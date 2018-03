Paralympics: Mühlviertler Snowboarder gewann Silber

PYEONGCHANG. Der Mühlviertler Patrick Mayrhofer holt bei den Paralympics im Banked Slalom die Silbermedaille.

Patrick Mayrhofer Bild: GEPA

Ein Mühlvierter holt für Österreich die erste Snowboard-Medaille bei den Paralympics in Pyeongchang. Der 30-jährige Patrick Mayrhofer aus Helfenberg im Bezirk Rohrbach wurde in der Nacht auf Freitag im Banked-Slalom – ein Slalom-Kurs mit Steilkurven – Zweiter. Gold ging an Mike Minor aus den USA, über Bronze darf sich der Australier Simon Patmore freuen.

Mayrhofer galt nicht nur einer der vielversprechendsten Anwärter auf eine Medaille, er verkörpert auch ein Wunder der modernen Medizin. Ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem der Elektrotechniker unverschuldet einen Stromschlag erlitt, hatte 2008 fatale Konsequenzen. Mayrhofers rechte Hand konnte von Chirurgen zwar nach zehn Operationen wiederhergestellt werden, die linke blieb jedoch ohne Nerven und Muskeln und mit nur drei Fingern ohne Funktion.

Nach dem Test einer damals neuartigen bionischen Handprothese, stimmte Mayrhofer einer Amputation der linken Hand zu. Aber erst die Freigabe durch eine Ethikkommission machte im Juli 2009 diesen Eingriff möglich. Nach einer sechswöchigen Reha wurde dem Mühlviertler dann die weltweit erste bionische Prothese angepasst - damals eine medizinische Sensation. Das Ergebnis war vielversprechend. „Mein Leben hat sich nach dieser Amputation entscheidend verbessert“, sagt Mayrhofer, der in der Folge als Snowboarder ordentlich Tempo machten. Seine Freundin hatte ihn motiviert, wieder Sport zu betreiben.

2015 Weltmeister

Im Weltcup 2013/2014 feierte er sein Debüt. 2015 gewann Mayrhofer bei der Para-Snowboard-Weltmeisterschaft die Goldmedaille in der Disziplin Banked Slalom (Torlauf mit Steilkurven). Ein Jahr zuvor konnte er nicht bei den Paralympics in Sotschi teilnehmen, da seine Wertungsklasse aus dem Programm gestrichen wurde. In Südkorea, wo am Freitag die Paralympics eröffnet werden, ist er jetzt endlich dabei.

Vor seiner Paralympic-Premiere in Pyeongchang musste der 30-Jährige, der inzwischen in Wien lebt, eine neue Hürde meistern. Vor einem Jahr verletzte er sich nämlich schwer am Schienbeinkopf und verpasste unter anderem die Paralympics-Generalprobe in Südkorea. Diese Verletzung prägte auch noch die aktuelle Saison. „Ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich die Verletzung komplett ausblende. Wenn mir das gelingt, kann es mit einer Medaille klappen“, sagt Mayrhofer.

Beruflich arbeitet Mayrhofer inzwischen als Entwickler und Techniker beim Prothesenhersteller Ottobock. Sein Modell der bionischen Hand-Prothese heißt übrigens „Michelangelo“.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema