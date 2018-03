8:4 - Black Wings glichen mit weiterem Kantersieg die Serie aus

Servus aus Linz! Bis Montag!

Schlusspfiff! Die Black Wings gewinnen mit 8:4 und gleichen in der Serie aus.

60. Minute (3. Drittel) Die Fans skandieren "Sieg".

60. Minute (3. Drittel) Noch einmal die Linzer, aber die Scheibe findet den Weg ins Tor nicht mehr.

59. Minute (3. Drittel) Und dann steht es 4:8 aus Sicht der Bären. Da hat Janny nicht gut ausgesehen. Aber was will man erwarten - erstens hatte der 24-Jährige in dieser Saison wenig Spielpraxis und zweitens kam er unaufgewärmt ins Gehäuse am heutigen Abend.

59. Minute (3. Drittel) Noch einmal die Gäste aus Zagreb.

59. Minute (3. Drittel) Standing Ovations für die Black Wings.

58. Minute (3. Drittel) Der Ausgleichstreffer der Salzburger hat offenbar nicht gezählt. Noch immer 3:2 für die Bulldogs.

58. Minute (3. Drittel) Die Linzer spielen das jetzt locker herunter.

58. Minute (3. Drittel) Gaffal mit der Chance, aber Rosandic hält.

57. Minute (3. Drittel) Rosandic spielte jetzt bei einem Konter der Gastgeber gut mit und klärte die Scheibe außerhalb des Bully-Kreises in der eigenen Zone.

57. Minute (3. Drittel) Die Linzer wieder komplett und dann schlägt die Scheibe doch noch ein im Tor der Linzer. Ein Pass wurde vom Schuh eines Verteidigers in die eigenen Maschen gelenkt.

56. Minute (3. Drittel) Es geht alles sehr sehr schleppend bei Zagreb im Angriffsdrittel.

56. Minute (3. Drittel) Altmann befreit die Black Wings.

56. Minute (3. Drittel) Die letzten fünf Minuten dieses Spiels sind angebrochen.

55. Minute (3. Drittel) Philipp Lukas wirft sich in einen Schuss.

55. Minute (3. Drittel) Die Linzer können sich befreien.

55. Minute (3. Drittel) Die Strafe wird wegen Hohen Stocks ausgesprochen.

54. Minute (3. Drittel) Gaffal muss in die Kühlbox. Er hat einen Spieler der Bären im Gesicht getroffen. Powerplay Zagreb.

54. Minute (3. Drittel) Strafe angezeigt.

54. Minute (3. Drittel) Aber Linz steht gut und erobert sich die Scheibe zurück.

54. Minute (3. Drittel) Zagreb kommt jetzt noch einmal.

53. Minute (3. Drittel) Janny wehrt auch den zweiten Schuss auf sein Gehäuse ab.

53. Minute (3. Drittel) Power Break in Linz.

53. Minute (3. Drittel) Salzburg gleicht zum 3:3 aus.

53. Minute (3. Drittel) Janny hält seinen ersten Schuss.

53. Minute (3. Drittel) Goalie-Wechsel bei den Black Wings! Janny steht ab sofort im Tor.

52. Minute (3. Drittel) Somit haben wir nun das Ergebnis vom Dienstag egalisiert. Wahnsinn. Wer hätte das gedacht.

52. Minute (3. Drittel) Tooooooor für die Black Wings! Brian Lebler trifft zum 8:2!

52. Minute (3. Drittel) Klagenfurt trifft zum 1:1-Ausgleich.

52. Minute (3. Drittel) Linz mit der nächsten Chance - Kristler scheitert am langen Eck.

51. Minute (3. Drittel) Und noch beachtlicher: Salzburg verkürzt in Dornbirn auf 2:3.

51. Minute (3. Drittel) Die Capitals verkürzen übrigens auf 3:4 in Innsbruck.

51. Minute (3. Drittel) Cepon muss in die Kühlbox. Powerplay Black Wings!

51. Minute (3. Drittel) "Die ganze Halle hüpft" in Linz. Großartig.

51. Minute (3. Drittel) Zagreb braucht fünf Tore für eine Verlängerung. In 9:27 Minuten.

51. Minute (3. Drittel) Die Kroaten wieder komplett.

50. Minute (3. Drittel) Rosandic mit einem Weltklasse-Save dann drischt der Goalie auf Lebler hin. Ziemliches Unsportsmanlike-Behaviour. Auch dafür gäbe es theoretisch eine Strafe im Reglement.

50. Minute (3. Drittel) Die Linzer weiter in Position. Kristler kann einen Schuss nicht ablenken.

49. Minute (3. Drittel) Philipp Lukas auf Rick Schofield, aber der nimmt sich die Scheibe schlampig mit.

49. Minute (3. Drittel) Zagreb tauscht den Goalie. Rosandic nun im Kasten.

49. Minute (3. Drittel) Die Black Wings haben nun immer noch 1:51 Minuten Überzahl.

49. Minute (3. Drittel) Toooooooooooor für die Black Wings! D'Aversa erhöht auf 7:2!

49. Minute (3. Drittel) Noonan muss wegen Stockschlagens auf die Strafbank. Die Black Wings 1:30 Minuten in doppelter Überzahl.

49. Minute (3. Drittel) "Schande der Liga" und "Scheiß Verlierer" rufen die Fans. Und das wohl nicht ganz zu unrecht. Die Wiederholung zeigt, dass man die Aktion gegen Locke durchaus auch ahnden hätte können.

49. Minute (3. Drittel) Locke geht zu Boden. Jetzt wird's doch noch körperlich.

48. Minute (3. Drittel) Immerhin erhält Aviani mehr Strafminuten. Powerplay Black Wings!

48. Minute (3. Drittel) Broda muss auch in die Kühlbox. Was ist denn hier los?

48. Minute (3. Drittel) Aviani dreht durch. Er schlägt Broda, der sich nicht wehrt, viermal mitten ins Gesicht. Ein klassischer Fall von Spieldauer, wenn Sie mich fragen.

48. Minute (3. Drittel) Die Linzer bleiben giftig.

48. Minute (3. Drittel) Offenbar erfolglos. Es geht weiter.

48. Minute (3. Drittel) Zagreb-Coach Bradley diskutiert mit den Referees.

48. Minute (3. Drittel) Kein Videobeweis! Kristler lenkt die Scheibe an die Stange, Gaffal staubt in seinem zweiten Shift an diesem Abend ab zum 6:2.

48. Minute (3. Drittel) Tooooooooor für die Black Wings. Stefan Gaffal womöglich der Torschütze. Das wird hier aber wohl einen Videobeweis geben.

48. Minute (3. Drittel) Linz wieder mit viel Tempo im Angriff.

47. Minute (3. Drittel) Carr mit dem nächsten Save.

47. Minute (3. Drittel) Linz wieder im Angriff. Schofield scheitert am langen Eck. So einen könnte man durchaus auch einmal machen.

46. Minute (3. Drittel) Ouzas hält einen Schuss sicher.

46. Minute (3. Drittel) Zagreb braucht jetzt einen schnellen Treffer. Und genau darauf arbeiten sie jetzt hin.

46. Minute (3. Drittel) War das schon die Vorentscheidung für heute?

46. Minute (3. Drittel) Tooooooooooooooooooor für die Black Wings! Fabio Hofer fährt einen Konter und überwindet Carr zum 5:2!

45. Minute (3. Drittel) Jetzt wieder die Bären. Aber wieder ist ein Linzer dazwischen.

45. Minute (3. Drittel) Linz steht defensiv sehr kompakt.

44. Minute (3. Drittel) DaSilva quer auf Lebler, aber die Scheibe kommt nicht an. Lebler hätte das leere Tor vor sich gehabt.

44. Minute (3. Drittel) Zagreb versucht wieder, früh zu attackieren und die Linzer so zu Fehlern zu zwingen.

43. Minute (3. Drittel) Es geht hier wieder hin und her. Das Tempo ist hoch, die Intensität für ein Playoff-Spiel verhältnismäßig niedrig.

43. Minute (3. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Black Wings.

43. Minute (3. Drittel) Wieder Zagreb im Angriff, aber ein Schuss geht deutlich vorbei.

42. Minute (3. Drittel) Hofer verliert die Schiebe, aber Linz erarbeitet sich hinten das Spielgerät wieder.

42. Minute (3. Drittel) Locke schießt, aber Carr wehrt ab.

41. Minute (3. Drittel) Zagreb wieder im Angriff.

41. Minute (3. Drittel) Bozen geht gegen den KAC mit 1:0 in Führung.

41. Minute (3. Drittel) Zagreb fährt den ersten Angriff. Ein Schuss wird aber ins Fangnetz hinter Ouzas abgelenkt.

Die Pause ist vorbei, das 3. Drittel beginnt.

