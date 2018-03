2:6 - Zagreb schießt die Black Wings aus der Halle

Servus aus Zagreb!

Wir sammeln für Sie die Stimmen zum Spiel - die sind morgen in der Früh auf nachrichten.at/tv auffindbar.

Wir verabschieden uns für heute aus Zagreb. Danke für's Mitlesen, danke an Partner Liwest.

Die Linzer verabschieden sich noch von den Fans im Gästesektor und ziehen dann ab.

Die Fans bejubeln einen 6:2-Erfolg über die Black Wings.

Schlusspfiff!

60. Minute (3. Drittel) Noch eine halbe Minute.

60. Minute (3. Drittel) Ouzas wehrt noch einen Schuss ab - an ihm lag es heute ganz sicher nicht.

60. Minute (3. Drittel) Das nächste Spiel gibt's wie erwähnt am Dienstag in Linz.

59. Minute (3. Drittel) Zagreb ist wieder komplett und darf sich auf das 2:0 in der Serie freuen.

59. Minute (3. Drittel) Die Linzer laufen ins Abseits.

59. Minute (3. Drittel) Lebler, Locke und DaSilva jetzt auf dem Eis.

58. Minute (3. Drittel) Die Linzer wieder komplett. Powerplay!

58. Minute (3. Drittel) Noch einmal die Hausherren. Koskiranta möchte unbedingt auch einen Treffer beisteuern.

58. Minute (3. Drittel) Was nehmen wir hier mit? Die Black Wing swaren hier im ersten Drittel überlegen, im zweiten ebenbürtig und im dritten ein Totalausfall. Zagreb hat das stark gespielt und wird mit entsprechend breiter Brust am Dienstag in der KeineSorgen Eisarena antreten.

58. Minute (3. Drittel) Noch 2:59 Minuten.

57. Minute (3. Drittel) Jetzt geht es gegen Zagreb. Ein Spieler nimmt auf der Strafbank Platz. 4-gegen-4.

57. Minute (3. Drittel) Ward schont übrigens seine ersten beiden Reihen. Die waren jetzt schon länger nicht mehr auf der Platte.

57. Minute (3. Drittel) Nächste Strafe angezeigt.

57. Minute (3. Drittel) Die Welle geht durch's Stadion. Sieht gut aus. So fair muss man sein.

57. Minute (3. Drittel) Wieder Naclerio, wieder hält Carr.

57. Minute (3. Drittel) Es wird noch einmal laut hier herinnen.

57. Minute (3. Drittel) Naclerio mit einem Schuss, aber Carr ist auf dem Posten.

57. Minute (3. Drittel) Broda und Piche sind wieder da.

57. Minute (3. Drittel) Die Linzer konnten sich befreien.

56. Minute (3. Drittel) Die zwei Strafminuten von Moderer werden erst dann aktiv, wenn der erste wieder der beiden anderen wieder ins Spiel darf.

56. Minute (3. Drittel) Und dann muss auch Moderer in die Kühlbox. Die wird jetzt langsam voll.

56. Minute (3. Drittel) Dann bringt Moderer die Scheibe raus.

55. Minute (3. Drittel) Noch immer die Hausherren.

55. Minute (3. Drittel) Ouzas mit einem guten Save.

55. Minute (3. Drittel) Zagreb kombiniert.

55. Minute (3. Drittel) Jetzt muss auch ein Kroate gehen. Immerhin.

55. Minute (3. Drittel) Das mit dem Auswärtssieg wird heute nichts, soviel steht eigentlich fest.

54. Minute (3. Drittel) Broda sitzt zwei Minuten draußen, Piche noch 2:07 Minuten. Also, zwei Minuten in doppelter Unterzahl.

54. Minute (3. Drittel) Strafe gegen Broda angezeigt.

54. Minute (3. Drittel) Für Piche gab es übrigens 2+2 Strafminuten. Aus welchem Grund auch immer.

54. Minute (3. Drittel) Kristler fährt einen Angriff für die Black Wings, ein Verteidiger lenkt den Schuss aber drüber.

54. Minute (3. Drittel) Gibt's aber nicht.

54. Minute (3. Drittel) Ouzas stößt sich vom Torgestänge ab und reißt es aus der Verankerung. Just bei einem aussichtsreichen Angriff dre Kroaten. Da kann es durchaus auch zwei Minuten gegen den Linzer Goalie geben.

53. Minute (3. Drittel) Ouzas wehrt einen Schuss ab.

53. Minute (3. Drittel) Die Linzer können sich befreien.

52. Minute (3. Drittel) Und dann muss Piche raus. Das gibt's doch nicht! Das Foul kam klar vom Zagreber. Selbst die Fans haben das gesehen. Sei's drum. Zagreb hat Powerplay.

52. Minute (3. Drittel) Strafe gegen Zagreb angezeigt.

52. Minute (3. Drittel) Kirchschläger mit dem Schuss, aber Carr hält die Scheibe fest.

52. Minute (3. Drittel) Noch 8:30 Minuten.

52. Minute (3. Drittel) Kristler muss in die Kühlbox. Auch ein Kroate geht.

52. Minute (3. Drittel) Moderer mit dem Schuss, aber Carr wehrt ab.

52. Minute (3. Drittel) Piche schießt knapp drüber.

52. Minute (3. Drittel) Hut ab vor den Hausherren! Die spielen das hier staubtrocken herunter.

52. Minute (3. Drittel) Noonan schießt, aber Ouzas wehrt ab.

52. Minute (3. Drittel) Broda ist wieder da.

51. Minute (3. Drittel) Vier Treffer in knapp zehn Minuten. Das ist die Ausgangslage jetzt.

51. Minute (3. Drittel) Piche lenkt einen Pass fast ins eigene Gehäuse.

50. Minute (3. Drittel) Gefahr vor dem Linzer Kasten - Ouzas bereits überwunden kommt ein Stürmer nicht zum Abschluss und schießt dann in die Hände von Ouzas.

50. Minute (3. Drittel) Noch immer die Bären.

50. Minute (3. Drittel) Ein Schuss der Bären geht knapp daneben.

49. Minute (3. Drittel) Zagreb spielt das jetzt locker herunter.

49. Minute (3. Drittel) D'Aversa befreit die Black Wings.

49. Minute (3. Drittel) Broda muss nach einer völlig unnötigen Aktion im Angriffsdrittel auf die Strafbank. Powerplay Zagreb.

49. Minute (3. Drittel) Die Linzer wieder einmal im Angriff.

49. Minute (3. Drittel) Hofer läuft sich im Konter frei, vergibt aber vor Carr.

48. Minute (3. Drittel) Locke wieder mit einem sehr schlampigen Pass auf Hofer.

48. Minute (3. Drittel) Dann gibt's kurz handfeste Argumente. Aber es bleibt wohl beim 5-gegen-5.

48. Minute (3. Drittel) Wieder die Kroaten. Aber Ouzas fängt einen Versuch.

47. Minute (3. Drittel) Gaffal trifft nur den Außenpfosten.

47. Minute (3. Drittel) Power Break. Das können die Linzer jetzt auch brauchen.

47. Minute (3. Drittel) Locke verliert die Scheibe ein weiteres Mal. Ouzas hält den Konter-Versuch der Gastgeber.

47. Minute (3. Drittel) Damit ist hier wohl so etwas wie die Vorentscheidung gefallen.

47. Minute (3. Drittel) Stattdessen schlägt's wieder einmal bei Ouzas ein. Balej erobert die Scheibe nach einem kapitalen Defensivfehler, spielt quer auf Morley und der muss nur noch einschieben.

46. Minute (3. Drittel) Wieder die Kroaten. Balej krallt sich am Schläger von Schofield fest. Das muss eigentlich eine Strafe geben.

46. Minute (3. Drittel) Philipp Lukas - aber sein Schuss streift am Tor vorbei. Schöne Aktion des Jubilars.

46. Minute (3. Drittel) Ein Linzer Angriff wird früh unterbunden.

45. Minute (3. Drittel) Noch immer die Kroaten. Die wollen jetzt alles klar machen.

45. Minute (3. Drittel) Die Fans pfeifen. Es gibt eine Riesen-Aufregung. Warum, ist derzeit schleierhaft.

45. Minute (3. Drittel) Und jetzt brauchen die Linzer ein mittleres Wunder.

44. Minute (3. Drittel) Doppelschlag Zagreb! Nik Simsic überwindet Ouzas im zweiten Versuch - aber wo waren da die Linzer Verteidiger?

