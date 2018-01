6:3 - Black Wings legen Znaim-Fluch ab und feiern ersten Auswärtssieg

Servus und gute Nacht aus Znojmo! Heute ist ein Tag zum Feiern für die Linzer! Prost!

Wir bedanken uns bei Unterstützer Liwest sowie bei Ihnen für's Mitlesen.

Das nächste Spiel der Black Wings steigt am Freitag vor eigenem Publikum gegen Fehervar. Danach gibt's das Auswärtsspiel am Sonntag in Dornbirn. Dabei werden wir Sie wieder live informieren.

Eine UFTA wird angestimmt. Die Spieler feiern mit.

Die Linzer könnten mit diesem Sieg heute auf Tabellenplatz drei springen - allerdings müssten die Red Bulls in Bozen verlieren. Derzeit stehts 1:1.

Die Teams verabschieden sich voneinander.

Die Black Wings schreiben Geschichte und gewinnen erstmals in Znaim.

Schlusssierene! Riesenjubel im Auswärtssektor!

60. Minute (3. Drittel) Freunschlag ist wieder da.

60. Minute (3. Drittel) Broda noch einmal mit der Befreiung.

60. Minute (3. Drittel) Noch 40 Sekunden.

60. Minute (3. Drittel) Noch einmal die Befreiung für die Linzer.

60. Minute (3. Drittel) Halasz bleibt in seinem Kasten.

59. Minute (3. Drittel) Noch etwa 1:20 Minuten.

59. Minute (3. Drittel) Dann die Befreiung für die Linzer.

59. Minute (3. Drittel) Die Adler kombinieren. Ouzas pariert einen Schuss.

58. Minute (3. Drittel) Jetzt wird die Strafe ausgesprochen. Freunschlag sitzt in der Kühlbox. Powerplay Znojmo!

58. Minute (3. Drittel) Noch läuft das Spiel allerdings.

58. Minute (3. Drittel) Freunschlag mit einem Stockschlag, der wird geahndet.

57. Minute (3. Drittel) Die Scheibe wird ins Fangnetz hinter dem Linzer Gehäuse gelenkt.

57. Minute (3. Drittel) Koudelka mit Hofer und Locke auf dem Eis.

56. Minute (3. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Linzer.

56. Minute (3. Drittel) Halasz verharrt noch in seinem Tor. Das wird sich wohl bald ändern.

56. Minute (3. Drittel) Linz bringt die Scheibe raus. Wieder war es Kristler.

56. Minute (3. Drittel) Die Adler sind in Position. Es ist fast wie im Powerplay.

55. Minute (3. Drittel) Ouzas mit einem guten Save mit den Beinschienen nach einem schönen Querpass der Tschechen.

55. Minute (3. Drittel) Wieder die Adler bei einem Angriff.

54. Minute (3. Drittel) Die etwa 250 angereisten Linzer singen laut. Man hört aktuell nur sie.

54. Minute (3. Drittel) Moderer, Kristler und David Franz machen in der dritten Reihe einen ordentlichen Job.

54. Minute (3. Drittel) Power Break.

54. Minute (3. Drittel) Ein Schuss der Adler wird ins Fangnetz abgelenkt.

53. Minute (3. Drittel) Aber die Gastgeber verteidigen jetzt vehement.

53. Minute (3. Drittel) Angriff der Linzer.

52. Minute (3. Drittel) Big Save Mike Ouzas. Auf einmal taucht da ein Tscheche vor ihm auf, aber der Linzer bleibt Sieger.

52. Minute (3. Drittel) Die Black Wings attackieren jetzt erst etwas später. Ouzas hält einen Distanzschuss sicher.

52. Minute (3. Drittel) Kristler blockt einen Schuss der Znaimer.

51. Minute (3. Drittel) Zwei Fänblöcke der Tschechen rufen sich jetzt lautstark zu. Das klingt gut.

51. Minute (3. Drittel) Broda spielt die Scheibe vor das Tor, aber da steht ein Tscheche, der die Scheibe abfängt.

51. Minute (3. Drittel) Noch 9:44 Minuten bis zum ersten Auswärtssieg der Black Wings in Znaim. Dafür müssen die Linzer allerdings konzentriert bleiben.