Das Spiel der SV Ried gegen Wacker Innsbruck steht nach einem Drittel, also 33 Minuten 0:0.

Innsbruck hat die Führung gegen die Capitals übrigens wieder auf 4:2 ausgebaut.

Die Spieler sind zurück. Es geht gleich weiter. Auch dieser Abschnitt wird Ihnen präsentiert von Liwest.

Zwar war der Start in diesen Abschnitt durchwachsen, allerdings wurden die Linzer immer besser und agierten defensiv konzentriert.

Die Linzer bauen die Führung in diesem Abschnitt um einen Treffer aus - und das nicht ganz zu unrecht.

Das 2. Drittel ist zu Ende, es geht in die Pause.

40. Minute (2. Drittel) Piche verteidigt gut und klärt ein Gestocher vor Ouzas.

40. Minute (2. Drittel) Moderer erkämpft die Scheibe hinter dem gegnerischen Tor.

39. Minute (2. Drittel) Piche verteidigt jetzt mit O'Brien.

39. Minute (2. Drittel) Die Linzer wieder im Angriff. Aber Zagreb steht gut.

38. Minute (2. Drittel) Koskiranta mit dem Schuss, aber Ouzas entschärft das Spielgerät.

38. Minute (2. Drittel) Ouzas mit einem weiteren Save. Da wäre ihm die Scheibe fast durchgerutscht.

37. Minute (2. Drittel) Sprechchöre für Mike Ouzas nach einem richtig guten Save.

37. Minute (2. Drittel) Lebler mit dem Schuss, aber wieder ist ein Schläger dazwischen.

36. Minute (2. Drittel) Die Stimmung in der halle ist nach wie vor hervorragend.

36. Minute (2. Drittel) Kirchschläger schießt, aber die Scheibe geht drüber.

35. Minute (2. Drittel) Die Vienna Capitals verkürzen in Innsbruck auf 2:3.

35. Minute (2. Drittel) Dornbirn erhöht gegen Salzburg auf 3:0.

35. Minute (2. Drittel) Kristler wird in letzter Sekunde noch von der Scheibe getrennt, ehe er auf Naclerio aufspielen kann.

34. Minute (2. Drittel) Es geht mit hohem Tempo hin und her.

34. Minute (2. Drittel) Konter für die Linzer, aber ein Pass von DaSilva ist etwas zu schlampig gespielt.

33. Minute (2. Drittel) Wieder die Bären.

33. Minute (2. Drittel) Moderer verpasst nach dem Bully die Scheibe bei einem Schussversuch nur knapp.

33. Minute (2. Drittel) Power Break.

33. Minute (2. Drittel) Philipp Lukas schießt, aber Carr hält sicher.

32. Minute (2. Drittel) Stangenschuss Zagreb! Da hätte Ouzas wohl das Nachsehen gehabt.

32. Minute (2. Drittel) Die beiden Teams sind wieder komplett.

32. Minute (2. Drittel) Toooooooooooor für die Black Wings! Wunderschöne Kombination über O'Brien und DaSilva, der für Schofield aufspielt. Und der überwindet Carr zum 4:2.

31. Minute (2. Drittel) Ouzas hält einen Schuss, der wohl drüber gegangen wäre. Trotzdem: Der Linzer Schlussmann macht in dieser Serie bisher einen hervorragenden Job.

31. Minute (2. Drittel) Locke bedient Lebler, aber wieder wirft sich ein Kroate in den Schuss.

30. Minute (2. Drittel) Strafe gegen Piche und einen Kroaten. Der hat da eine klare Schwalbe hingelegt. Warum Piche mit hinaus muss, verstehen wohl nur die Referees. Sie hatten das Spiel gut im Griff, haben sich jetzt aber mit zwei Aktionen die Ungunst der Fans gesichert. Irgendwie verständlich.

30. Minute (2. Drittel) Das Pfeifkonzert der Fans ist nur allzu verständlich.

30. Minute (2. Drittel) Doch nicht. Keine Strafen.

30. Minute (2. Drittel) Stockschlag ins Gesicht gegen DaSilva. Da wird es Strafen geben.

29. Minute (2. Drittel) Aktuell steht es bei den Schüssen übrigens 19:20. Zagreb hat die Führung übernommen.

29. Minute (2. Drittel) Ouzas mit dem nächsten Save.

29. Minute (2. Drittel) Dornbirn erhöht auf 2:0.

29. Minute (2. Drittel) Nicht erfolglos. Seine Stürmer haben den nächsten Schuss, Ouzas entschärft die Scheibe aber.

28. Minute (2. Drittel) Bradley rotiert jetzt bei seinen Angriffslinien nach keinem verständlichen Muster.

28. Minute (2. Drittel) Noch immer 0:0 steht es in Bozen bei HCB Südtirol gegen den KAC.

28. Minute (2. Drittel) Power Break.

28. Minute (2. Drittel) Die Bären laufen ins Abseits.

28. Minute (2. Drittel) Broda mit einem Fehlpass. Es geht wieder in die andere Richtung.

27. Minute (2. Drittel) Das Spiel ist jetzt völlig offen. Morley jetzt mit Poyhonen und Aviani auf dem Eis. Das gibt's doch nicht, der ist einfach omnipräsent.

27. Minute (2. Drittel) Spannring erkämpft sich die Scheibe.

26. Minute (2. Drittel) Auch die Bulldogs sind übrigens zuhause gegen Salzburg in Führung gegangen. 1:0.

26. Minute (2. Drittel) Der HC Innsbruck erhöht auf 3:1 gegen Wien.

26. Minute (2. Drittel) Jetzt schickt Bradley seine vierte Reihe auf das Eis. Zum gefühlt ersten Mal in dieser Partie.

26. Minute (2. Drittel) Wieder Kichschläger, aber wieder ist ein Kroate dazwischen.

26. Minute (2. Drittel) Broda und Noonan werden heute wohl auch keine Freunde mehr.

26. Minute (2. Drittel) Jetzt kommt wieder Stimmung auf, um die Mannschaft nach vorne zu treiben.

26. Minute (2. Drittel) Kirchschläger im Konter, aber er bringt die Scheibe nicht im Tor unter.

25. Minute (2. Drittel) Zagreb hat die Linien getauscht. Morley jetzt mit Lehtonen und Koskiranta.

25. Minute (2. Drittel) Die Kroaten laufen ins Abseits.

25. Minute (2. Drittel) Lebler mit einem Schuss, aber die Scheibe geht vorbei.

24. Minute (2. Drittel) Ein Schuss der Linzer wird geblockt.

24. Minute (2. Drittel) Jetzt sollten die Linzer wieder zu Agieren beginnen. Derzeit spielen die Kroaten auf.

24. Minute (2. Drittel) Noch immer die Kroaten. Aber wieder Ouzas.

24. Minute (2. Drittel) Die Linzer haben jetzt keine gute Phase. Ouzas mit dem nächsten Save.

23. Minute (2. Drittel) jetzt wieder die Linzer, aber ein Schuss von O'Brien wird abegelenkt.

23. Minute (2. Drittel) Ein Distanzschuss geht am Linzer Gehäuse vorbei.

23. Minute (2. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Linzer.

22. Minute (2. Drittel) Die Kroaten sind wieder sehr aggressiv.

22. Minute (2. Drittel) Broda und ein Kroate wechseln noch ein paar nette Worte, bevor die Spieler wechseln gehen.

21. Minute (2. Drittel) Locke mit der guten Chance, aber er bringt die Scheibe in Bedrängnis nicht richtig auf das Tor.

21. Minute (2. Drittel) Ouzas mit einem guten Save bei einem Angriff der Kroaten.

21. Minute (2. Drittel) Lebler mit einem sehr robusten Einsatz gegen einen Verteidiger.

21. Minute (2. Drittel) Die Linzer erobern die Scheibe.

Die Pause ist vorbei, das 2. Drittel beginnt.

Neben dem Teamchef sind heute auch Klubvertreter von Straubing hier. Die suchen offenbar schon nach Legionären für die kommende Saison.

Die Spieler sind zurück. Gleich geht's weiter. Weiterhin gute Unterhaltung wünscht Liwest.

Auch Teamchef Roger Bader beobachtet seine ÖEHV-Schützlinge heute in Linz. Herzlich willkommen!

Die Capitals haben übrigens in Innsbruck auf 1:2 verkürzt.

In 15 Minuten geht's hier weiter.

Entschieden ist hier aber noch lange nichts. Die Linzer müssen so weiterspielen.

Mit einem mehr als leistungsgerechten 3:2 für die Black Wings gehen wir in die erste Pause.

Das 1. Drittel ist zu Ende, es geht in die Pause.

20. Minute (1. Drittel) Konter durch Hofer und Lebler, aber letzterer setzt die Scheibe knapp daneben.

20. Minute (1. Drittel) Der Schuss geht drüber.

20. Minute (1. Drittel) Jetzt wieder die Linzer.

19. Minute (1. Drittel) Chance der Bären, aber Ouzas und die Defensive retten. Wichtig.

19. Minute (1. Drittel) Jetzt wieder die Kroaten. Ouzas wehrt einen Versuch ab.

19. Minute (1. Drittel) Naclerio und Zusevics mit gutem Defensivspiel.

18. Minute (1. Drittel) Locke wird an der Bande zur Beute eines Kroaten.

18. Minute (1. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Gäste.

17. Minute (1. Drittel) Ward spielt auch heute wieder mit allen vier Reihen durch.

17. Minute (1. Drittel) DaSilva im Konter, aber er bringt die Scheibe nicht mehr auf das Tor.

16. Minute (1. Drittel) Ein Schuss von Schofield wird von Carr abgelenkt.

16. Minute (1. Drittel) Es geht hin und her.

15. Minute (1. Drittel) Ouzas hält einen Versuch aus spitzem Winkel. Da ließ er sich nicht überraschen.

15. Minute (1. Drittel) Ouzas hält einen Distanzschuss.

15. Minute (1. Drittel) Jetzt wieder die Bären. Ein Distanzschuss geht knapp daneben.

14. Minute (1. Drittel) Noch einmal die Linzer.

14. Minute (1. Drittel) Kudelka blockt einen Schuss der Linzer.

13. Minute (1. Drittel) Wieder die Linzer. Aber Zagreb attackiert jetzt früh und gut.

13. Minute (1. Drittel) Power Break.

13. Minute (1. Drittel) Tooooooooooooooooooooor für die Black Wings! Lebler schießt, trifft nur einen Kroaten, aber DaSilva überwindet per Rebound Carr zur neuerlichen Führung.

13. Minute (1. Drittel) Schuss von Schofield, die Scheibe geht aber daneben.

12. Minute (1. Drittel) Innsbruck erhöht auf 2:0.

12. Minute (1. Drittel) Hofer mit dem Schuss, aber Carr hält.

12. Minute (1. Drittel) Spannring mit dem Schuss, aber Carr hält die Fanghand sicher hin.

12. Minute (1. Drittel) Ouzas hält einen relativ schwachen Schuss ganz sicher.

12. Minute (1. Drittel) So schnell kann's gehen. Jetzt müssen die Linzer aufpassen.

12. Minute (1. Drittel) Doppelschlag der Kroaten. Aber da war der Stock schon ziemlich hoch. Die Scheibe sprang in der Luft irgendwie herum. Bitter.

11. Minute (1. Drittel) Wieder die Kroaten. Die haben jetzt Lunte gerochen.

11. Minute (1. Drittel) Sondre Olden fängt einen Pass ab und ist auf und davon. Schlussendlich überwindet er Ouzas zum 1:2 aus Sicht der Bären.

10. Minute (1. Drittel) Innsbruck geht gegen die Capitals in Führung.

10. Minute (1. Drittel) Die Linzer spielen gut und nehmen im Angriff nicht mehr volles Risiko, um einen weiteren Treffer zu erzwingen. Sehr clever.

10. Minute (1. Drittel) Kristler im Angriff, die vierte Reihe macht das gut.

9. Minute (1. Drittel) Auch Kragl ist bereits auf dem Eis und macht einen guten Pass in die Angriffszone.

9. Minute (1. Drittel) Broda verzieht nur ganz knapp über das Kreuzeck.

8. Minute (1. Drittel) Power Break.

8. Minute (1. Drittel) Schofield schießt, aber Carr hält wieder.

8. Minute (1. Drittel) Spannring ist wieder da.

8. Minute (1. Drittel) Und wieder geht die Scheibe raus. Davor ein erster Schuss der Bären in Überzahl, den Ouzas aber hatte.

7. Minute (1. Drittel) Philipp Lukas mit gutem Einsatz - die Scheibe ist wieder draußen.

7. Minute (1. Drittel) Und O'Brien gleich noch einmal.

7. Minute (1. Drittel) Schofield befreit die Linzer.

6. Minute (1. Drittel) Spannring muss wegen Hohem Stock in die Kühlbox. Powerplay Zagreb.

6. Minute (1. Drittel) Lebler und ein Kroate geraten aneinander. Jetzt heißt es trotzdem kühlen Kopf bewahren, um Strafen zu vermeiden.

