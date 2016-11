"Rosberg zittert sich in Abu Dhabi zum Titel"

ABU DHABI. ORF-Kommentator Ernst Hausleitner zum Formel-1-Finale.

Wer macht am Sonntag das Rennen? Nico Rosberg (links) oder doch noch Lewis Hamilton? Bild: APA

An der Stätte seiner schmerzhaftesten Niederlage in der Formel 1 will Nico Rosberg (31) den berauschendsten Triumph seiner Karriere feiern. 252 Tage nach dem Start in die Marathonsaison möchte sich der deutsche Mercedes-Pilot am Sonntag (14 Uhr) in Abu Dhabi erstmals zum Weltmeister krönen. Der Tipp des gebürtigen Grieskirchners Ernst Hausleitner, der seine 13. Saison als ORF-Kommentator in der Königsklasse des Motorsports bestreitet: "Rosberg zittert sich zum WM-Titel."

Abu Dhabi ist jedoch für Rosberg kein unbelasteter Grand Prix. 2014 reiste er als Jäger von Lewis Hamilton mit WM-Chancen an. Nach einem Defekt an seinem "Silberpfeil" schleppte sich Rosberg gerade einmal als 14. ins Ziel. Hamilton siegte und wurde zum zweiten Mal Weltmeister. Der Brite hat dieses Mal vor dem Finale zwölf Punkte Rückstand. Gewinnt er und sein Stallkollege wird nur Vierter, jubelt Hamilton erneut. Hausleitner: "Ich glaube, dass Rosberg Zweiter oder Dritter wird. Das reicht. Viel wird aber von Red Bull abhängen. Die sind in den jüngsten Rennen Mercedes immer näher gerückt. Dazu haben die Silberpfeile eine hohe Kilometerleistung auf den Motoren, sie müssen also eher konservativ fahren." Was gegen Rosberg spricht, sei der Druck auf seinen Schultern: "Seit Nico weiß, dass ihm zweite oder dritte Plätze zum Titel reichen, sehe ich eine gewisse Passivität, ja vielleicht sogar Unsicherheit bei ihm. Er streitet das natürlich vehement ab." Ein würdiger Weltmeister sei der Deutsche aber auf jeden Fall: "Er hat in diesem Jahr neun Grands Prix gewonnen, das sagt alles darüber aus, dass er sich in vielen Belangen ordentlich gesteigert hat."

Dass die WM-Entscheidung zum 29. Mal erst im letzten Saisonrennen fällt, ist für Hausleitner ein Segen: "Mercedes dominiert die Formel 1 seit drei Jahren. Da ist so ein spannendes Finale das Beste, was passieren kann." Rosberg selbst sagte gestern: "Ich bin in einer Megasituation. Ich fühle mich super", versicherte der Deutsche vor seiner erhofften Krönungsfahrt.

Mehr zum Thema