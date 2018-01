5:2 - Linz gewinnt in Dornbirn und fixiert Playoff-Teilnahme

Servus aus dem Ländle! Wir lesen uns spätestens in knapp zwei Wochen!

Graz unterliegt mit 1:4 in Ungarn und damit ist es fix: Die Black Wings sind im Playoff!

Fehervar erzielte soeben das 4:0. Wir bleiben noch kurz dran, um hier keinen voreiligen Blödsinn zu verzapfen. Aber es deutet alles auf eine Fix-Qualifikation der Black Wings für das Playoff hin.

Graz bräuchte drei Treffer, um die Linzer noch theoretisch von der Playoff-Fixierung zu stoppen.

Welcome to the playoffs, Black Wings!

Wie stehts in Fehervar? 3:0 für die Hausherren. 12 Minuten sind dort noch zu spielen.

Die Black Wings gewinnen auch das vierte Spiel in diesem Jahr!

Schlusssirene!

60. Minute (3. Drittel) Kristler mit herrlichem Solo, aber Rinne ist mit dem Schläger zur Stelle, als Kristler einen Haken macht.

60. Minute (3. Drittel) Die Bulldogs versuchen noch einmal, ins Drittel der Linzer zu kommen. Die Gäste stehen aber gut.

59. Minute (3. Drittel) Rinne geht zurück in seinen Kasten.

59. Minute (3. Drittel) Toooooooooor für die Black Wings! Altmann blockt einen Schuss und Locke vollendet ins leere Gehäuse. 5:2!

59. Minute (3. Drittel) Die Bulldogs haben Probleme, geordnet ins Drittel der Linzer zu kommen.

59. Minute (3. Drittel) Ouzas lenkt einen Schuss ab.

58. Minute (3. Drittel) Die Linzer bringen die Scheibe raus.

58. Minute (3. Drittel) Pfostentreffer für die Linzer. O'Briens Schuss geht nur an das Metall.

58. Minute (3. Drittel) Rinne bleibt auf der Spielerbank. Alles oder nichts.

58. Minute (3. Drittel) Power Break.

57. Minute (3. Drittel) Lattentreffer für die Bulldogs. D'Alvise hatte da viel Pech bei einem Konter.

57. Minute (3. Drittel) Wieder die Linzer. Rinne hält einen Versuch von Franz.

56. Minute (3. Drittel) Ein Versuch von Altmann geht neben das Tor.

56. Minute (3. Drittel) Linz macht Druck.

55. Minute (3. Drittel) Ward war schon in Znaim sehr zufrieden mit dem Schlussdrittel in Znaim, als die Linzer das Ergebnis verwaltet haben und weniger torgeil waren, als in den ersten beiden Abschnitten.

55. Minute (3. Drittel) Jetzt wieder einmal die Linzer.

55. Minute (3. Drittel) Ober mit gutem Einsatz. Die vierte Linie macht das gut.

54. Minute (3. Drittel) D'Aversa macht seinen ehemaligen Kollegen das Leben sehr schwer. Der Verteidiger der Black Wings klärt einen Versuch in der Luft. Spektakulär.

54. Minute (3. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Black Wings.

54. Minute (3. Drittel) Ouzas lässt einen Schuss abprallen, aber ein Verteidiger klärt.

54. Minute (3. Drittel) Das haben die Spieler wohl überhört. Es geht weiter.

54. Minute (3. Drittel) Power Break.

54. Minute (3. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Vorarlberger.

53. Minute (3. Drittel) Rinne wehrt einen Kristler-Schuss ab.

53. Minute (3. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Black Wings.

53. Minute (3. Drittel) Die Gastgeber bleiben aber am Drücker. Es wirkt wie Powerplay.

52. Minute (3. Drittel) Kristler ist wieder da.

52. Minute (3. Drittel) Dorion klärt bei einem Gestocher.

52. Minute (3. Drittel) Aber die Bulldogs kommen noch einmal.

52. Minute (3. Drittel) Noch 24 Sekunden, dann ist Kristler wieder da.

52. Minute (3. Drittel) Die Gastgeber laufen ins Abseits.

51. Minute (3. Drittel) O'Brien befreit die Linzer.

51. Minute (3. Drittel) D'Aversa ist wieder da.

51. Minute (3. Drittel) Wieder die Bulldogs. Ouzas fängt aber einen Distanzschuss sicher.

51. Minute (3. Drittel) Schofield mit der Befreiung.

51. Minute (3. Drittel) Dornbirn kombiniert.

51. Minute (3. Drittel) Arniel schießt, aber Ouzas reagiert sehr stark.

50. Minute (3. Drittel) Dornbirn bezieht Stellung.

50. Minute (3. Drittel) Altmann befreit die Linzer.

50. Minute (3. Drittel) Kristler muss raus. 1:15 Minuten doppelte Unterzahl für die Linzer.

50. Minute (3. Drittel) Nächste Strafe gegen Linz angezeigt.

50. Minute (3. Drittel) Altmann befreit die Linzer ein zweites Mal.

50. Minute (3. Drittel) Die Linzer bringen die Scheibe raus.

49. Minute (3. Drittel) D'Aversa geht wegen Crosschecks. Die Bulldogs spielen "Verzieh dich du dummer Sack" ein. Naja. Powerplay Bulldogs.

49. Minute (3. Drittel) Glück für die Linzer. Ein Vorarlberger bringt die Scheibe nicht an Ouzas vorbei.

49. Minute (3. Drittel) D'Aversa wird wohl gehen. Noch läuft das Spiel aber.

48. Minute (3. Drittel) Die Bulldogs greifen weiter an. Strafe gegen Linz angezeigt.

48. Minute (3. Drittel) Doch nicht.

48. Minute (3. Drittel) Strafe gegen Dornbirn angezeigt. Davor gibt es ein Power Break.

48. Minute (3. Drittel) Ein Schuss der Vorarlberger geht knapp daneben.

47. Minute (3. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Linzer.

47. Minute (3. Drittel) Ein Angriff der Linzer verebbt hinter dem gegnerischen Tor.

47. Minute (3. Drittel) Die Bulldogs versuche es immer wieder mit Querpässen vor das Tor.

47. Minute (3. Drittel) Ein Schuss geht nur knapp am Tor der Linzer vorbei.

46. Minute (3. Drittel) Dornbirn greift wieder an.

46. Minute (3. Drittel) Die vierte Reihe jetzt wieder auf dem Eis.

46. Minute (3. Drittel) Ein Pass auf Koudelka ist zu steil.

45. Minute (3. Drittel) Die Dornbirner wieder einmal im Angriff, aber Linz steht gut.

45. Minute (3. Drittel) Kristler spielt eine sehr auffällige Partie. Der Kärntner kämpft und ackert sehr brav.

44. Minute (3. Drittel) Wieder die Linzer. Aber ein Pass von Broda ist zu scharf für den Mitspieler.

44. Minute (3. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Linzer.

44. Minute (3. Drittel) Robert Lukas blockt einen Schuss ab.

43. Minute (3. Drittel) Ouzas wehrt den nächsten Schuss ab. Fraser hat geschossen.

43. Minute (3. Drittel) Dornbirn startet den nächsten Angriff.

42. Minute (3. Drittel) Pass in den Slot vor das Linzer Tor, aber die Verteidiger arbeiten gut.

42. Minute (3. Drittel) Kristler und Dorion lieferten die Vorlagen.

42. Minute (3. Drittel) Toooooooooor für die Linzer! Broda zieht ab und die Scheibe schlägt hinter Rinne ein! 4:2!

42. Minute (3. Drittel) Linz im Kombinationsspiel.

41. Minute (3. Drittel) Die Hausherren bringen die Scheibe raus.

41. Minute (3. Drittel) Gauthier-Leduc muss in die Kühlbox. Powerplay Black Wings!

41. Minute (3. Drittel) Hofer auf Locke in den Slot, aber die Scheibe geht knapp drüber.

41. Minute (3. Drittel) Die Bulldogs gewinnen das Bully. Sie brauchen einen Treffer für den Ausgleich.

Die Pause ist vorbei, das 3. Drittel beginnt.

In 15 Minuten geht es weiter.

Fehervar führt übrigens nach wie vor gegen die 99ers.

Aber den Hausherren bleibt noch ein Drittel lang Zeit, hier den Ausgleich zu erzielen.

Die Linzer führen - hochverdient - gegen die Bulldogs.

Das 2. Drittel ist zu Ende, es geht in die Pause.