5. Minute (1. Drittel) Linz ist körperlich viel präsenter als Zagreb. Soviel lässt sich feststellen.

5. Minute (1. Drittel) Broda mit dem Schuss, aber wieder etwas zu zentral. Carr hält wieder und kann sich für die ersten beiden Gegentore rehabilitieren.

5. Minute (1. Drittel) Locke in die Mitte auf Hofer, aber der gute Pass wird abgefangen.

4. Minute (1. Drittel) Naclerio mit dem Schuss, aber Carr ist da.

4. Minute (1. Drittel) Wieder die Bären, aber wieder erobert Piche die Scheibe zurück.

3. Minute (1. Drittel) Zagreb wieder einmal im Angriff, aber die Linzer verteidigen diese Situation gut.

3. Minute (1. Drittel) Toooooooooooooooor für die Black Wings! Joel Broda trifft genau ins lange Eck! 2:0!

3. Minute (1. Drittel) Die Linzer dominieren. DaSilva zieht ab, aber Carr hält.

3. Minute (1. Drittel) Hofer mit der Rückhand, aber Carr ist zur Stelle.

2. Minute (1. Drittel) Lehtonen muss wegen Hohen Stocks auf die Strafbank. Powerplay Black Wings.

2. Minute (1. Drittel) Spannring mit einem wuchtigen Check hinter dem gegnerischen Tor und Zagreb begeht daraufhin prompt einen unerlaubten Weitschuss.

2. Minute (1. Drittel) Es war übrigens der erste Schuss auf das Gehäuse der Kroaten, der heute rein ging.

2. Minute (1. Drittel) Toooooooooooooooooooooooooooooooooor für die Black Wings! Die Linzer gehen mit dem ersten Torschuss durch Fabio Hofer in Führung. Er erwischt Carr durch die Beine. Five-Hole-Goal! 1:0!

2. Minute (1. Drittel) Die Linzer mit einem ersten Vorstoß.

1. Minute (1. Drittel) Erster Schuss der Kroaten. Netik, der heute wieder in der ersten Reihe stürmt - wie im Grunddurchgang - setzt die Scheibe aber daneben.

1. Minute (1. Drittel) Die Stimmung in der Halle ist schon wieder sehr laut.

1. Minute (1. Drittel) Zagreb gewinnt das Eröffnungsbully.

Anpfiff! Spiel 4 ist eröffnet!

19:15 Uhr Dorion, O'Brien, Lebler, Schofield, DaSilva und Ouzas eröffnen für die Black Wings die Partie. Gute Unterhaltung wünscht Liwest.

19:14 Uhr "Wir müssen nur so spielen, wie in der letzten Partie. Dann wird's schon klappen." - Manager Perthaler ist zuversichtlich.

19:13 Uhr Jetzt kommen auch die Bären heraus.

19:12 Uhr Apropos KeineSorgen: Stadionsprecher Rachlinger schreit die Linzer Spieler auf das Eis.

19:11 Uhr Apropos Innsbruck: Auch die SV Ried spielt heute gegen einen Klub aus der Tiroler Landeshauptstadt. Es geht um die Führung in der Erste Liga. Wir werden dieses Duell mit einem halben Auge mitbeobachten. Los geht's um 20.30 Uhr in der KeineSorgen Arena zu Ried.

19:10 Uhr Apropos Viertelfinali. Wien und Salzburg können heute ihre Serien auswärts beenden. Die Bullen treten in Dornbirn an, die Caps in Innsbruck.

19:09 Uhr Warum die Black Wings heute tunlichst gewinnen sollten? Der letzte Sieg in einem Do-or-Die-Game, das kein Spiel 7 war, liegt weit zurück. 2011 verkürzte man in der Viertelfinalserie gegen Villach von 0:3 auf 1:3, scheiterte dann aber im darauffolgenden Spiel in Villach.

19:07 Uhr Taktisch wollen die Black Wings also nicht viel verändern. Oberste Prämissen sind, Konter zu unterbinden, von der Strafbank fern zu bleiben und defensiv konzentriert aufzutreten.

19:05 Uhr Die Lichter in der Halle sind ausgegangen. Alles fiebert hier dem Anpfiff entgegen.

19:03 Uhr Interessant: Wer auf Facebook in der KeineSorgen Eisarena eine Ortsangabe macht, wird gefragt, was er gerade trinkt. Facebook dürfte wissen, dass das Bier hier vielen Leute gut schmeckt.

18:59 Uhr Die Referees der heutigen Partie sind Vladimir Baluska und Ladislav Smetana. Christian Kaspar und Attila Nagy sind die Linesmen.

18:56 Uhr Co-Trainer Mark Szücs sagt: "Wir müssen so spielen wie am Dienstag, wenn nicht noch besser. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl heute."

18:54 Uhr Das Aufwärmen auf der Spielfläche neigt sich dem Ende zu.

18:48 Uhr Auf der Tribüne sitzen Mark Szücs und Jürgen Penker. Wir werden sie zum heutigen Spiel befragen. Bis gleich.

18:45 Uhr Eigentlich sollte dieses Spiel heute in Zagreb stattfinden. Doch die Halle ist wegen einer Junioren-Synchron-Eiskunstlauf-WM nicht verfügbar. Die Bären dürfen sogar ihre eigenen Kabinenräume nicht benutzen. Deshalb wandert die Serie erst zu Beginn der kommenden Woche zurück nach Kroatien.

18:40 Uhr Medvescak Zagreb bleibt bei der Aufstellung, die zwei Siege in dieser Serie eingefahren hat: Kevin Carr steht im Tor, Vilim Rosandic ist sein Backup. 1. Linie:

Tomas Kudelka, Garrett Noonan - Sondre Olden, Tyler Morley, Tomas Netik 2. Linie:

Drew Schiestel, Harri Tikkanen - Mikko Lehtonen, Tero Koskiranta, Nik Simsic 3. Linie:

Ivan Puzic, Michael Boivin - Marko Poyhonen, Mike Aviani, Jozef Balej 4. Linie:

Mark Cepon, David Brine, Ivan Jankovic

18:37 Uhr Zurück zum Spiel. Das ist die Aufstellung der Liwest Black Wings: Im Tor steht Mike Ouzas. Florian Janny ist Backup. 1. Linie:

Shane O'Brien, Marc-Andre Dorion - Brian Lebler, Rick Schofield, Dan DaSilva 2. Linie:

Mario Altmann, Erik Kirchschläger - Joel Broda, Corey Locke, Fabio Hofer 3. Linie:

Sebastien Piche, Jonathan D'Aversa - Patrick Spannring, Philipp Lukas, Kevin Moderer 4. Lnie:

Gerd Kragl - Stefan Gaffal, Andreas Kristler, Mark Naclerio, Zintis Zusevics

18:35 Uhr Los geht's mit dem Warm-Up auf dem Eis! Die Spieler entern die Spielfläche.

18:32 Uhr Vorsicht, Herzinfarkt-Gefahr! Dechel tippt abschließend das Spiel und prognostiziert ein 4:3 nach Verlängerung voraus.

18:30 Uhr Davor - nämlich im Sommer - bietet Dechel ein Sportcamp für Kinder an. Wir teilen das gerne mit Ihnen - hier der Link auf seine Facebook-Fanseite:

18:25 Uhr Die Eier sind übrigens irgendwo in Italien aufgetaucht oder liegen geblieben. "So genau weiß das offenbar keiner", sagt Dechel. Was ist mit ihm passiert? Der Goalie ist heuer eigentlich als Einser-Goalie des KAC-2-Teams in die Alps Hockey League gestartet. Besser gesagt wäre er das gern. Eine Knieverletzung zwang ihn zu Pausen. Weil es nicht besser wurde, musste Dechel die aktive Karriere beenden. "Es ist brutal, wenn du es nicht selber entscheiden kannst, wann du aufhörst. Die Zeit von September bis Dezember war eine der schlimmsten in meinem Leben", erzählt der erst 25-Jährige. Dafür will er jetzt die Berufswelt kennen lernen. Wir werden an der Geschichte des Ex-Linzers dran bleiben und haben uns für die kommende Saison bereits verabredet - dann wird er einmal bei einem Spiel als Liveticker-Experte dabei sein und uns seine Sicht der Dinge erklären.

