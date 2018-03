Baumschlagers emotionale Botschaft: "Ich hatte panische Angst"

LEUTSCHACH. Nach seinem schweren Unfall bei der Rebenland-Rallye meldete sich Rekord-Staatsmeister Raimund Baumschlager nun per Videobotschaft.

Raimund Baumschlager Bild: GEPA pictures

Es war die Schrecksekunde der diesjährigen Rebenlandrallye. Passiert war es auf der sechsten Sonderprüfung des Rennens: "Es war extrem rutschig. Das linke Hinterrad ist weggegangen, danach haben wir einen Schlag verspürt und sind mit rund 130 km/h Richtung Wald abgehoben. Nach dem Sprung wurden wir unsanft von mehreren Bäumen gebremst", schildert der Skoda-Pilot den Unfall. Beim 58-Jährigen wurden ein Bruch des ersten Lendenwirbels und mehrere Prellungen im Rücken- und Lendenbereich diagnostiziert.

In einer emotionalen Videobotschaft erzählt "Mundl", wie es ihm beim Unfall ergangen ist. "Ich habe wirklich panische Angst gehabt, dass mehr draus wird. Ich habe sofort gespürt, dass irgendetwas im Rücken kaputt ist", erzählt der 58-Jährige, der Dankesworte an all jene richtet, die ihn nach dem Unfall unterstützt haben.

"Ihr habt mich erstklassig geborgen. Die ganze Rettungskette hat super funktioniert", sagt Baumschlager, der sich auch über die rund 400 Genesungswünsche freut, die auf seinem Mobiltelefon eingetrudelt sind. "Ich freue mich über jede einzelne Nachricht."