40. Minute (2. Drittel) Kristler verliert die Scheibe, aber Dorion bessert aus.

40. Minute (2. Drittel) Konter der Linzer, aber Lebler wird am Abschluss gehindert.

39. Minute (2. Drittel) D'Aversa lenkt einen schönen Querpass der Bulldogs ab. Das wäre gefährlich geworden.

39. Minute (2. Drittel) Broda scheitert an Rinne - der Schuss war viel zu zentral angetragen.

39. Minute (2. Drittel) Wieder Reid, diesmal bleibt Ouzas aber Sieger.

38. Minute (2. Drittel) Die Effizienz, die die Linzer gegen Znaim zeigten, lässt heute zu wünschen übrig. Hier könnte es schon 8:2 stehen.

38. Minute (2. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Bulldogs.

37. Minute (2. Drittel) Jetzt wieder einmal Dornbirn.

37. Minute (2. Drittel) Ein Querpass von Locke wird in das Fangnetz hinter dem Bulldogs-Gehäuse gelenkt.

36. Minute (2. Drittel) Die Linzer wollen jetzt nachsetzen und nicht wieder den sofortigen Ausgleich kassieren.

36. Minute (2. Drittel) Toooooooor für die Black Wings! DaSilva drückt die Scheibe nach dem Bully in die Maschen. 3:2!

36. Minute (2. Drittel) Dornbirn nimmt ein Time-Out. MacQueen will seinen Cracks wohl eine weitere Verschnaufpause gönnen.

36. Minute (2. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Bulldogs.

35. Minute (2. Drittel) Locke legt ab in die Mitte, aber kein Linzer Stürmer steht bereit. Da wäre Rinne in der falschen Ecke gewesen.

35. Minute (2. Drittel) Fehler von Altmann im Spielaufbau, aber Locke bessert für ihn aus.

35. Minute (2. Drittel) Die Linzer wieder im Vorwärtsgang.

34. Minute (2. Drittel) Power Break. Es ist still in der Halle. Die Fans wissen wohl selbst, wie schmeichelhaft dieser Ausgleich ist. Obwohl die Bulldogs in diesem Drittel besser dagegenhalten, wie im ersten.

34. Minute (2. Drittel) Das gibt's doch nicht.

34. Minute (2. Drittel) Pass vor das Linzer Tor, Arniel kommt an die Scheibe und lenkt sie durch die Hosenträger von Ouzas über die Linie. Wieder der Ausgleich.

34. Minute (2. Drittel) Jetzt wieder einmal die Vorarlberger.

33. Minute (2. Drittel) Schöner Pass auf Locke, aber wieder ist ein Schläger dazwischen.

33. Minute (2. Drittel) Es sieht aus, wie im Powerplay.

33. Minute (2. Drittel) Linz wieder im Angriff. Viel Druck.

32. Minute (2. Drittel) Hofer wird im Konter gelegt. Das könnte man wohl pfeifen.

32. Minute (2. Drittel) Doch nicht. Es geht weiter Fünf-gegen-Fünf.

32. Minute (2. Drittel) Wechselfehler bei Dornbirn? Gibt's da eine Strafe?

31. Minute (2. Drittel) Macierzynski vergibt backhand bei einem Konter.

31. Minute (2. Drittel) Kirchschläger stellt einen Gegenspieler perfekt ins Abseits.

31. Minute (2. Drittel) Die Linzer mit der nächsten Chance, aber sie scheitern einmal mehr an Rinne.

30. Minute (2. Drittel) Ouzas wehrt einen Schuss der Gastgeber ab.

30. Minute (2. Drittel) Koudelka mit dem Schuss, aber Rinne wehrt ab.

30. Minute (2. Drittel) In Fehervar steht es übrigens gerade 3:0 für die Hausherren. Das bedeutet: Stand jetzt sind die Black Wings im Playoff.

29. Minute (2. Drittel) Schneller Konter durch Fabio Hofer, die Ablage auf D'Aversa und die Scheibe zappelt im Netz. Toooooooooooor für die Black Wings!

29. Minute (2. Drittel) Power Break.

29. Minute (2. Drittel) Fabio Hofer mit einem Schuss, aber die Scheibe wird über das Tor gelenkt.

28. Minute (2. Drittel) Wieder die Linzer, wieder DaSilva, aber wieder bleibt er hängen. Der arbeitet heute sehr hart.

28. Minute (2. Drittel) DaSilva lenkt einen Schuss ab, aber die Scheibe will nicht an Rinne vorbei.

28. Minute (2. Drittel) Broda auf Robert Lukas, aber der kann die Scheibe nicht verwerten.

27. Minute (2. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Bulldogs.

27. Minute (2. Drittel) DaSilva und Kristler erarbeiten sich wieder eine Chance, aber wieder Rinne.

26. Minute (2. Drittel) Altmann mit dem Schuss, aber wieder wehrt Rinne ab.

26. Minute (2. Drittel) Kristler ist heute sehr auffällig. Er erarbeitet sich einmal mehr die Scheibe.

26. Minute (2. Drittel) Ober mit gutem Einsatz. Das macht die vierte Reihe sehr brav.

26. Minute (2. Drittel) Dorion mit dem Schuss, aber Rinne wehrt ab.

25. Minute (2. Drittel) Dornbirn mit einem unerlaubten Weitschuss.

25. Minute (2. Drittel) Die vierte Reihe der Linzer wieder auf dem Eis.

25. Minute (2. Drittel) Schofield mit einem Schuss - aber Rinne mit einem schönen Save mit den Beinschienen.

25. Minute (2. Drittel) Jetzt muss wieder etwas mehr von den Linzern kommen! Sylvester prüft Ouzas am kurzen Eck.

24. Minute (2. Drittel) Ein Schuss der Gastgeber geht drüber.

24. Minute (2. Drittel) Konter der Bulldogs, aber Macierzynski wischt nach idealem Pass über die Scheibe. Glück für die Black Wings.

24. Minute (2. Drittel) Jetzt wieder einmal die Linzer.

23. Minute (2. Drittel) Robert Lukas ist wieder da. Starkes Penaltykilling der Black Wings!

23. Minute (2. Drittel) Moderer befreit die Linzer.

23. Minute (2. Drittel) Altmann blockt einen Schuss.

23. Minute (2. Drittel) Noch immer beschäftigen Kristler und Moderer die Bulldogs in ihrem Drittel.

22. Minute (2. Drittel) DaSilva befreit die Linzer. Sehr stark gemacht!

22. Minute (2. Drittel) Ein Versuch geht knapp am Tor der Linzer vorbei.

22. Minute (2. Drittel) Dornbirn in Position.

22. Minute (2. Drittel) Die Linzer bringen die Scheibe raus.

21. Minute (2. Drittel) Robert Lukas muss wegen Hohen Stocks in die Kühlbox. Powerplay Dornbirn!

21. Minute (2. Drittel) Strafe angezeigt.

21. Minute (2. Drittel) Die Bulldogs kommen etwas besser aus der Kabine. Ein erster Angriff schlug aber fehl.

Die Pause ist vorbei, das 2. Drittel beginnt.

In 15 Minuten geht's hier weiter.

Wir gehen mit einem 1:1 in die erste Pause. Wie die Bulldogs das geschafft haben, wissen sie nach der drückenden Überlegenheit der Black Wings wohl selber nicht.

Das 1. Drittel ist zu Ende, es geht in die Pause.

20. Minute (1. Drittel) Die Linzer diskutieren mit den Referees. Das Bully geht aus dem Linzer Drittel in die neutrale Zone.

20. Minute (1. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Black Wings.

20. Minute (1. Drittel) Dorion mit dem nächsten Fehlpass im Spielaufbau. Der ist heute nicht sonderlich gut drauf.

19. Minute (1. Drittel) Nächste Chance der Bulldogs. Die wittern jetzt die Chance auf eine Führung.

19. Minute (1. Drittel) Der Jubel in der Halle ist groß. Allerdings suchen wir noch für einen Begriff für diesen Spielverlauf. "Schmeichelhaft" wäre etwas... naja... schmeichelhaft für diesen Ausgleichstreffer.

18. Minute (1. Drittel) Zweiter ernstzunehmender Angriff der Bulldogs, Reid bekonmmt die Scheibe serviert und überwindet Ouzas über die Stockhand zum 1:1.

18. Minute (1. Drittel) Distanzschuss von D'Aversa, aber Rinne wehrt ab.

18. Minute (1. Drittel) Ouzas lenkt einen Schuss der Gastgeber ins Fangnetz.

18. Minute (1. Drittel) Dorion verliert die Scheibe im Aufbau fast stümperhaft.

17. Minute (1. Drittel) Die Linzer zeigen hier ein ordentliches Tempo. Damit kommen die Bulldogs nicht wirklich zurecht.

17. Minute (1. Drittel) Broda mit dem Pass in die Mitte, aber wieder ist ein Schläger dazwischen.

16. Minute (1. Drittel) Querpass vor dem Linzer Tor, aber Reid verfehlt die Scheibe am langen Eck. Erste gute Chance für die Bulldogs.

16. Minute (1. Drittel) Kristle rmit einem unwiderstehlichen Antritt! Aber sein Schuss wird ins Fangnetz gelenkt.

15. Minute (1. Drittel) Aber die Linzer stehen konzentriert und bringen die Scheibe rasch wieder hinaus.

15. Minute (1. Drittel) Jetzt wieder einmal die Vorarlberger.

15. Minute (1. Drittel) Locke versucht den Pass in den Slot auf Hofer, aber ein Verteidiger ist dazwischen.

14. Minute (1. Drittel) O'Brien hat beim eröffnenden Pass eine gute Übersicht. Das beweist er ein um's andere Mal.

14. Minute (1. Drittel) Die Linzer gehen wieder in den Angriff.

13. Minute (1. Drittel) 0:0 steht es in Szekesfehervar. Da wurde allerdings erst um 17:45 Uhr angepfiffen.

13. Minute (1. Drittel) Power Break!

13. Minute (1. Drittel) DaSilva mit gutem Schuss nach Schofield-Pass, aber Rinne fängt sicher.

13. Minute (1. Drittel) Koudelka läuft sich an einem Gegner fest.

13. Minute (1. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Gastgeber.

13. Minute (1. Drittel) Die vierte Linie bekommt einen ersten Einsatz.

12. Minute (1. Drittel) Altmann blockt einen Macierzynski-Schuss.

12. Minute (1. Drittel) Ein Lebler-Schuss zieht nur knapp über die Kiste der Vorarlberger.

12. Minute (1. Drittel) Ein Dornbirner fährt Ouzas über den Haufen. Das sollte auch nicht sein.

11. Minute (1. Drittel) David Franz ist wieder da!

11. Minute (1. Drittel) Und noch einmal D'Aversa.

11. Minute (1. Drittel) Kristler wurschtelt die Scheibe irgendwie heraus. Gut gemacht.

10. Minute (1. Drittel) D'Aversa bringt die Scheibe raus.

10. Minute (1. Drittel) Ouzas fängt einen Schuss von Timmins sicher.

10. Minute (1. Drittel) Jetzt wieder die Bulldogs.

10. Minute (1. Drittel) Dornbirn im Kombinationsspiel, aber Schofield bugsiert die Scheibe hinaus.

9. Minute (1. Drittel) Die Strafe gibt's wegen Behinderung. In Linz wäre hier wohl Eddy the chicken geflogen.

9. Minute (1. Drittel) Davor gibt's ein Power Break.

9. Minute (1. Drittel) David Franz muss in die Kühlbox. Powerplay Dornbirn!

9. Minute (1. Drittel) Strafe angezeigt.

9. Minute (1. Drittel) Hofer mit dem Idealpass auf Locke, aber ein Verteidiger wirft sich dazwischen.

8. Minute (1. Drittel) Linz gleich wieder im Vorwärtsgang. So soll das sein.

8. Minute (1. Drittel) Tooooooooooor für die Black Wings! DaSilva legt ab auf Schofield und dessen verdeckter Schuss überwindet Rinne zum 1:0!

8. Minute (1. Drittel) Broda erobert sich die Scheibe im Angriffsdrittel.

7. Minute (1. Drittel) Dornbirn arbeitet im eigenen Drittel sehr aggressiv.

7. Minute (1. Drittel) Ein Schuss von Timmins wird neben das Tor gelenkt.

6. Minute (1. Drittel) Die Linzer machen weiter Druck, sind hier klar die bessere Mannschaft.

6. Minute (1. Drittel) Die Vorarlberger sind wieder komplett.

6. Minute (1. Drittel) Hofer mit dem schönen Haken, sein Bauerntrick funktioniert aber nicht, weil McMonagle auf der anderen Seite gut aufpasst.

5. Minute (1. Drittel) Jetzt sind die Linzer wieder in Position.

5. Minute (1. Drittel) Gutes Kombinationsspiel der Linzer, aber Dornbirn spitzelt die Scheibe hinaus.

4. Minute (1. Drittel) Die Bulldogs können die Scheibe rausbringen.

4. Minute (1. Drittel) Pance muss wegen Spielverzögerungs auf die Strafbank. Powerplay Black Wings!

4. Minute (1. Drittel) Beinahe die gesamte Familie des Vorarlbergers sieht heute beim Spiel zu.

4. Minute (1. Drittel) Hofer scheitert zweimal an Rinne! Gute Chancen.

3. Minute (1. Drittel) Ein Altmann-Schuss geht daneben.

3. Minute (1. Drittel) Hofer mit gutem Einsatz, die Linzer sind wieder in Scheibenbesitz.

3. Minute (1. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Bulldogs.

3. Minute (1. Drittel) Moderer erarbeitet sich hinter dem gegnerischen Tor die Scheibe.

3. Minute (1. Drittel) Broda! Aber wieder hält Rinne!

2. Minute (1. Drittel) Wieder die Bulldogs. Ouzas wehrt ab.

2. Minute (1. Drittel) Ouzas wehrt einen Schuss von Reid ab, im Konter wartet Broda nach Zuspiel von Schofield etwas zu lang mit seinem Schuss. Rinne hält.

2. Minute (1. Drittel) Rinne mit einem Save gegen DaSilva. Guter Schuss.

1. Minute (1. Drittel) Die Linzer schnüren die Bulldogs gleich einmal ein. Es sieht aus wie Powerplay.

1. Minute (1. Drittel) Ein Altmann-Schuss wird neben das Tor abgelenkt. Da hätte Rinne keine Chance gehabt.

1. Minute (1. Drittel) Die Linzer gehen gleich einmal in den Angriff.

17:30 Uhr Wir begrüßen einen Ticker-Leser aus Israel!

17:29 Uhr Linz-Legende Rick Nasheim ist Co-Trainer bei den Bulldogs. Er sagt zum heutigen Spiel: „Die ganze Mannschaft muss 60 Minuten hart arbeiten. Wir können nicht mit zwei Blocks ein Spiel gewinnen, wir brauchen alle Spieler!“

17:29 Uhr Gleich geht's los! Viel Spaß wünscht Liwest!

17:28 Uhr Die Spieler sind auf dem Eis!

17:27 Uhr Stichwort letztes Mal: Sean McMonagle hat die Black Wings im November im Penaltyschießen nach Hause geschossen. Dafür wollen die Linzer Revanche nehmen.

17:25 Uhr Der Sprecher-Import aus Deutschland ist bei den Bulldogs hier offenbar Geschichte. Heute spricht die altvertraute Stimme. Viiiiiiel besser, als beim letzten Mal.

17:23 Uhr Nur noch wenige Minuten bis Spielbeginn. Eine riesige Bulldogge wird vor dem Spielereingang aufgeblasen.

17:16 Uhr Die Black Wings sind im Kalenderjahr 2018 noch unbesiegt. Dornbirn ist seit dem Jahreswechsel noch sieglos.

17:14 Uhr Black-Wings-Manager Christian Perthaler wird heute übrigens auch in der Halle sein. Auch er ist bereits gestern angereist.

17:11 Uhr Andrew Kozek hat einen neuen Verein gefunden und wird demnächst Gegner der Black Wings sein! Er geht nach Klagenfurt zum KAC. Willkommen zurück in der Liga, Andrew!

17:07 Uhr Das kulinarische Highlight in Dornbirn ist auf jeden Fall der Hallenburger. Der ist echt empfehlenswert.

17:05 Uhr Und wo wir gerade bei den Referees sind: Es wird die erste Linz-Partie für Kris Nikolic nach seiner Amerika-Reise, bei der er unter anderem auch zwei AHL-Spiele leiten durfte, sein. Sein Bruder Manuel durfte in den letzten Tagen sogar eine U20-WM-Partie leiten.