51. Minute (3. Drittel) Der Sprecher bedankt sich bei 2895 Zusehern am heutigen Abend.

51. Minute (3. Drittel) Power Break!

50. Minute (3. Drittel) Jetzt wieder die Adler im Angriff.

50. Minute (3. Drittel) Robert Lukas fängt einen Pass der Adler ab. Der Konter durch Moderer geht aber daneben.

49. Minute (3. Drittel) Die Angriffe der Adler werden jetzt etwas intensiver.

49. Minute (3. Drittel) O'Brien klärt in allerhöchster Not vor einem einschussbereiten Stürmer.

48. Minute (3. Drittel) Und jetzt kommt auch Snajnar zurück.

48. Minute (3. Drittel) Die Tschechen gehen in den Angriff.

47. Minute (3. Drittel) Hofer bekommt die Scheibe aus spitzem Winkel nicht an Halasz vorbei.

47. Minute (3. Drittel) DaSilva mit einem Schuss, aber Halasz hält.

47. Minute (3. Drittel) Znaim kann sich befreien.

46. Minute (3. Drittel) Die Kollegen aus Tschechien sprechen von einem Skandal. Soviel lässt sich heraushören.

46. Minute (3. Drittel) Snajnar muss raus. Powerplay Black Wings!

46. Minute (3. Drittel) Strafe gegen Znaim angezeigt. Hofer war im Konter durch.

46. Minute (3. Drittel) Viel Verkehr vor Ouzas, aber die Scheibe wird bei einem Schuss neben das Tor gelenkt.

45. Minute (3. Drittel) Das Tempo in der Partie ist jetzt sehr hoch.

45. Minute (3. Drittel) Der Kanadier blockt einen Schuss der Tschechen.

45. Minute (3. Drittel) O'Brien spielt heute eine blitzsaubere Partie.

44. Minute (3. Drittel) Ein Schuss geht am Tor von Ouzas vorbei.

44. Minute (3. Drittel) Wieder die Adler.

43. Minute (3. Drittel) Robert Lukas rettet für den geschlagenen Mike Ouzas auf der Linie. Selbe Situation, wie gerade eben auf der Gegenseite.

43. Minute (3. Drittel) Ober mit dem Schuss, aber Halasz rettet vor dem einschussbereiten Paul Koudelka.

43. Minute (3. Drittel) Ward schickt die vierte Reihe auf das Eis.

42. Minute (3. Drittel) David Franz mit einem strammen Schuss, aber Halasz hält.

42. Minute (3. Drittel) Ouzas mit einem Save bei einem Versuch von Yellow-Horn.

41. Minute (3. Drittel) Schofield mit dem Schuss, Halasz lässt die Scheibe durch, aber ein Verteidiger rettet noch vor der Linie. Gibt's ja nicht!

41. Minute (3. Drittel) Hofer erarbeitet sich die Scheibe bei einem Angriff der Tschechen zurück.

41. Minute (3. Drittel) Linz in Scheibenbesitz, aber Znaim stört früh.

Die Pause ist vorbei, das 3. Drittel beginnt.

Auch die Adler sind wieder da. Sie brauchen drei Treffer für eine Verlängerung. Verdient haben sie sich die aber bisher noch nicht wirklich. Zu wenig zwingend waren die Tschechen in den ersten 40 Minuten.

Die Linzer sind zurück auf dem Eis.

Etwa drei Minuten noch bis zum Schlussdrittel. Dieses wird Ihnen präsentiert von Liwest. Gute Unterhaltung!

In etwa 15 Minuten geht es hier weiter.

Unverändert gehen die Linzer mit einem 3-Tore-Vorsprung in die zweite Pause. Es ist noch immer unglaublich. Die Linzer sind hier besser und gefährlicher.

Das 2. Drittel ist zu Ende, es geht in die Pause.

40. Minute (2. Drittel) Noch einmal die Adler - aber wieder gibt es Probleme beim Spielaufbau.

40. Minute (2. Drittel) Die Linzer verteidigen früh. Das schmeckt den Tschechen nicht wirklich.

39. Minute (2. Drittel) Lebler mit einem Schuss, der aber geblockt wird.

39. Minute (2. Drittel) Die Adler laufen ins Abseits.

38. Minute (2. Drittel) Schofield mit einer Chance, aber er scheitert an Halasz.

38. Minute (2. Drittel) Jetzt wieder einmal die Adler.

38. Minute (2. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Linzer.

38. Minute (2. Drittel) Dorion trägt heute übrigens ein "A" auf der Brust - als Assistant-Captain.

38. Minute (2. Drittel) Stehlik ist wieder da.

37. Minute (2. Drittel) Lebler verzieht nur ganz knapp.

37. Minute (2. Drittel) Aber Znaim kann sich befreien.

37. Minute (2. Drittel) Die Linzer haben noch immer Überzahl.

36. Minute (2. Drittel) Doch nicht Lebler! DaSilva wird als Torschütze durchgegeben.

36. Minute (2. Drittel) Tooooooooor für die Black Wings! Brian Lebler hat einen Abpraller nach Dorion-Schuss verwertet. Hattrick und 6:3-Führung!

35. Minute (2. Drittel) Die Linzer im Kombinationsspiel.

35. Minute (2. Drittel) Nein, es gibt die vier Minuten Überzahl!

35. Minute (2. Drittel) Die Referees beraten sich. War da doch irgendetwas faul?

35. Minute (2. Drittel) Oha - es gab sogar 2+2 Strafminuten. Vier Minuten Powerplay für die Linzer!

35. Minute (2. Drittel) Stehlik muss wegen Stockschlags raus. Powerplay Black Wings!

35. Minute (2. Drittel) Strafe? Irgendetwas ist angezeigt.

34. Minute (2. Drittel) Ward hat die Verteidiger-Pärchen etwas durcheinander gemischt. Altmann verteidigt jetzt mit Fechtig.

34. Minute (2. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Black Wings.

34. Minute (2. Drittel) Altmann blockt einen Schuss der Adler.

33. Minute (2. Drittel) Übrigens: Noch fünf Treffer, und wir haben die torreichste Partie zwischen diesen beiden Teams.

33. Minute (2. Drittel) Yellow-Horn feuert über das Gehäuse von Ouzas.

33. Minute (2. Drittel) Ouzas mit einem Save. Dann gibt's Power Break.

33. Minute (2. Drittel) Kapitän Beroun ist wieder da.

32. Minute (2. Drittel) Wieder nicht. Die zweite Angriffslinie in Überzahl hat Probleme mit dem Spielaufbau.

32. Minute (2. Drittel) Jetzt haben die Linzer wieder Mühe, ins Drittel der Gastgeber zu kommen.

31. Minute (2. Drittel) Locke mit gutem Pass auf DaSilva, aber der bringt die Scheibe nicht im Tor unter.

31. Minute (2. Drittel) Lebler mit dem Schuss, aber Halasz lenkt die Scheibe ins Fangnetz. Stark gemacht!

31. Minute (2. Drittel) Beroun muss für zwei Minuten in die Kühlbox. Powerplay Black Wings!

31. Minute (2. Drittel) Strafe gegen Znaim angezeigt.

31. Minute (2. Drittel) Halbzeit im Spiel!

30. Minute (2. Drittel) Nur noch zwei Tore Vorsprung für die Black Wings. Wieder waren es zwei eher unnötige Strafen, die die Gastgeber zurückgebracht haben. Bitter.

30. Minute (2. Drittel) Power Break.

30. Minute (2. Drittel) Lebler bekommt einen Steilpass, aber ein Verteidiger kann noch rechtzeitig klären.

30. Minute (2. Drittel) Die Linzer sind damit wieder komplett. Das Spiel wieder offener.

29. Minute (2. Drittel) Doppelschlag Znojmo! Yelllow-Horn netzt ein zum 3:5.

29. Minute (2. Drittel) Antonin Boruta hämmert die Scheibe unter die Latte. Da gab es nichts zu halten. 2:5 aus Sicht der Gastgeber.

