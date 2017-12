Dachstein Rush: Auf die harte Tour mit Andreas Goldberger auf den Gipfel

Hobbysportler sind wieder aufgerufen, im Dreikampf der Extreme Oberösterreichs höchsten Gipfel zu erklimmen. Gemeinsam mit Andreas Goldberger geht es 150 km mit dem Rad, 2900 Höhenmeter zu Fuß und auf Ski hinauf auf den Dachstein.

Freude, gemeinsam genossen – Dachstein-Rush-Teilnehmer beim Gipfelkreuz auf 2995 Metern Höhe Bild: Czerny

Dachstein Rush - der Berg ist nicht genug! So lautet das Motto des Dreikampfes der Extreme für Hobbysportler am 5. und 6. April 2018. Die schönsten Flecken Oberösterreichs sind Bühne für ein einmaliges Erlebnis mit 150 km auf dem Rad und 2900 Höhenmeter zu Fuß und auf Ski.

Was man beim Dachstein Rush mit Andreas Goldberger erleben kann, sind sportliche Höchstleistungen, Kameradschaft und alpine Abenteuer! Im vorigen Jahr war Marlies Czerny für die OÖNachrichten dabei, ihr Bericht mit dem Titel "Der Reiz des Verrückten" ermuntert zur Teilnahme im April 2018. Die Teilnahmegebühr für das Abenteuer beträgt übrigens 295 Euro und beinhaltet eine Übernachtung in der Lodge am Krippenstein, Vollpension und Finisher-Geschenk.

Video zum Gustoholen für das Abenteuer mit Andreas Goldberger:

Der Berg ist nicht genug

Das zweitägige Abenteuer startet am 5. April in Wels. In zwei Tagen geht es auf den höchsten Oberösterreicher, den 2995 Meter hohen Dachstein. Wenige Minuten nach Sonnenaufgang gehen Ausdauer-Athleten aus ganz Europa auf die 150 Kilometer lange Radstrecke von Wels nach Obertraun am Dachstein. Der Weg führt immer entlang der Traun, vorbei am Traunsee hinüber zum Attersee und durchs Weißenbachtal über Bad Ischl bis zum Hallstättersee. In Obertraun wechseln die Sportler nach einer kurzen Rast beim Höllwirt von den Rädern in die Laufschuhe und starten den nächsten Teil der Strecke hinauf zum Krippenstein. Von der Schneegrenze aus geht es auf Tourenski weiter, insgesamt sind es rund 1600 Höhenmeter zum ersten Etappenziel, dem Gipfel des Krippenstein. Nur wenige Meter davon entfernt liegt die Lodge, das eigentliche Ziel des Tages und das Basislager vor dem Gipfelsturm.

Die zweite Etappe der langen und harten Tour führt von der Lodge vorbei an Gjaidalm und Simonyhütte zum Dachsteingletscher. Gesichert von staatlich geprüften Bergführern geht es dann über das ewige Eis auf den Dachstein, der kurz vor dem Gipfel noch eine kurze Kletterpassage aufweist. Aber dann stehen die Teilnehmer der Dachstein Rush auf dem 2995 Meter hohen Gipfel des Dachsteins.

Das besondere am Dachstein Rush ist, dass Hobbysportler und Profis gemeinsam das große Abenteuer erleben. Der Dachstein Rush ist ausdrücklich kein Rennen, und doch vollbringen alle Teilnehmer sportliche Höchstleistungen. Der Dachstein Rush ist eine Verbeugung vor dem Sportsgeist, der Bergwelt und dem menschlichen Willen. In der Erinnerung an zwei besondere Tage verbinden sich die Bilder aus den schönsten Ecken der Ferienregion Dachstein/Salzkammergut mit dem herrlichen Panorama des Dachsteinmassivs.

Startplatz gewinnen

Gewinne einen Startplatz für den Dachstein Rush! Die OÖNachrichten verlosen zwei Startplätze (im Wert von je 295 Euro). Der Startplatz ist bezahlt, die Strapazen müsst ihr selbst auf euch nehmen. Aber dafür werdet ihr mit einem ganz besonderen Erlebnis belohnt. Frei nach dem Motto Dachstein Rush - der Berg ist nicht genug!

Dachstein Rush: Auf die harte Tour mit Andreas Goldberger auf den Gipfel

Anmeldung Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, brauchen Sie ein

nachrichten.at-Benutzer-Konto.



Haben Sie ein nachrichten.at-Benutzer-Konto? Ja

Bitte melden Sie sich an, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Benutzername: Passwort:

Passwort vergessen »

Nein

Registrieren Sie sich kostenlos, um am Gewinnspiel teilzunehmen.



Ich bin einverstanden auch künftig über Aktionen der OÖNachrichten verständigt zu werden (postalisch, telefonisch, per SMS oder per E-Mail). Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen.



Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname Strasse Stiege Stock Tür PLZ Ort Vorwahl / Telefonnummer / OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname:

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 43 - 10?



Ich bin einverstanden auch künftig über Aktionen der OÖNachrichten verständigt zu werden (postalisch, telefonisch, per SMS oder per E-Mail). Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, brauchen Sie einnachrichten.at-Benutzer-Konto.Haben Sie ein nachrichten.at-Benutzer-Konto?

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema