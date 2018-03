2:6-Abfuhr in Zagreb: Black Wings stehen schon mit dem Rücken zur Wand

Eishockey-Play-off-Viertelfinale: Die kroatischen "Bären" führen in der Best-of-7-Serie 2:0 – Von enttäuschenden Linzern muss jetzt zu Hause eine doppelte Reaktion kommen.

Gefräßige „Bären“: Zagreb führte die Black Wings beim 6:2-Sieg im dritten Drittel vor. Bild: GEPA

Monotone Plattenbauten, eine in der Kriegszeit durchlöcherte Zementfabrik, heruntergekommene Häuser – selbst frühlingshafte 17 Grad vermochten das trostlose Bild rund um den Zagreber Dom Sportova, wo die Black Wings den kroatischen "Bären" 2:6 (0:0, 2:3, 0:3) unterlagen und in der Best-of-7-Viertelfinalserie 0:2 in Rückstand gerieten, nicht zu schönen.

Das Match hatte schon was von "Endspiel" – zumindest bei der Inszenierung mit Blasmusik-Quartett, das die Hymnen zum Besten gab. Übrigens ohne einen einzigen Pfiff der 5342 gezählten Zuschauer, darunter gut 100 Schlachtenbummler aus Linz, deren Busse von der kroatischen Grenze mit Polizeieskorte zum Stadion geleitet wurden. In der Halle selbst war die Atmosphäre prickelnd, aufgeheizt, aber nicht unfair.

"Willkommen in Zagreb, Black Wings" hallte es aus den Lautsprechern. Auf dem Eis aber war es mit der Freundschaft vorbei. Vor allem ab Minute 26. Plötzlich nahm die bis dahin torlose, aber eher im Zeichen der Linzer stehende Partie Fahrt auf. Die Protagonisten wirkten, als hätten sie sich gerade an den "Standl’n" mit dem Energy-Drink "Hell" (zu Deutsch "Hölle") bedient.

Nur ein "Strohfeuer"

Medvescak schockte die Linzer, bei denen Rick Schofield sein Comeback gab, mit drei Treffern binnen 194 Sekunden – 0:3 (27., 28., 31.). "Das darf nicht wahr sein, uns fehlt die Intensität. So kann man im Play-off nicht auftreten", ärgerte sich EHC-Manager Christian Perthaler, der eine Reaktion erwartete. Und die kam auch in Form eines "Strohfeuers" – im Vier-Minuten-Powerplay.

Sébastien Piché, der stärkste Black-Wings-Crack, verkürzte auf 1:3 (33.), Brian Lebler 57 Sekunden später auf 2:3 (34.). Plötzlich lebte die Chance wieder. Linz erhöhte das Tempo, verstärkte den Druck und wäre durch Neuzugang Zintis Zusevics beinahe zum Ausgleich gekommen (40.).

Doch nach der zweiten Pause der Rückfall in alte Zeiten: Zagreb kam mit Wucht aus der Kabine und zog auf 6:2 (47.) davon. Erschütternd, wie sich die Wings, die dann nur noch Härte zu bieten hatten, ihrem Schicksal ergaben. "Ich mag diese Form der Emotion nicht, aber es kann in den Play-offs passieren", sagte Linz-Coach Troy Ward: "Wir haben jetzt viermal hintereinander verloren, ich habe Erklärungen dafür, werde sie aber nicht teilen. Wir müssen einen Weg finden." Und zwar morgen und am Freitag zuhause. Danach sollte es 2:2 stehen, sonst droht wie im Vorjahr ein Blitz-K.o.

Turbulenzen vor Spiel 2

„Wenn Bobby einmal nicht spielt, dann hat es etwas Gröberes“, sagte Black-Wings-Manager Christian Perthaler über Verteidiger Robert Lukas, der wenige Stunden vor dem zweiten Eishockey-Play-off-Match in Zagreb wegen eines Infekts w.o. geben hatte müssen. Der gezeichnete Routinier, der im Teamhotel „International“ eine schlaflose Nacht hinter sich gehabt hatte, ruhte sich im Mannschaftsbus aus, während Bruder Philipp im Dom Sportova zum 900. Mal für den EHC auf Puckjagd ging. Also in jener Halle, an der vor dem Eröffnungsbully rund 50 Demonstranten – teilweise vermummt – vorbeigezogen waren. Bei der Anfahrt zur Arena waren Perthaler und der Linzer Klubarzt Werner Kleschpis mit dem Auto auf die (mit Bengalos und Knallkörpern ausgestattete) Gruppe gestoßen und hatten die Wut der Rebellen zu spüren bekommen. Einer schlug mit der Faust auf die Motorhaube, ein anderer zeigte dem Duo frech den Stinkefinger.

Ungewohnt war das Pre-Match-Szenario auch für Verteidiger Gerd Kragl. Der 20-jährige Linzer trägt normalerweise das Trikot mit der Nummer 13 – das war aber wie vom Erdboden verschluckt und schlummerte wohl in der heimatlichen Kabine. Kann passieren. Gut, dass die Wings immer eine eiserne Reserve bei der Hand haben. Nämlich das Jersey mit der „51“.

Ex-Wings-Trainer Rob Daum wird das egal sein. Er befindet sich nach dem Pre-Play-off-K.o. mit Iserlohn gegen Bremerhaven (0:2) bereits im Urlaub. (alex)