29. Minute (2. Drittel) Ein Schuss der Gastgeber geht am Tor vorbei.

29. Minute (2. Drittel) Das wird jetzt ganz spannend.

29. Minute (2. Drittel) Auch Moderer muss raus. 1:28 Minuten doppelte Überzahl für Znojmo.

29. Minute (2. Drittel) Strafe gegen Linz angezeigt.

28. Minute (2. Drittel) Die Linzer bringen die Scheibe gleich einmal raus.

28. Minute (2. Drittel) Broda muss für zwei Minuten in die Kühlbox. Powerplay Znojmo.

28. Minute (2. Drittel) Schofield blockt einen Schuss der Adler.

27. Minute (2. Drittel) Und dann gleich nocheinmal die Chance für Hofer, aber auch er findet in Halasz seinen Meister.

27. Minute (2. Drittel) Locke mit einer Chance, aber Halasz hält.

26. Minute (2. Drittel) Znaim verteidigt einen Angriff der Linzer gut. Lebler wurde rechtzeitig von der Scheibe getrennt.

26. Minute (2. Drittel) Ward schickt die vierte Linie auf das Eis. Die Jungs machen ihre Sache gut, Ouzas fängt einen Schuss.

26. Minute (2. Drittel) Wieder stark verteidigt von Mario Altmann. Die Adler wirken aktuell nicht so, als hätten sie einen Plan B.

25. Minute (2. Drittel) Mike Ouzas absolviert Dehn-Übungen, um nicht auszukühlen. Das haben wir hier überhaupt noch nie gesehen.

25. Minute (2. Drittel) Kristler mit der Möglichkeit, aber Halasz hält die Scheibe fest.

25. Minute (2. Drittel) Linz stört früh und hält die Blaue Linie nach wie vor sehr gut. So könnte das hier echt klappen.

24. Minute (2. Drittel) Abseits! Der Pass auf Lebler kam etwas zu spät.

24. Minute (2. Drittel) Und wieder die Adler, aber ein Fehlpass bringt Hofer in Konter-Position.

24. Minute (2. Drittel) Richtig gefährlich wird es für die Linzer erst, wenn Znaim zu verdeckten Distanzschüssen ansetzt. Das gelingt bisher aber kaum. Die Defensive der Linzer leistet heute gute Arbeit.

23. Minute (2. Drittel) Moderer mit einem Schuss, aber Halasz hält.

23. Minute (2. Drittel) Lebler wurde übrigens als Torschütze durchgegeben. Zweiter Treffer heute.

22. Minute (2. Drittel) Immer wieder erobern die Black Wings die Scheibe zurück. Znaim muss aus dem Drittel.

22. Minute (2. Drittel) Aber Linz verteidigt gut, bringt die Scheibe wieder hinaus.

21. Minute (2. Drittel) Jetzt kommen die Adler wieder.

21. Minute (2. Drittel) Toooooooor für die Black Wings! Die Scheibe zappelt im Netz, Lebler könnte es gewesen sein.

21. Minute (2. Drittel) Linz kombiniert wieder.

Die Pause ist vorbei, das 2. Drittel beginnt. 1:05 Minuten in Überzahl bleiben für die Linzer.

In wenigen Minuten geht es hier weiter. Die Black Wings sind wieder zurück auf dem Eis. Gute Unterhaltung wünscht Liwest!

Die Kollegen beschweren sich über ein schwaches Spiel ihrer Adler. Das Toreschießen bereitet aktuell viele Probleme.

In wenigen Minuten geht es weiter.

Die Linzer liegen hier nicht unverdient in Führung. Die Gäste sind aber - und das darf man nicht vergessen - heute hyper-effektiv. Theoretisch wären die Chancen allerdings da gewesen, noch höher zu führen. Man will und darf aber - vor allem hier in dieser Halle - nicht überkritisch sein. Dieses Drittel zählte bisher aber auswärts zu einem der besten, die Linz in dieser Saison gespielt hat.

Aber die Pausensirene unterbricht dieses Offensiv-Furioso der letzten Minute.

20. Minute (1. Drittel) Großer Druck der Linzer.

20. Minute (1. Drittel) Biro muss in die Kühlbox. Powerplay Black Wings.

20. Minute (1. Drittel) Wieder Hofer, diesmal kommt er im Slot zum Abschluss, Halasz pariert aber auch diesen Schuss.

20. Minute (1. Drittel) Konter der Linzer, Lebler legt ab auf Hofer, aber der scheitert mit der Rückhand an Halasz.

19. Minute (1. Drittel) Ouzas mit einem Save. Der hatte jetzt eigentlich länger nichts zu tun.

19. Minute (1. Drittel) Riesenchance für Schofield, aber er scheitert unter großer Bedrängnis vor Halasz.

19. Minute (1. Drittel) DaSilva verzieht nur ganz knapp neben das Tor der Adler.

18. Minute (1. Drittel) Jetzt wieder ein Angriff der Linzer.

18. Minute (1. Drittel) Die Black Wings spielen das äußerst klug. Sie halten die Blaue Linie sehr gut.

17. Minute (1. Drittel) Wann die Linzer zuletzt mit 4:1 in Znaim führten? Da müssen wir ins Frühjahr 2014 gehen. Am Ende gab es übrigens einen 7:1-Auswärtserfolg und das Saison-Aus im Playoff für die Tschechen.

17. Minute (1. Drittel) Die Adler laufen ins Abseits.

16. Minute (1. Drittel) Die Linzer verteidigen die Angriffe der Gastgeber sehr konzentriert.

16. Minute (1. Drittel) Ward verzichtet heute beinahe gänzlich auf die vierte Sturmreihe. Die war - soweit wir gesehen haben - noch nicht auf dem Eis.

15. Minute (1. Drittel) Die Linzer wieder im Angriff.

15. Minute (1. Drittel) Robert Lukas blockt einen Schuss. Mutig!

14. Minute (1. Drittel) Tooooooooooooor für die Black Wings! Kevin Moderer verwertet einen Querpass im Slot zum 4:1. Das gibt's doch nicht. Träume ich hier?

14. Minute (1. Drittel) Schofield ist wieder da und die Linzer haben Powerplay.

14. Minute (1. Drittel) Ein Schuss der Hausherren geht drüber.

14. Minute (1. Drittel) Locke mit einem Fehlpass an der Blauen Linie, der Konter wird aber von O'Brien sehr stark verteidigt.

13. Minute (1. Drittel) Die Angriffe der Linzer werden heute sehr sehr schnell gespielt.

13. Minute (1. Drittel) Power Break!

13. Minute (1. Drittel) Schneller Konter von Znaim, aber Ouzas ist am kurzen Eck zur Stelle.

13. Minute (1. Drittel) Diesmal trifft es Jakub Stehlik von den Adlern. Wegen Bandenchecks.

13. Minute (1. Drittel) Nächste Strafe angezeigt.

13. Minute (1. Drittel) Wieder viel Verkehr vor dem Linzer Kasten, aber Ouzas wehrt ab.

12. Minute (1. Drittel) Ein Schuss geht am Tor von Ouzas vorbei.

12. Minute (1. Drittel) Die Tschechen kombinieren.

12. Minute (1. Drittel) Schofield muss in die Kühlbox. Powerplay Znojmo.

12. Minute (1. Drittel) Nächste Strafe angezeigt.

12. Minute (1. Drittel) Lebler und Boruta sind wieder da.

12. Minute (1. Drittel) Jetzt wieder die Südmähren.

12. Minute (1. Drittel) Ein erster Save - der war allerdings auch zu zentral angetragen von Fechtig.

11. Minute (1. Drittel) Tomas Halasz jetzt zwischen den Pfosten.

11. Minute (1. Drittel) Toooooooooooooooor für die Black Wings! Fehlpass eines Znaimer Verteidigers, Schofield scheitert im Slot, aber DaSilva staubt ab zum 3:1!

11. Minute (1. Drittel) Der Goalie der Tschechen macht bisher noch keinen ganz sicheren Eindruck. Vielleicht sollten sich die Linzer bemühen, mehr Scheiben auf das Tor zu bringen.

11. Minute (1. Drittel) O'Brien mit dem Schuss, aber Schwarz hält. Schofield verdeckte ihm gut die Sicht.

10. Minute (1. Drittel) Ouzas lenkt einen weiteren Distanzschuss der Adler zur Seite ab.

10. Minute (1. Drittel) Lebler muss raus, aber auch Boruta. Weiter mit Vier-gegen-Vier.

10. Minute (1. Drittel) Jetzt aber eine Strafe angezeigt.

9. Minute (1. Drittel) Lebler versucht's mit dem Rücken zum Tor per Backhand, Schwarz kann aber retten.

9. Minute (1. Drittel) Die Adler greifen an, Ouzas wehrt einen Schuss aber über das Linzer Gehäuse.

8. Minute (1. Drittel) Jubel im Auswärtssektor. Von den Heimfans hört man nach wie vor nur Getrommel.

8. Minute (1. Drittel) Tooooooooooooor für die Black Wings! Dorion kommt aus sehr spitzem Winkel zum Abschluss und netzt ein! 2:1!

8. Minute (1. Drittel) Die Linzer im Angriff, aber DaSilva kommt nicht zum Abschluss.

7. Minute (1. Drittel) Ein herzliches "Entschuldigung" unsererseits für die kleine Störung zu Spielbeginn. Da ging auf einmal gar nichts mehr. Jetzt wird die Not-Verbindung über das eigene Smartphone angezapft. Hoffentlich hält's.

7. Minute (1. Drittel) Power Break.

7. Minute (1. Drittel) Die Tschechen kontrollieren das Geschehen aktuell. Immer wieder rollen die Angriffe in Richtung Ouzas, der aber nur selten eingreifen muss, weil die Defensive sehr konzentriert steht und die Räume eng macht.

6. Minute (1. Drittel) Die Linzer im Angriff.

6. Minute (1. Drittel) Doch nicht? Es geht weiter - dürfte doch "nur" Abseits gewesen sein.

6. Minute (1. Drittel) Strafe angezeigt.

5. Minute (1. Drittel) Linz spielt sehr sicher aus der Verteidigung heraus. Aber Znaim steht sehr hoch und zwingt die Linzer an der Blauen Linie meist zu einem Fehlpass.

5. Minute (1. Drittel) Die Halle ist gut gefüllt, gute Stimmung kommt bisher aber noch nicht so recht auf. Ein paar Fans trommeln, das war es aber auch schon.

5. Minute (1. Drittel) Distanzschuss der Adler, aber Ouzas hält die Scheibe sicher fest. Viel Sicht hatte er da nicht.

4. Minute (1. Drittel) Schöner Check von Broda hinter dem Kasten der Adler.

4. Minute (1. Drittel) Wieder die Adler, aber die Linzer arbeiten früh dagegen und erobern die Scheibe.

3. Minute (1. Drittel) Und nur zwei Minuten später fällt soeben der Ausgleich. Eric Nemec der Torschütze.

1. Minute (1. Drittel) Herrlicher Pass in den Slot und die Linzer gehen mit 1:0 in Führung. Brian Lebler der Torschütze.

Sorry für die Internet-Probleme. Wir sind jetzt wieder online. Los geht's! Viel Spaß wünscht Liwest.

18:18 Uhr Laut unserer Recherchen müssen die Adler heute nur Radek Cip vorgeben.

18:16 Uhr Die Referees der heutigen Partie heißen Ladislav Smetana und Christoph Sternat. Timo Ettlmayr und Christian Kaspar sind die Linesmen.

18:14 Uhr Das Aufwärmen ist bereits beendet, aktuell wird die Eisfläche gereinigt.

18:10 Uhr Endlich! Die Line-Ups sind da! Die Linzer spielen exakt so, wie es erwartet wurde. Znaim startet mit Marek Schwarz im Tor, Tomas Halasz ist Backup-Goalie. 1. Linie:

Dominik Tejnor, Jakub Stehlik - Colton Yellow-Horn, David Bartos, Tomas Guman 2. Linie:

Jan Lattner, Antonin Boruta - Patrik Novak, Tomas Plihal, Adam Miller 3. Linie:

Marek Biro, Josef Zajic - Erik Nemec, Radim Matus, Petr Mrazek 4. Linie:

Rostislav Snajnar, Stepan Csamango - Jiri Beroun, Adam Raska, Marek Spacek

18:03 Uhr Wir machen uns auf die Suche nach dem Line-Up und anderen Informationen zum Spiel.

18:01 Uhr Keine Ahnung, mit welcher Aufstellung Znaim heute beginnt. Die offiziellen Line-Ups fehlen derzeit noch.

17:59 Uhr In gut einer halben Stunde geht es hier los. Das Line-Up der Black Wings: Im Tor steht Mike Ouzas. Florian Janny ist Backup. 1. Linie:

Mario Altmann, Marc-Andre Dorion - Brian Lebler, Corey Locke, Fabio Hofer 2. Linie:

Shane O'Brien, Robert Lukas - Joel Broda, Rick Schofield, Dan DaSilva 3. Linie:

Erik Kirchschläger, Bernhard Fechtig - Kevin Moderer, Andreas Kristler, David Franz 4. Lnie:

Stefan Freunschlag, Laurens Ober, Paul Koudelka

17:57 Uhr Der Auswärtssektor ist bereits besetzt - noch nicht zur Gänze, aber zumindest schon einmal bis zur Hälfte.

17:54 Uhr Hinter dem Tor der Linzer ist auf der Bande eine Werbung eines Retzer Weinkellers. Auch im Weinviertel gibt es Eishockeybegeisterte und die gehen über die Bundesgrenze nach Znaim, um gutes Hockey zu sehen.

17:52 Uhr Znaim läuft übrigens in gelben Aufwärm-Dressen ein. Im Spiel werden die Adler aber Rot-Weiß tragen.

17:50 Uhr Die Teams kommen zum Warm-Up auf das Eis!

17:48 Uhr Hotdogs, Bosna, Leberkässemmerl, Frankfurter, Käsekrainer - man fühlt sich hier irgendwie an ein Würstelstand erinnert. Und genau das ist es, was die Arena und die Leute hier so liebenswert macht: Die Bodenständigkeit.

17:45 Uhr Die Schleusen haben sich geöffnet - viele Fans entern die Arena. Das wird heute ein Hexenkessel. Die Stimmung in Znaim ist traditionell sehr gut.

17:40 Uhr Wir begeben uns auf die Suche nach weiteren Informationen zum heutigen Spiel.

17:35 Uhr Wir haben mit Fabio Hofer gesprochen, der heute seelischen Beistand seiner Eltern erhält. Sie haben Silvester bei ihrem Sohn in Linz gefeiert und treten die heutige Auswärtsreise mit ihrem Sprössling an. "Silvester war eher ruhig. Ich habe zuletzt vor sieben Jahren richtig gefeiert. Als Profi ist das nicht drin - man hat am nächsten Tag immer ein Spiel", sagt Fabio über den Jahreswechsel.

17:30 Uhr Noch exakt eine Stunde bis Spielbeginn.

17:25 Uhr In wenigen Minuten öffnen sich die Schleusen für die Zuseher. Es werden auch heute einige Gästefans aus Linz erwartet.

17:20 Uhr Die Linzer spielen zum Aufwärmen Fußball. Die Adler haben ihr Aufwärmprogramm (ebenfalls Fußball) schon beendet.

17:15 Uhr Der heutige Liveticker wird Ihnen präsentiert von Liwest.

17:05 Uhr Die Adler gewähren den Gästen heute übrigens freien Eintritt und 5 Kronen Rabatt auf Bier. Damit soll die Halle heute gefüllt werden und die Niederlagen-Serie von fünf Spielen endlich gebrochen werden.

16:55 Uhr Derzeit wird das Eis in der Nevoga-Arena gereinigt. Noch etwas mehr als eineinhalb Stunden bis Spielbeginn.

16:45 Uhr Zudem haben die Linzer auswärts eine denkbar schlechte Bilanz vorzuweisen. Der bisher letzte Sieg datiert am 10. Dezember in Bozen. Seitdem gab es auswärts nur Nullnummern.

16:30 Uhr Die Vorzeichen für das heutige Spiel könnten als bescheiden gewertet werden. Hier noch einmal die offizielle Bestätigung der Black Wings via Facebook:

16:25 Uhr Der Wind bläst hier vor der Halle sehr stark. Selbst von herinnen sind die Geräusche des Windes deutlich zu hören.

16:20 Uhr Den Black Wings wird heute also eine gesamte Linie fehlen. Denn auch Spannring und Piche fehlen - wie bereits im Vorbericht erwähnt.

16:15 Uhr Aus dem Bus steigen die Cracks der Black Wings - allerdings fehlen mehr Spieler, als bisher erwartet. Philipp Lukas, Stefan Gaffal und Jonathan D'Aversa sind ebenfalls erkrankt und müssen heute auslassen.