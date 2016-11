4:3-Zittersieg der Wings über Ljubljana

LINZ. LINZ. Die Black Wings Linz siegten am Dienstag gegen Ljubljana vor Heimpublikum mit viel Mühe 4:3 nach Verlängerung und sind nun erster Verfolger der Vienna Capitals.

Dan DaSilva Bild: GEPA pictures

"Ich wusste, dass es ein zähes Match werden würde. Du musst es aber gewinnen – egal wie." Black-Wings-Manager Christian Perthaler zitterte mit den 4200 Besuchern in der Keine-Sorgen-EisArena, wo das abgeschlagene Schlusslicht Ljubljana seine Haut ziemlich teuer verkaufte und sogar einen Punkt entführte. Die Linzer gewannen erst in der Verlängerung, in der Joel Broda nach 65:14 Minuten mit dem 4:3 zum Matchwinner wurde. Der Kanadier hatte schon am Sonntag gegen Znojmo (4:3) das entscheidende Tor erzielt.

In Abwesenheit von Stefan Gaffal (Fieber nach einem Abszess am Fuß) schenkten die EHC-Cracks diesen Erfolg ihrem Co-Zeugwart Franz Wamser. Die gute Seele in der Kabine feierte gestern Geburtstag. Wohl gemerkt ohne gesteigertes Bedürfnis auf Überstunden, die unvermeidbar waren. Und das, obwohl die Wings in der regulären Spielzeit drei Mal in Führung gegangen waren. Dan DaSilva verbuchte jeweils im Powerplay seine Saisontreffer 15 und 16 (1:0/9., 2:1/26.), das 3:2 (56.) ging auf das Konto von Rick Schofield.

Doch die "Drachen" aus Slowenien kamen immer wieder zurück, zuletzt 100 Sekunden vor der Sirene. 3:3 (59.) – Overtime ... Ein 10:0 wie exakt vor einem Jahr? Diesmal Fehlanzeige.

Die Tabellenführung winkt

Schon morgen geht es für die zweitplatzierten Wings (19.30 Uhr) im Auswärts-Schlager gegen Spitzenreiter Wien (gestern 3:2 gegen Znojmo) um die Tabellenführung. "Da brauchen wir eine Topleistung", weiß Stürmer Fabio Hofer. Die ersten beiden Saisonduelle haben die Linzer in der Verlängerung verloren – 3:4 und 2:3.

Keinen Torjubel, sondern Bettruhe gab’s gestern in Südtirol. Die Liga hatte das Duell Bozen gegen RB Salzburg kurzfristig abgesagt, weil sich binnen 48 Stunden gleich 13 Spieler der Italiener, darunter beide Torhüter, einen hoch infektiösen Magen-Darm-Virus eingefangen hatten. "Der Schutz aller beteiligten Akteure steht an oberster Stelle", hieß es von Seiten der Liga. Noch wackelt das für Sonntag angesetzte ServusTV-Live-Match Bozen gegen Linz (15.30 Uhr) nicht. Da kann man nur baldige Genesung wünschen.

Mehr zum Thema