44. Minute (3. Drittel) Jetzt müssen sich die Black Wings etwas überlegen.

43. Minute (3. Drittel) Tikkanen scheitert an Ouzas.

43. Minute (3. Drittel) Noch immer die Hausherren.

42. Minute (3. Drittel) Wieder die Kroaten im Angriff.

42. Minute (3. Drittel) Philipp Lukas startet bei einem Angriff zu früh und läuft ins Abseits.

42. Minute (3. Drittel) Die Linzer mit einem Angriff, O'Brien bleibt aber an einem Verteidiger hängen.

41. Minute (3. Drittel) Und dann ist die Scheibe im Tor. Olden dürte einen Schuss abgelenkt haben.

41. Minute (3. Drittel) Balej kann einen Pass nicht vor dem Linzer Kasten annehmen.

41. Minute (3. Drittel) Lebler verliert die Scheibe und Zagreb kann einen Angriff fahren. Piche verteidigt aber gut.

41. Minute (3. Drittel) Unerlaubter Weitschuss von Zagreb.

Die Pause ist vorbei, das 3. Drittel beginnt.

Es gibt übrigens - so wie es jetzt aussieht - keine Strafe für Aviani für die Rangelei nach Abpfiff.

Die Spieler sind zurück. Gleich geht's weiter mit dem Schlussabschnitt. Auch dieser wird Ihnen präsentiert von Liwest.

Nach einem spektakulären Drittel geht es in die zweite Pause. Die Linzer müssen ein Tor aufholen.

Aviani geht auf Lebler los, auch DaSilva wird attackiert. Was soll denn das? Da gibt's hoffentlich noch Strafen.

Das 2. Drittel ist zu Ende, es geht in die Pause.

40. Minute (2. Drittel) Ouzas hält einen Versuch der Bären.

40. Minute (2. Drittel) Jetzt wieder einmal die Kroaten.

40. Minute (2. Drittel) Wir korrigieren - Zintis Zusevics hat da sein Premierentor für die Black Wings auf der Schaufel gehabt.

40. Minute (2. Drittel) Locke scheitert alleine vor Carr nach idealem Zuspiel von Hofer.

39. Minute (2. Drittel) Hofer im Doppelpass mit Locke, aber ein Verteidiger ist dazwischen.

39. Minute (2. Drittel) Noch immer die Linzer. Die machen jetzt wieder ordentlich viel Druck.

38. Minute (2. Drittel) Lebler knallt die Scheibe drüber. Haarscharf daneben.

38. Minute (2. Drittel) Ein Angriff der Linzer wird abgewehrt.

38. Minute (2. Drittel) D'Aversa stiehlt einem Gegenspieler bei einem Angriff geschickt die Scheibe. Gut verteidigt.

38. Minute (2. Drittel) Kristler vergibt am langen Eck.

37. Minute (2. Drittel) Wiedre die Linzer, wieder wird einer gelegt, diesmal bleibt der Pfiff aus.

37. Minute (2. Drittel) Schuss auf das Tor, aber Gaffal kann nicht ablenken.

36. Minute (2. Drittel) Ein Altmann-Schuss wird neben das Tor gelenkt.

36. Minute (2. Drittel) Noch leuchtet das Lämpchen auf, das signalisiert, dass Zagreb noch ein Time-Out verfügbar hat.

36. Minute (2. Drittel) Schofield versucht den Bauerntrick, aber Carr lässt sich nicht überlisten.

36. Minute (2. Drittel) Die Linzer im Angriff.

35. Minute (2. Drittel) Hofer mit gutem Antritt, aber sein Pass findet keinen Mitspieler.

35. Minute (2. Drittel) Hofer, Locke und Broda spielen jetzt zusammen. In den hinteren Linien wurde nicht gewechselt.

35. Minute (2. Drittel) Power Break.

35. Minute (2. Drittel) Morley mit dem Schuss, aber Ouzas hält im Nachfassen.

34. Minute (2. Drittel) Zusevics mit dem Schuss, aber ein Spieler stellt sich entgegen.

34. Minute (2. Drittel) Die Referees geben den Treffer. Zagreb verliert damit das Time-Out.

34. Minute (2. Drittel) Klagenfurt hat auf 3:1 in Bozen erhöht.

34. Minute (2. Drittel) Es gibt einen Videobeweis. Den nimmt Zagreb jetzt wohl. Geht der daneben, verlieren die Kroaten das Time-Out.

34. Minute (2. Drittel) Nimmt Zagreb ein Time-Out oder diskutiert Doug Bradley einfach nur wegen dem Treffer mit den Referees?

34. Minute (2. Drittel) Toooooooooooor für die Black Wings! Brian Lebler lenkt die Scheibe nach einem Schuss in die Maschen.

34. Minute (2. Drittel) Die Bären blocken zwei Schüsse der Linzer.

34. Minute (2. Drittel) Poyhonen fährt einen Konter, trifft aber nur die Maske von Ouzas.

33. Minute (2. Drittel) Und weil Noonan sogar 2+2 Strafminuten kassiert hat, sind die Linzer noch immer in Überzahl.

33. Minute (2. Drittel) Tooooooooooor für die Black Wings! Piche trifft in Überzahl in die Maschen.

33. Minute (2. Drittel) Noch immer die Linzer.

32. Minute (2. Drittel) Broda trifft mit einem Schuss nur einen Gegenspieler.

32. Minute (2. Drittel) Noonan muss in die Kühlbox. Powerplay Black Wings!

32. Minute (2. Drittel) Strafe angezeigt.

32. Minute (2. Drittel) DaSilva jetzt mit Schofield und Lebler auf dem Eis.

32. Minute (2. Drittel) Piche auf Lebler, aber der lenkt die Scheibe knapp drüber.

31. Minute (2. Drittel) Gestocher vor Carr, aber die Linzer bringen die Scheibe nicht über die Linie und so hechtet sich der Goalie der Bären auf das Spielgerät.

31. Minute (2. Drittel) Zusevics schießt, aber Carr hält.

31. Minute (2. Drittel) Altmann ist übrigens wieder auf dem Eis.

31. Minute (2. Drittel) Jetzt braucht es Teamgeist und Charakter. Das wird ganz schwierig.

31. Minute (2. Drittel) Gibt's denn das? Was ist denn hier los, bitte?

31. Minute (2. Drittel) Querpass vor dem Linzer Gehäuse und Anton Ranov steht am langen Eck bereit, die Scheibe über die Linie zu drücken.

30. Minute (2. Drittel) Salzburg geht in Dornbirn in Führung.

30. Minute (2. Drittel) Schuss von Dorion, aber wieder Carr.

30. Minute (2. Drittel) Spannring schießt, aber Carr wehrt ab.

30. Minute (2. Drittel) Die Bären gewinnen jetzt jeden kleineren Zweikampf, Linz muss jetzt aufpassen und aufwachen.

30. Minute (2. Drittel) Carr fängt einen Schuss der Linzer sicher.

29. Minute (2. Drittel) Das Publikum geht übrigens entsprechend mit.

29. Minute (2. Drittel) Netik steht am langen Eck frei und bringt den Schuss aber nicht auf das Tor. Zagreb spielt jetzt auf.

28. Minute (2. Drittel) Doppelschlag Zagreb! Ein Stürmer steht nach einem Schuss ideal und bringt den Nachschuss problemlos im Tor unter. 0:2 aus Linzer Sicht.

28. Minute (2. Drittel) Nächste gute Chance für die Bären, aber Ouzas hält einen Versuch.

28. Minute (2. Drittel) Der KAC führt mittlerweile in Bozen, Innsbruck gegen Wien steht 2:2 und in Dornbirn sind vorerst noch keine Treffer gefallen.

28. Minute (2. Drittel) Hat sich Altmann verletzt? Dem Verteidiger wird Eis aufgelegt.

28. Minute (2. Drittel) Power Break. Davor hatte ein Linzer mit einem abgelenkten Schuss nur das Fangnetz getroffen.

28. Minute (2. Drittel) Jetzt brauchen die Black Wings eine adäquate Antwort.

27. Minute (2. Drittel) Und dann gehen die Kroaten in Führung. Morley überwindet Ouzas nach einem Abwehr-Fehler mit der Backhand. 1:0.

27. Minute (2. Drittel) Die Linzer bringen die Scheibe raus.

27. Minute (2. Drittel) Zagreb ist dem Führungstreffer jetzt sehr nahe.

27. Minute (2. Drittel) Ouzas hält einen abgelenkten Schuss.

26. Minute (2. Drittel) Zagreb hat Schwierigkeiten, ins Angriffsdrittel zu kommen.

26. Minute (2. Drittel) Die Linzer können sich befreien.

26. Minute (2. Drittel) So ist es. Powerplay Zagreb.

26. Minute (2. Drittel) Altmann wird von einem Kroaten gecheckt, revanchiert sich dann mit einem Cross-Check und muss wohl auf die Strafbank.

25. Minute (2. Drittel) Ouzas hält einen mächtigen Schuss von Cepon.

25. Minute (2. Drittel) Ein Schuss von Lukas prallt vom Schoner von Carr ab.

24. Minute (2. Drittel) Zagreb ist jetzt stärker als im ersten Abschnitt.

24. Minute (2. Drittel) Wiedre die Bären. Aber Brine kann einen Versuch nicht mehr ablenken und so hält Ouzas die Scheibe.

23. Minute (2. Drittel) Kirchschläger verteidigt gut gegen den heranstürmenden Brine.

23. Minute (2. Drittel) Die Bären spielen ein sehr aggressives Forechecking.

22. Minute (2. Drittel) Wieder einmal die Linzer, aber Zagreb kann sich rasch befreien.

22. Minute (2. Drittel) Sondre Olden hat es erwischt, er steht aber schon wieder.

22. Minute (2. Drittel) Ein Spieler der Kroaten liegt auf dem Eis.

22. Minute (2. Drittel) DaSilva ist wieder da.

22. Minute (2. Drittel) Die Linzer können sich befreien.

21. Minute (2. Drittel) ein Versuch der Bären geht knapp vorbei.

21. Minute (2. Drittel) Spannring blockt einen satten Schuss.

Die Pause ist vorbei, das 2. Drittel beginnt. Gute Unterhaltung wünscht Liwest.

In etwa 15 Minuten geht's hier weiter.

Dann fand Zagreb immer besser ins Spiel und hatte selbst die eine oder andere Möglichkeit. Unter dem Strich müsste Linz hier aber führen.

Die ersten 20 Minuten gaben ein ähnliches Bild ab, wie jene am Freitag in Linz. Die Black Wings sind drückend überlegen gestartet, hatten viele Möglichkeiten, trafen aber nicht ausreichend oft. Im heutigen Fall: gar nicht.

1:24 Minuten bleiben den Black Wings im Mitteldrittel in Unterzahl.

Das 1. Drittel ist zu Ende, es geht in die Pause.

20. Minute (1. Drittel) Und nochmal Ouzas - diesmal mit den Schonern.

20. Minute (1. Drittel) Ouzas hat einen ersten Schuss in Unterzahl.

20. Minute (1. Drittel) DaSilva muss in die Kühlbox. Powerplay Zagreb.

19. Minute (1. Drittel) Sorry, für den Ausfall. Wir hatten nun ebenfalls Internet-Probleme. Sie haben aber nichts versäumt. Chancen auf beiden Seiten. Ouzas konnte sich zweimal auszeichnen, Carr dreimal.

15. Minute (1. Drittel) Und auch bei einem weiteren Querpass hatten die Black Wings Glück.

14. Minute (1. Drittel) D'Aversa lenkt einen Querpass vor das Tor fast selbst hinein. Gibt's ja nicht.

14. Minute (1. Drittel) Hofer auf Lebler, aber der kann die Scheibe nicht verwerten. Schade drum. Den hat sich Hofer gut erkämpft.

14. Minute (1. Drittel) Unerlaubter Weitschuss der Bären.

13. Minute (1. Drittel) Die Bären finden immer besser in dieses Spiel. Wird das heute eine Kopie vom Spiel in Linz?

13. Minute (1. Drittel) Ein Kroate verzieht einen Schuss nur knapp.

13. Minute (1. Drittel) Südtirol geht mit 1:0 in Front, auch die Wiener führen in Innsbruck.

13. Minute (1. Drittel) Power Break.

13. Minute (1. Drittel) Handfeste Auseinandersetzung neben dem Tor von Zagreb. Ein Spieler hat Philipp Lukas angegriffen. der verlor sogar den Helm. Es gibt aber wohl keine Strafen.

12. Minute (1. Drittel) Piche mit einer Riesen-Rettungstat bei einem Konter der Hausherren.

12. Minute (1. Drittel) Schofield kommt vor dem Tor völlig frei zum Abschluss, ein Verteidiger wirft sich aber hinein. Wahnsinn, der sollte eigentlich sitzen.

11. Minute (1. Drittel) Kirchschläger auf Schofield, aber ein Kroate ist dazwischen.

11. Minute (1. Drittel) Ouzas mit dem nächsten Save.

11. Minute (1. Drittel) Die Partie nimmt jetzt Fahrt auf. Es geht schnell hin und her.

11. Minute (1. Drittel) Kragl mit sehr aggressivem Verteidigungsspiel. Gut gemacht.

10. Minute (1. Drittel) Ouzas wehrt einen Schuss ab.

10. Minute (1. Drittel) Lebler ist wieder da.

10. Minute (1. Drittel) Altmann befreit die Linzer. Stark gemacht.

9. Minute (1. Drittel) Ouzas blockt einen Schuss ab, Philipp Lukas klärt souverän.

9. Minute (1. Drittel) Ein erster Schuss der Kroaten in diesem Überzahlspiel geht deutlich drüber.

9. Minute (1. Drittel) Wieder können sich die Black Wings befreien.

9. Minute (1. Drittel) Spannring erkämpft sich die Scheibe im Angriffsdrittel Sehr stark gemacht.

8. Minute (1. Drittel) Dann kontern die Hausherren und Lebler muss ein Foul nehmen. Powerplay Zagreb.

8. Minute (1. Drittel) Konter der Linzer nach gutem Verteidigungsspiel. Aber D'Aversa scheitert.

8. Minute (1. Drittel) Carr hält den nächsten Versuch der Linzer.

8. Minute (1. Drittel) Ein Blick in die anderen Hallen: Nichts los, es steht überall 0:0.

8. Minute (1. Drittel) Power Break.

7. Minute (1. Drittel) Wobei - in Linz waren die Black Wings nicht einmal im Powerplay so dominant.

7. Minute (1. Drittel) Es ist gerade wie Powerplay für die Linzer.

7. Minute (1. Drittel) Moderer mit dem Schuss, aber die Scheibe geht knapp daneben.

6. Minute (1. Drittel) Schuss von Spannring von der Seite, aber Carr hält.

6. Minute (1. Drittel) Spannring rutscht bei einem Angriff weg.

6. Minute (1. Drittel) Aber die Stimmung in der Arena ist gut. Das sei gesagt.

6. Minute (1. Drittel) Dazwischen ist Zagreb so etwas wie einen Konter gefahren. Mehr als ein Querpass ins Nichts sprang aber nicht heraus.

5. Minute (1. Drittel) Querpass auf DaSilva, aber der kommt nicht ran. Schade drum.

5. Minute (1. Drittel) Ein Schuss von Piche wird von einem Verteidiger geblockt.

5. Minute (1. Drittel) Broda mit dem Schuss, aber die Scheibe geht daneben.

5. Minute (1. Drittel) Die Black Wings dominieren hier das Spiel. Soviel steht fest.

4. Minute (1. Drittel) Ein erster Schuss auf das Gehäuse der Linzer, aber Ouzas hält sicher.

4. Minute (1. Drittel) Lebler mit gutem Forechecking. Die Bären kommen trotzdem heraus.

4. Minute (1. Drittel) Hofer setzt sich nach dem Bully gut durch, bleibt aber an einem letzten Verteidiger hängen.

3. Minute (1. Drittel) Kristler lenkt einen Schuss ab, aber wieder hält Carr. Der ist warm geschossen.

3. Minute (1. Drittel) D'Aversa scheitert an Carr.

3. Minute (1. Drittel) Wieder die Linzer.

3. Minute (1. Drittel) Auch die Fans der Black Wings sind laut.

3. Minute (1. Drittel) Jetzt einmal die Bären, aber Linz arbeitet in der Defensive gut.

2. Minute (1. Drittel) DaSilva verfehlt das Ziel mit einem Schuss aus dem Halbfeld.

2. Minute (1. Drittel) Schofield und Broda erkämpfen sich die Scheibe wieder. Gut gemacht.

2. Minute (1. Drittel) Voll ist die Arena aber auch heute nicht. Das wird jetzt klar.

2. Minute (1. Drittel) O'Brien zieht ab, aber Carr hält die Scheibe. Zu zentral angetragen.

1. Minute (1. Drittel) Wieder die Linzer.

1. Minute (1. Drittel) Locke verfehlt mit einem Schuss das Tor der Bären.

1. Minute (1. Drittel) Und es wird gleich einmal ziemlich laut.

1. Minute (1. Drittel) Die Linzer erobern die Scheibe.

Los geht's! Locke, Lebler, Hofer, D'Aversa, Piche und Ouzas starten für die Linzer.

17:30 Uhr "Erst im Halbfinale", sagt Manager Perthaler auf die Frage, warum es das nicht in Linz gibt. Wir nehmen Sie beim Wort!

17:29 Uhr Der heutige Liveticker wird Ihnen präsentiert von Liwest. Gute Unterhaltung!

17:28 Uhr Und dann folgt die kroatische Hymne. Sehr gut vorgetragen, sehr nette Idee. Warum wurde das in Linz nicht gemacht?

17:27 Uhr Nun wird die österreichische Hymne von einem Bläser-Quartett gespielt. Gänsehaut-Stimmung.

17:27 Uhr Etwa 100 Auswärtsfans werden das im Gästesektor sein.

17:26 Uhr "Willkommen in Zagreb, Linza", sagt der Sprecher, als die Black Wings auf die Eisfläche kommen. Sehr fair.

17:25 Uhr Die Bären werden vom Stadionsprecher auf das Eis gerufen.

17:25 Uhr Bei Zagreb fehlen übrigens Tom Zanoski, Adam Deutsch, Nathan Perkovich und Mario Puskarich verletzt.

17:23 Uhr Was tut sich in den anderen Partien? Das Match in Bozen (HCB - KAC) müsste vor einigen Sekunden gestartet worden sein, Innsbruck empfängt um 17:30 Uhr die Capitals, Salzburg tritt in Dornbirn an.

17:22 Uhr Die Schiedsrichter der heutigen Partie heißen Mirsolav Stolc und Manuel Nikolic. Ulrich Pardatascher und Daniel Sparer komplettieren das Referee-Team als Linesmen.

17:20 Uhr Manager Christian Perthaler ist heute auch dabei, er ist noch nicht ganz so nervös wie am Freitag in Linz, aber die Anspannung steigt, wie er selbst verrät.

17:18 Uhr Das Eis wird noch einmal gereinigt. Die Lichter sind indes schon ausgegangen. Bald dürfen auch die Spieler auf die Eisfläche.

17:17 Uhr Dass der Dom Sportova zu einem wahren Hexenkessel im Playoff werden kann, wissen die Black Wings. Spätestens nach dem 16. März 2012, als Frank Banham eine Massenschlägerei inklusive Goalies angezettelt hat. Hier ein Video dazu:

17:16 Uhr Black-Wings-Co-Trainer Mark Szücs hat übrigens heute ein sehr gutes Gefühl. Warum? - "Einfach so. Ich habe es einfach. Keine Ahnung warum."

17:15 Uhr Das Aufwärmen auf dem Eis ist längst eingestellt.

17:13 Uhr Die Dress von Gerd Kragl wurde übrigens in Linz vergessen, deshalb läuft er heute mit der "Blutdress" Nummer 51 auf.

17:11 Uhr Zagreb spielt also mit derselben Aufstellung, mit der man die Linzer am Freitag geschlagen hat.

17:10 Uhr So spielt Medvescak Zagreb: Kevin Carr steht im Tor, Vilim Rosandic ist sein Backup. 1. Linie:

Tomas Kudelka, Garrett Noonan - Sondre Olden, Tyler Morley, Jezef Balej 2. Linie:

Drew Schiestel, Harri Tikkanen - Mikko Lehtonen, Tero Koskiranta, Tomas Netik 3. Linie:

Ivan Puzic, Michael Boivin - Marko Poyhonen, Mike Aviani, Anton Ranov 4. Linie:

Mark Cepon - Nik Simsic, David Brine, Ivan Jankovic

17:07 Uhr Die Aufstellungen sind da! So spielen die Black Wings heute: Im Tor steht Mike Ouzas. Florian Janny ist Backup. 1. Linie:

Shane O'Brien, Marc-Andre Dorion - Brian Lebler, Corey Locke, Fabio Hofer 2. Linie:

Mario Altmann, Erik Kirchschläger - Joel Broda, Rick Schofield, Dan DaSilva 3. Linie:

Sebastien Piche, Jonathan D'Aversa - Zintis Zusevics, Patrick Spannring, Philipp Lukas 4. Lnie:

Gerd Kragl - Stefan Gaffal, Andreas Kristler, Mark Naclerio, Kevin Moderer

17:05 Uhr Unglaublich, aber wahr: Wir haben die Line-Ups bekommen! Kirchschläger spielt für Robert Lukas im Einser-Verteidigungspaar.

17:00 Uhr Wir machen uns auf die Suche nach den offiziellen Aufstellungen zum heutigen Spiel.

16:55 Uhr Fabio Hofer hat übrigens vorhin verraten, dass er noch keinen Vertrag in der Schweiz unterschrieben hat. Die Chancen auf einen Verbleib in Linz steigen damit. Denn eigentlich war stets die Rede davon, dass es sich noch in dieser Woche entscheidet, ob der Stürmer bleibt oder nicht.

16:50 Uhr Pünktlich kommen die beiden Teams auf das Eis zum Aufwärmen. Fans in der Halle? Fehlanzeige. Also, nicht ganz. 20 oder 30 könnten es schon sein.

16:45 Uhr Die Probleme mit der WLAN-Verbindung sind für's Erste einmal behoben.

16:40 Uhr Noch lassen die Aufstellungen zum heutigen Spiel auf sich warten. Auch die Kollegen, die die Print-Berichte schreiben, sind noch nicht mit einer funktionierenden WLAN-Verbindung ausgestattet. Es geht alles sehr sehr langsam hier.

16:37 Uhr Ebenfalls interessant könnte für Sie sein, wie die Einschätzungen von OÖN-Blogger Kevin Moderer vor der heutigen Partie sind. Er hat gestern Abend aus dem Hotelzimmer einen neuen Blog-Beitrag verfasst.

16:35 Uhr Wer das Spiel am Freitag nicht gesehen hat - hier die Highlights im Video:

16:30 Uhr In genau einer Stunde beginnt das Spiel. Außer ein paar Ordnern, den Spielern und den Funktionären ist die Halle noch leer. Das wird sich aber bestimmt bald ändern. Heute könnte es hier tatsächlich richtig voll werden.

16:25 Uhr Philipp Lukas geht heute in sein 900. Spiel für die Black Wings. So viele hat kein anderer Spieler für einen Verein bestritten. Wir haben beim Kapitän der Black Wings nachgefragt: "Ja, es ist definitiv etwas Besonderes für mich. So etwas geht nicht spurlos an einem vorüber. Wir hatten viele gute, aber auch schlechte Spiele. Für die heutige Partie bedeutet das aber gar nichts. Ich möchte versuchen, mein bestes zu geben und einen Sieg mit den Jungs einzufahren."

16:20 Uhr Wir machen uns auf die Suche nach etwas Essbarem. Nein, Spaß beiseite, wir befragen jetzt die Spieler noch zum heutigen Spiel.

16:15 Uhr Die Spieler der Black Wings hatten soeben das letzte Meeting in der Kabine und sind jetzt wieder herausgekommen, um Fußball zu spielen.

16:10 Uhr Die Zuseherzahlen von Zagreb sind hier in dieser Saison beeindruckend, stimmen aber wohl nicht ganz. Denn letztes Mal, als die Black Wings vor etwa einem Monat hier gastierten, waren laut Spielbericht knapp 5.500 Fans in der Halle. Eine gesamte Tribüne war allerdings frei, viele Plätze auf den Haupttribünen blieben leer. 4000 wäre eine wesentlich realistischere Zahl. Egal. Fakt ist: Zagreb ist offiziell Zusehermagnet Nummer eins in der Liga.

16:05 Uhr Die Ausgangslage vor dieser Partie ist relativ einfach: Linz hat am Freitag das Heimrecht verloren und muss nun mindestens einmal in Zagreb gewinnen, um aufzusteigen.

16:00 Uhr Auf der Eisfläche kurvt heute die Eismaschine herum. In fünf Tagen, wenn Zagreb das nächste Heimspiel hätte, findet hier ein Eiskunstlaufbewerb statt. Deshalb wird Spiel 4 nach Linz verlegt.

15:55 Uhr Ein Fanbus der Linzer hat - wie uns Mitreisende berichteten - eine Polizeieskorte von der Grenze bis ins etwa 65 Kilometer entfernt gelegene Zagreb bekommen. Etwas viel Aufwand für grundsätzlich friedliche Fans aus Linz. Aber okay.

15:50 Uhr Medvescak hat übrigens auf der Anzeigetafel endlich das richtige Logo der Black Wings mit Hauptsponsor Liwest in Verwendung. Auf der Videowall steht das Logo aber noch immer ohne.

15:45 Uhr Vor der Halle marschiert ein Zug von Demonstranten durch die Straßen. Ziemlich laut, mit Böllern und Feuerwerkskörpern. Hoffentlich kommen die dann nicht in die Halle. Das braucht es beim Eishockey nicht.

15:40 Uhr Eine Schockmeldung gibt's für die Aufstellung auch schon: Robert Lukas fällt wegen grippeähnlicher Beschwerden heute aus. Er liegt im Bus.

15:35 Uhr Die Black Wings sind bei unserer Ankunft vor der Halle schon längst in den Kabinen.