18:20 Uhr "Brauchst du 100 Kilo Eier? Ich hätt welche liegen. In Italien." - Es war gerade nicht die Begrüßung, die wir uns von Thomas Dechel erwartet haben. Er kam zu uns zur Pressebox und hat jetzt eine Viertelstunde mit uns geplaudert. Immer wieder mal steht er in Linz auf dem Eis und trainiert Kinder. Der Stahlstadt blieb der gebürtige Wiener immer treu - durch seine Freundin Irene. Was mit den Eiern ist? Dechel arbeitet jetzt unter der Woche für einen Betrieb in der Lebensmittelbranche. Als Assistent der Geschäftsleitung. Immer wieder klingelt das Handy in den zehn Minuten, die wir uns jetzt unterhalten haben.

18:10 Uhr Die Line-Ups sind da! Die Black Wings spielen unverändert, Zagreb wechselt innerhalb der Linien etwas durch.

18:05 Uhr Das heutige Spiel wird Ihnen präsentiert von Liwest.

18:00 Uhr In wenigen Minuten werden die LineUps zum heutigen Spiel verfügbar sein. Wir bleiben dran.

17:55 Uhr Weil's am Dienstag so schön war - hier noch einmal die Highlights von Spiel 3:

17:50 Uhr Die Black Wings hatten inzwischen ein Team-Meeting. Jetzt sind die Cracks wieder Fußballspielen, in etwa einer halben Stunde geht's aber zurück in die Kabinen, um sich für das Warm-Up umzuziehen.

17.45 Uhr Vom Jugendtrainer Thomas Dechel, der für die Black Wings bereits im Tor stand, fehlt allerdings jede Spur. Schade drum, vielleicht können wir das nachreichen.

17:40 Uhr Die Stimmung unter den Fans vor der Halle ist gut - die Leute sind zuversichtlich.

17:30 Uhr Das Jugendtraining ist beendet. Wir machen uns auf die Suche nach Thomas Dechel.

17:25 Uhr Die ersten Spieler gehen zum Aufwärmen. Sie spielen Fußball.

17:20 Uhr Um den Stellenwert der heutigen Partie hervorzuheben: Es könnte heute tatsächlich das letzte Spiel in der KeineSorgen Eisarena sein in dieser Saison. Ganz gleich, ob die Black Wings heute gewinnen, oder nicht. Mit einem Heimsieg stünde die Serie 2:2, man würde am Montag und Dienstag in Zagreb versuchen, einen oder sogar zwei Auswärtssiege einzufahren. Gelingt das, gibt es mindestens ein weiteres Spiel hier in Linz. Gelingt das nicht, ist die Serie beendet. Mit einem Auswärtssieg bräuchten die Bären nur einen Sieg vor eigenem Publikum.

17:15 Uhr Etwas zur heutigen Personalsituation: Robert Lukas wird den Black Wings heute noch fehlen. Ein Comeback am Montag in Zagreb scheint möglich.

17:10 Uhr Wir haben heute Vormittag ein Quiz zum Playoff erstellt. Wir haben es soeben in diesen Artikel ganz unten eingefügt. Viel Glück!

17:05 Uhr Abseits von Glücksbringern braucht es heute eine ähnliche, wenn nicht sogar noch bessere Leistung als am Dienstag, um hier die Serie auszugleichen. Was die Spieler nach der Partie am Dienstag zu sagen hatten, sehen Sie hier:

17:00 Uhr Wir befragen - wie am Dienstag - das Gastro-Orakel. "Ich habe ein ähnliches Gefühl wie am Dienstag. Es gibt einige Engerl, die ich immer dabei habe als Glücksbringer. Wie etwa meine Uhr. Da hat mir meine Tochter heute extra noch neue Batterien rein", sagt dieselbe Mitarbeiterin, die am Dienstag den Heimsieg vorhergesagt hat.

16:55 Uhr Weitere Spieler der Black Wings tauchen auf. Schön langsam füllt sich die Kabine.

16:50 Uhr Der Spielerbus von Medvescak Zagreb fährt vor der Halle vor. Die Anreise war aber heute relativ kurz, das Teamhotel hatten die Kroaten von gestern auf heute im Steigenberger-Hotel.

16:45 Uhr Mike Ouzas ist der erste der Black-Wings-Cracks, der hier im Kabinengang auftaucht. Wie es sich gehört im Anzug. Das hat Style.

16:35 Uhr Auf dem Eis läuft ein Training der Jugend - geleitet von zwei Trainern, einer davon ist niemand geringerer als Thomas Dechel. Wir versuchen, ihm nach der Einheit noch ein paar Fragen zu stellen.