17:03 Uhr Schiedsrichter der heutigen Partie sind Roland Kellner und Kristijan Nikolic. Kevin Kontschieder und Daniel Sparer sind die Linesmen.

17:00 Uhr Noch eine halbe Stunde bis Spielbeginn. Die heutige Partie wird Ihnen präsentiert von Liwest.

16:59 Uhr Doch mehr Zuseher aus Linz, als erwartet. An die 50 Schlachtenbummler werden es bestimmt werden.

16:57 Uhr In gut einer halben Stunde geht es hier los. Das Line-Up der Black Wings: Im Tor steht Mike Ouzas. Paul Mocher ist Backup. 1. Linie:

Mario Altmann, Robert Lukas - Brian Lebler, Corey Locke, Fabio Hofer 2. Linie:

Shane O'Brien, Marc-Andre Dorion - Joel Broda, Rick Schofield, Dan DaSilva 3. Linie:

Erik Kirchschläger, Jonathan D'Aversa - Kevin Moderer, Andreas Kristler, David Franz 4. Lnie:

Bernhard Fechtig - Stefan Freunschlag, Laurens Ober, Paul Koudelka

16:54 Uhr Die Line-Ups sind da! Wir beginnen mit den Gastgebern aus Dornbirn: Juha Rinne steht im Tor, Thomas Stroj ist sein Backup. 1. Linie:

Michael Caruso, Jerome Gauthier Leduc - Chris D'Alvise, Scott Timmins, Brodie Reid 2. Linie:

Sean McMonagle, Brian Connelly - Matt Fraser, James Arniel, Dustin Sylvester 3. Linie:

Raphael Wolf, Thomas Vallant - Ziga Pance, Stefan Häußle, Kevin Macierzynski 4. Linie:

Dominic Haberl, Philipp Pöschmann, Henrik Neubauer

16:52 Uhr Bei den Black Wings fehlt übrigens nach wie vor Backup-Goalie Florian Janny, weil der in Znaim einen Puck ins Gesicht bekommen hat, als er auf der Spielerbank saß. Sein Gesicht ist noch immer etwas angeschwollen und passt noch nicht richtig unter die Goalie-Maske.

16:50 Uhr Los geht's mit dem Aufwärmen!

16:45 Uhr Wir machen uns auf die Suche nach den Aufstellungen beider Teams und weiteren Informationen zum heutigen Spiel.

16:40 Uhr Der Auswärtssektor wird heute wohl nur sehr dünn besiedelt sein. Wobei er definitiv nicht leer bleiben wird. Zwei Linzerinnen, die als Saisonkräfte in Ischgl kellnern, sind heute hier zum Zuschauen.

16:35 Uhr Die Spieler der Black Wings kehren schön langsam in die Kabine zurück um sich umzuziehen. In einer Viertelstunde beginnt das Warm-Up auf dem Eis.

16:30 Uhr Nur noch eine Stunde bis Spielbeginn.

16:25 Uhr Die Black Wings haben auf Facebook die fast schon obligate Head-2-Head-Statistik gepostet:

16:20 Uhr Die Linzer können mit einem Sieg heute die Fix-Qualifikation für die Playoffs schaffen. Gewinnen die Linzer hier nach 60 Minuten bei einer gleichzeitigen Niederlage von Graz in Ungarn, sind sowohl die Black Wings, als auch der KAC fix im Playoff.

16:10 Uhr Wir treffen Andreas Kristler im Kabinengang. Er bestätigt uns, dass das Team heute mit der gleichen Mannschaft antreten wird, wie am Freitag gegen Fehervar.

16:00 Uhr Die Eisfläche wird jetzt noch einmal gereinigt. Die Stimmung um und in der Halle macht einen sehr entschleunigten Eindruck.

15:50 Uhr Nicht mit an Bord waren die erkrankten Spieler. Erstens sei die Ansteckungsgefahr im Bus zu hoch und zweitens wäre die mehrstündige Reise für Kranke zu anstrengend.

15:40 Uhr Die Spieler sind bereits seit einigen Minuten hier in der Halle. Die Anreise nach Vorarlberg fand schon gestern statt: Um 16 Uhr startete Busfahrer Robert Rammerstorfer den Spielerbus in Linz, um 22.30 Uhr checkten die Black Wings im Hotel in Götzis ein.