bullen", die durch eine 2:3-Schlappe in Dornbirn ihren ersten Matchpuck auf den Einzug ins Semifinale ausließen. Meister Wien muss ebenfalls nachsitzen. Die Capitals kassierten mit dem 3:4 in Innsbruck die erste Pleite nach 15 Play-off-Siegen in Serie.

Der Liveticker als Nachlese

